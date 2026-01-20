Ενας χρόνος Τραμπ 2.0: Γιατί έκλινε το γόνυ η εταιρική Αμερική;

Eναν χρόνο μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, η εικόνα της 20ής Ιανουαρίου 2025 παραμένει ισχυρή. Οχι τόσο για τα λόγια που ειπώθηκαν, όσο για τη σκηνοθεσία της κυριαρχίας του Τραμπ επί των επικεφαλής των Big Tech. Τα αφεντικά των μεγαλύτερων τεχνολογικών κολοσσών των Ηνωμένων Πολιτειών —μεταξύ τους ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ και ο Τζεφ Μπέζος— είχαν τοποθετηθεί σε περίοπτη θέση, όρθιοι, πλήρως ορατοί, σαν να αποτελούσαν μέρος του ίδιου του τελετουργικού της εξουσίας.

Αμερικανικές εφημερίδες σχολίασαν τότε τη «χωροταξία» της τελετής, σημειώνοντας ότι οι CEO δεν έμοιαζαν απλώς προσκεκλημένοι, αλλά στοιχεία ενός προσεκτικά στημένου πολιτικού κάδρου. Η εικόνα εκείνη δεν έμεινε ως επικοινωνιακή λεπτομέρεια. Αντιθέτως, λειτούργησε ως προοίμιο για όσα θα ακολουθούσαν: τη σχεδόν καθολική σιωπή της εταιρικής Αμερικής απέναντι σε μια προεδρία που, μέσα σε έναν χρόνο, αμφισβήτησε ανοιχτά θεσμούς, κανόνες και ισορροπίες της αγοράς. Το ερώτημα που τίθεται σήμερα δεν είναι αν ο φόβος εξηγεί αυτή τη σιωπή. Είναι αν μπορεί να τη δικαιολογήσει.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Ρόμπερτ Ρούμπιν υπενθυμίζει σε άρθρο του στη Wall Street Journal ότι η στάση αυτή συνιστά ιστορική τομή. Κατά τη δεκαετία του 1990 —και ειδικά κατά την πρώτη περίοδο της κυβέρνησης Κλίντον στην οποία ήταν υπουργός— η επιχειρηματική κοινότητα δεν δίσταζε να ασκεί δημόσια και έντονη κριτική στην εκάστοτε εξουσία. Οι αντιρρήσεις των CEO θεωρούνταν μέρος της δημοκρατικής κανονικότητας και, συχνά, πολύτιμη πηγή ανατροφοδότησης για τη χάραξη πολιτικής.

Σήμερα, αυτή η παράδοση έχει υποχωρήσει δραματικά. Και αυτό, σύμφωνα με την ανάλυση του Ρούμπιν στη WSJ, δεν οφείλεται στην απουσία προβλημάτων ή διαφωνιών. Οφείλεται σε ένα κλίμα εκφοβισμού από την πλευρά του Τραμπ.

Κατά τον πρώτο χρόνο της νέας θητείας του που τώρα ολοκληρώνεται, η ομοσπονδιακή εξουσία του Τραμπ επιχείρησε —όπως αναφέρει ο Ρούμπιν— να επεκτείνει τον άμεσο πολιτικό έλεγχο στην οικονομία με τρόπους που δεν είχουν ξανασυμβεί στις ΗΠΑ. Με πολιτικές αντεκδίκησης κατά των επικριτών του προέδρου, με γενναιόδωρες χάρες σε συμμάχους που παραβίασαν τον νόμο, με ευθείες απειλές οικονομικών και νομικών συνεπειών για όσους αντιστέκονται.

Σε αυτό το πλαίσιο, η σιωπή της επιχειρηματικής ελίτ δεν είναι κατά τους αναλυτές ένδειξη συναίνεσης αλλά αποτέλεσμα φόβου. Οπως σχολιάζει ο πρώην ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ, πολλοί ισχυροί επιχειρηματίες θεωρούν ότι μια δημόσια τοποθέτηση από πλευράς τους μπορεί να επιφέρει ρυθμιστικά αντίποινα, οικονομική ζημία ή ακόμη και ποινική στοχοποίηση.

