Η πρώτη Ακαδημία Digital Marketing αποκλειστικά για Επαγγελματίες του Τουρισμού στην Ελλάδα είναι γεγονός. Και συνοδεύεται από την πιστοποίηση του διεθνώς αναγνωρισμένου Digital Marketing Institute (DMI).

Είναι κοινή παραδοχή, πλέον, ότι η ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας του internet διαμόρφωσε τον τρόπο που οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές αλληλεπιδρούν. Αντίστοιχα, στο πεδίο της τουριστικής βιομηχανίας, η ανάπτυξη των online καναλιών, η καλπάζουσα αύξηση της καταναλωτικής αναζήτησης για τουριστικά προϊόντα με την καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας – τιμής- παροχών, αλλά και η -πιο επίκαιρη από ποτέ- επιτακτική ανάγκη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για υγιή και ισορροπημένη κατανομή των καναλιών πωλήσεων-κρατήσεων αναδεικνύουν το digital marketing σε καθημερινή αναγκαιότητα. Και είναι αυτή η αναγκαιότητα που πολύ σύντομα κατέστησε μια αναδυόμενη ειδικότητα σε ένα “καθεστώς” των day to day διαδικασιών των ξενοδοχείων.

Το digital marketing, ωστόσο, παραμένει ακόμα για τους περισσότερους επαγγελματίες του τουρισμού μια ειδικότητα, με πολλές ακατάληπτες παραμέτρους, μια terra incognita που ωστόσο πρέπει να γνωρίσουν και να κατακτήσουν όταν το ζητούμενο παραμένει η αύξηση των απευθείας πωλήσεων των επιχειρήσεών τους -και άρα η μείωση προμηθειών προς τρίτους-, γεγονός που οδηγεί, αυταπόδεικτα, στην βιωσιμότητα και ευμάρειά τους.

Και είναι για αυτούς τους λόγους ακριβώς και προκειμένου να καλύψει αυτά τα κενά εξειδίκευσης και κατάρτισης, που δημιουργήθηκε το Digital Marketing Academy for Hospitality (DMAH). Με τη σύμπραξη κορυφαίων επαγγελματιών του κλάδου και με την πιστοποίηση (authorization) του Digital Marketing Institute (DMI), το DMAH προσφέρει το Certified Digital Marketing Professional in Hospitality (CDMP/H) μια πιστοποίηση που δίνει την δυνατότητα στους επαγγελματίες του χώρου να εφαρμόσουν δυναμικά digital marketing πρακτικές που θα αναδείξουν τις υπηρεσίες τους καθιστώντας τους σε πρωτοπόρους όχι μόνο των εξελίξεων, αλλά και της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς.

Το νέο αυτό πρόγραμμα εκμάθησης προσφέρει τη δυνατότητα συνολικής εμπλοκής με όλο το φάσμα της ψηφιακής στρατηγικής σκέψης, που είναι απαραίτητη για να την ανάπτυξη, τη βελτίωση και την εφαρμογή της στρατηγικής ψηφιακού marketing για την τουριστική επιχείρηση. Το CDMP/H είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να καθοδηγήσει τους ηγέτες του τουρισμού να προκαλέσουν αποτελεσματικά την ψηφιακή μεταμόρφωση στις επιχειρήσεις τους.

Το Digital Marketing Academy for Hospitality (DMAH) για Επαγγελματίες του Τουρισμού είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας ανάμεσα στη StudySmart.gr®, τη Nelios.com και του Cyprus International Institute of Management.

Tα οφέλη του Digital Marketing Academy for Hospitality (DMAH). Σε ποιους απευθύνεται και ο κύκλος μαθημάτων

Η νέα αυτή Ακαδημία φέρει την πιστοποίηση και την υποστήριξη του διεθνώς αναγνωρισμένου Digital Marketing Institute, την συμβολή του διδακτικού προσωπικού του DMI και των εξειδικευμένων στον Τουρισμό ειδικών της εγχώριας αγοράς. Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα απευθύνεται και αφορά τόσο στους έμπειρους επαγγελματίες του κλάδου, όσο και στους ανερχόμενους που επιθυμούν να αναπτύξουν μια επιτυχημένη πορεία στον κόσμο των νέων ψηφιακών μέσων (new digital media) στον τουριστικό και ξενοδοχειακό τομέα.

