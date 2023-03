Εξωσωματική γονιμοποίηση με σπέρμα του νεκρού αγαπημένου

Μετά τον θάνατο του γιου της Ντίλαν Λάιονς από πυροβολισμό τον περασμένο μήνα, η Μπεθ Λάιονς επέστρεψε στο σπίτι της από το νοσοκομείο έχοντας κάτι περίεργο στο μυαλό της. Κάθισε στην κουζίνα της μαζί με την Κέισι Φάιτ, την αρραβωνιαστικιά του Ντίλαν, κλαίγοντας και συζητώντας οι δυο τους ότι δεν θα έβλεπαν ποτέ ξανά τον αγαπημένο τους.

Οπως γράφει ο Κάιλ Μέλνικ στην εφημερίδα The Washington Post, η Μπεθ Λάιονς είπε ότι η ιδέα τής ήρθε σχεδόν σαν ένα μήνυμα από τον γιο της: τι θα γινόταν αν ήταν δυνατόν να σωθεί λίγο από το σπέρμα του, ώστε η Κέισι –παρά την απουσία του- να μπορέσει να αποκτήσει τα παιδιά του;

Η 26χρονη Κέισι Φάιτ το αφηγήθηκε στην εκπομπή του ABC «Good Morning America», την Τρίτη 7 Μαρτίου. Η Μπεθ, είπε η Φάιτ στη συνέντευξή της, «δεν το είχε σκεφτεί ποτέ πριν», και πρόσθεσε ότι «δεν ήξερε καν πως ήταν κάτι που μπορούσες να κάνεις, ούτε κι εγώ».

Μετά από μανιώδη τηλεφωνήματα στο νοσοκομείο και στο γραφείο του ιατροδικαστή, οι δύο γυναίκες βρήκαν έναν ουρολόγο από το Ορλάντο, που συμφώνησε να εκτελέσει τη διαδικασία λήψης σπέρματος μετά θάνατον, η οποία απέδωσε οκτώ φιαλίδια σπέρματος του νεκρού Λάιονς. Η Φάιτ είπε, ακόμη, ότι ελπίζει να μείνει έγκυος μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης κάποια στιγμή στο μέλλον, αφού περάσει καιρός από τον πυροβολισμό.

«Είμαι πολύ, πολύ, πολύ ευγνώμων που είχε επιτυχία γιατί είναι αυτό που με κρατάει να συνεχίσω αυτή τη στιγμή: να ξέρω ότι μπορώ να συνεχίσω την κληρονομιά του, να συνεχίσω αυτό που θέλαμε», είπε η Κέισι στην τηλεοπτική της συνέντευξη στο «Good Morning America».

Είπε ακόμη ότι χρειάζεται χρόνο για να θρηνήσει πριν υποβληθεί σε εξωσωματική γονιμοποίηση, φοβούμενη ότι το άγχος μπορεί να προκαλέσει αποβολή. Πρόσθεσε ότι θα μεγαλώσει μόνη της το παιδί, αμφιβάλλοντας ότι θα βρει άλλη αδελφή ψυχή. Είπε τέλος ότι ελπίζει πως το παιδί τους θα έχει την προσωπικότητα του Λάιονς, «το να μοιάζει με αυτόν θα ήταν ένα μπόνους», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ, έχει δημιουργήσει έναν διαδικτυακό έρανο με στόχο το ποσόν των 50.000 δολαρίων για τη χρηματοδότηση της εξωσωματικής γονιμοποίησης. «Είμαι συντετριμμένη, που δεν μπορεί να είναι εδώ για αυτό που πάντα θέλαμε», έγραψε η Φάιτ ανακοινώνοντας τον έρανό της. «Ο Ντίλαν θα ήταν ο καλύτερος μπαμπάς στον κόσμο».

Η Φάιτ και ο Λάιονς γνωρίστηκαν το 2020, ενώ εργάζονταν και οι δύο σε έναν τηλεοπτικό σταθμό στο Γκέινσβιλ της Φλόριντα. Εκείνη ήταν παραγωγός εκπομπών ενώ ο Λάιονς ήταν on-air ρεπόρτερ. Μετακόμισαν μαζί στο Ορλάντο για τη νέα δουλειά του Λάιονς και σχεδίαζαν το μέλλον τους, το οποίο περιελάμβανε την επιθυμία τους να αποκτήσουν τουλάχιστον δύο παιδιά: «Το μόνο που κάναμε ήταν να μιλάμε για τον γάμο και την απόκτηση παιδιών», είπε η Φάιτ, προσθέτοντας ότι είχαν επιλέξει ακόμα και ονόματα για τα παιδιά τους· θα τα βάφτιζαν Αλέξα και Ελιοτ επειδή ο Λάιονς ήθελε να συμπεριλάβει τα αρχικά των παππούδων του, A και E: «Πάντα έλεγε ότι ήθελε [παιδιά] τώρα… ήταν κάτι για το οποίο συζητούσαμε συνεχώς εκείνος κι εγώ».

November 7th, 2021 changed my life forever! It is the day you became my girlfriend! That was one of the easiest decisions of my life! You’re a remarkable, beautiful, kind, loving, and caring girl Case! I love you so much! @Caseyswim1996 (1/3)❤️😍💕😘👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏻💍🎉🥳🎊 pic.twitter.com/YYADtpUeUl

— Dylan Lyons (@DylanLyonsNews) November 8, 2022