Ωστόσο, το κρίσιμο σημείο της ανάλυσης Ρούμπιν είναι αλλού: η θέση του ότι η σιωπή αυτή δεν είναι ουδέτερη. Εχει κόστος: θεσμικό, οικονομικό και κοινωνικό. Στο άρθρο του απαριθμεί μια σειρά ενεργειών που, αν περιγράφονταν ως υποθετικό σενάριο πριν από δέκα χρόνια, θα προκαλούσαν σχεδόν καθολική αντίδραση από τον επιχειρηματικό κόσμο: υπονόμευση του κράτους δικαίου, αμφισβήτηση της ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας (fed), αυθαίρετοι δασμοί χωρίς οικονομική λογική, παρεμβάσεις στη διοίκηση ιδιωτικών εταιρειών για πολιτικούς λόγους, ακόμη και αξιώσεις για κρατικά μερίδια σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Κι όμως, αυτά τα σενάρια έπαψαν να είναι θεωρητικά. Eγιναν πολιτική πράξη. Και η αντίδραση της corporate America ήταν, στην καλύτερη περίπτωση, χλιαρή. Η ανάλυση του Ρούμπιν στη Wall Street Journal υπογραμμίζει ότι οι ελεύθερες αγορές δεν μπορούν να αποσπαστούν από το θεσμικό τους υπόβαθρο. Το κράτος δικαίου, η προβλεψιμότητα, η ανεξαρτησία των θεσμών, η ελευθερία του λόγου και του Τύπου δεν είναι «πολιτικές πολυτέλειες», αλλά βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της αμερικανικής οικονομίας. Οταν αυτά υπονομεύονται, η αγορά δεν ενισχύεται, αποσταθεροποιείται.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Ρούμπιν στο γεγονός ότι οι χώρες με αδύναμους θεσμούς θεωρούνται —και δικαίως— υψηλού ρίσκου επενδυτικοί προορισμοί. Η υποχώρηση της θεσμικής σταθερότητας δεν πλήττει μόνο τα δικαιώματα των πολιτών, αλλά και την εμπιστοσύνη των αγορών. Παράλληλα υπάρχει και το στοιχείο της προσωπικής ευθύνης. Οι ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου των ΗΠΑ δεν είναι εξωτερικοί παρατηρητές. Ζουν, επενδύουν και δραστηριοποιούνται στην ίδια χώρα της οποίας οι θεσμοί διαβρώνονται. Η αποστασιοποίηση δεν τους θωρακίζει μακροπρόθεσμα· απλώς μεταθέτει το κόστος στο μέλλον.

Ο Ρούμπιν δεν υποστηρίζει ότι υπάρχει μία ενιαία συνταγή μη αντίδρασης από τον επιχειρηματικό κόσμο των ΗΠΑ. Αναγνωρίζει ότι οι συνθήκες εκφοβισμού καθιστούν δύσκολες τις δημόσιες παρεμβάσεις. Ωστόσο, επιμένει ότι η πλήρης σιωπή ισοδυναμεί με παραίτηση από την ευθύνη. Η διατήρηση της αλήθειας στον ιδιωτικό διάλογο, η θεσμική πίεση προς το Κογκρέσο, η προετοιμασία απέναντι σε ενδεχόμενο εξαναγκασμό και —σε ορισμένες περιπτώσεις— η δημόσια στάση επι τη βάσει αρχών αποτελούν κατά τον ίδιο δύσκολες αλλά υπαρκτές επιλογές.

Το πιο αιχμηρό σημείο της ανάλυσης του Ρούμπιν αφορά τα όρια. Οι ηγετικές δυνάμεις των επιχειρήσεων, σημειώνει στη Wall Street Journal, οφείλουν να απαντήσουν σε τρία ερωτήματα: αν έχει ήδη ξεπεραστεί η κόκκινη γραμμή, αν όχι, ποια θα ήταν αυτή, και, κυρίως, τι προτίθενται να πράξουν όταν αυτή ξεπεραστεί. Η ιστορία έχει δείξει ότι η αντίσταση στον αυταρχισμό έχει κόστος. Ομως, επίσης, μας έχει δείξει κατά τον Ρούμπιν ότι το κόστος της ανοχής, όταν ο αυταρχισμός παγιωθεί, είναι ασύγκριτα μεγαλύτερο. Εναν χρόνο μετά την εικόνα των σιωπηλών CEO στην ορκωμοσία Τραμπ, το ερώτημα δεν είναι πια αν η εταιρική Αμερική φοβάται. Είναι αν έχει αποφασίσει να αποδεχθεί αυτόν τον φόβο ως νέα κανονικότητα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News