Το Digital Marketing Academy for Hospitality (DMAH) στοχεύει μέσω ενός σπονδυλωτού προγράμματος μαθημάτων στην πολύπλευρη γνώση του digital marketing – από το πώς να αναπτύξεις περιεχόμενο για τουριστικές επιχειρήσεις και να ερμηνεύσεις τα google analytics, στην αποτελεσματική σύμβαση και online κατανομή των καναλιών απόδοσης, καταλήγοντας στην digital marketing στρατηγική για ξενοδοχεία – προσφέροντας παράλληλα το “know how” ώστε οι ιδέες να ενταχθούν σε πλαίσιο εφαρμογής στο χώρο εργασίας.

Η ομάδα των ειδικών

Δρ. Κωνσταντίνος “Dino” Κυρίτσης Kiritsis Επιχειρηματίας, Επαγγελματίας Trainer. Συγγραφέας και βραβευμένος training concept developer. Ιδρυτής και CEO της StudySmart. gr® μιας εταιρίας που προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες, επαγγελματικής πιστοποίησης εκπαίδευση κυρίως για εταιρικούς πελάτες, θεωρείται ένας από τους πιο πολύπλευρους επαγγελματίες του χώρου.

Κώστας Χανδρινός, Ελληνοκαναδός, θεωρείται ειδήμων στο Hospitality & Tourism management. Co-partner της StudySmart είναι Programmer Manager στο American Hotel & Lodging educational institute (AHLEI) καθώς και στην Ακαδημία Digital Marketing for Hospitality CDMP/H σε συνεργασία με το Digital Marketing Institute (DMI). Δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο χώρο του Τουρισμού και είναι σύμβουλος σε startup projects.

Δημήτρης Σερίφης. Ο ειδήμων της ψηφιακής μεταμόρφωσης της Τουριστικής Βιομηχανίας είναι ιδρυτής και CEO της Nelios.com, μιας διεθνώς βραβευμένης εταιρείας με στελέχη αποκλειστικά προερχόμενα από τον χώρο του τουρισμού, της μοναδικής που παράγει προϊόντα και προσφέρει υπηρεσίες για όλο το φάσμα του digital marketing των τουριστικών επιχειρήσεων.

Θοδωρής Λαμπρόπουλος. Ο Revenue & Business Growth Partner της Lybra Tech για την Ελλάδα και την Κύπρο, ενός καινοτόμου start-up που παρέχει τη βοήθεια στους ξενοδόχους να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη και να αξιοποιήσουν την απόδοση της επιχείρησής τους με την πρώτη στον κόσμο Intelligent Revenue Assistant. Χρήστος Μπιτζής Με εμπειρία στο σύνολο του φάσματος των online υπηρεσιών είναι ο ειδήμων του Performance Marketing στη Nelios.com

Λίνα Καστρίτη, CCO της Nelios.com, ειδικεύεται στους τομείς Operations, E-commerce και Hotel Product.

Dr. Antony Michail. Ιδρυτής της Anacalypsis Strategy and Marketing Consultants με 15 χρόνια εμπειρίας στη συμβουλευτική μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων σε σχέση με την στρατηγική marketing, την υλοποίηση και την εταιρική ανάπτυξη.

George Chalil. Με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας είναι ειδήμων στο χώρο του Hospitality Revenue Management και της ανάλυσης δεδομένων. Σήμερα κατέχει τη θέση του Cluster Director of Revenue Management του ομίλου “Elounda SA” (Porto Elounda – Elounda Peninsula – Elounda Mare Relais & Chateaux) στην Κρήτη.

Ο κύκλος μαθημάτων

Introduction to Digital Marketing for the Hospitality sector

Content Marketing

Social Media Marketing for Hospitality

Search Engine Optimization (SEO)

Paid Search (PPC) using Google Ads for Hospitality

Display & Video Advertising for Hospitality practices

Email Marketing

Website Optimization & Integrated Technology for Hospitality Properties

Analytics with Google Analytics for Hospitality Performance

Digital Marketing Strategy for Hospitality & Tourism Businesses

Online Reputation Management for Hospitality

Strategic Hotel Contracting and Online Sales Distribution

Generating Revenue Through Analyzing Demand for Hotels

Hotel Blogging & Digital PR

Hospitality Digital Readiness: Teasers from the future

The General Data Protection Regulation in Hospitality (GDPR)

Οι ημερομηνίες και οι εγγραφές

Ο πρώτος κύκλος μαθημάτων ξεκινά τον Νοέμβριο 2019 στην Αθήνα και Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2020 στην Λεμεσό.