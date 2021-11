Αυτές οι σειρές αξίζουν την προσοχή σου!

Επιστρέφεις σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και θέλεις να χαλαρώσεις. Λίγο η κούραση, λίγο ο καιρός, λίγο που βαριέσαι να βγεις (welcome to 30s)… θέλεις απλώς να αράξεις στον καναπέ σου και να δεις μια ωραία σειρά. Έχουμε τη λύση, αφού ξεχωρίσαμε 5 τίτλους από την COSMOTE TV, που αξίζουν την προσοχή σου και θα γίνουν η καλύτερη συντροφιά στο σπίτι. Οπότε βάζεις πιτζάμα, ετοιμάζεις σνακ (ή παραγγέλνεις) και πατάς play.

Θέλεις περιπέτεια; Dan Brown’s The Lost Symbol

Ο διάσημος συμβολόγος του Χάρβαρντ Ρόμπερτ Λάνγκτον προσπαθεί να λύσει μια σειρά από θανατηφόρους γρίφους, προκειμένου να σώσει τον απαχθέντα μέντορά του και να αποτρέψει μια τρομακτική παγκόσμια συνωμοσία.

Πρόκειται κατά βάση για το τηλεοπτικό πρίκουελ των ταινιών που βασίστηκαν στα μυθιστορήματα του Νταν Μπράουν, με ήρωα τον καθηγητή Ρόμπερτ Λάνγκτον που έχει υποδυθεί ο Τομ Χανκς. Η πρώτη σεζόν αποτελείται από 10 επεισόδια.

Το σενάριο του The Lost Symbol βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Νταν Μπράουν που είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το 2009.

Είσαι τύπος των θρίλερ; Des

Το 1983 ολόκληρη η Βρετανία κλονίστηκε από την υπόθεση του Σκωτσέζου κατά συρροή δολοφόνου Ντένις Νίλσεν. Όταν η αστυνομία του χτύπησε την πόρτα για να διερευνήσει την ανακάλυψη ανθρώπινων λειψάνων στο σύστημα αποχέτευσης της πολυκατοικίας του, εκείνος τους υπέδειξε -με απόλυτη ψυχραιμία- την τοποθεσία κι άλλων κρυμμένων ανθρώπινων υπολειμμάτων που κρατούσε στο σπίτι του. Από την ανάκριση προέκυψε ότι ο Νίλσεν ήταν υπεύθυνος για τον θάνατο 15 συνολικά ανθρώπων. Εκτός από το ίδιο το story, που είναι ανατριχιαστικό, άλλος βασικός λόγος που το ξεχωρίζουμε είναι ο εξαιρετικός Ντέιβιν Τέναντ (Doctor Who, Good Omens, How to Train Your Dragon 3) που για ακόμη μια φορά δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας στον ρόλο του κατά συρροή δολοφόνου. Εξάλλου, για τον ρόλο του στη σειρά ο Τέναντ έλαβε πρόσφατα το βραβείο καλύτερης ερμηνείας στα 49α International Emmy Awards.

Θες να ζήσεις το δράμα σου; L’Opera

Με φόντο την Παρισινή όπερα και την ειδυλλιακή αρχιτεκτονική της πόλης, παρακολουθούμε το προσωπικό ταξίδι τριών διαφορετικών προσωπικοτήτων προς την καταξίωση. Μια 35χρονη πρίμα μπαλαρίνα, αποκαμωμένη από τα ξέφρενα πάρτι και την άστατη προσωπική ζωή, προσπαθεί να κάνει δυναμικό comeback στην παρατημένη καριέρα της, με όλες τις πιθανότητες να είναι εναντίον της. Παράλληλα μια Αφροευρωπαία 19χρονη κοπέλα κάνει τα πρώτα βήματα στην τέχνη του χορού έχοντας λίγους μήνες να αποδείξει την αξία της, αντιμετωπίζοντας bullying και ρατσιστικές συμπεριφορές, ενώ ο 38χρονος υπερφιλόδοξος νέος διευθυντής της σχολής πασχίζει να ανεβάσει τις μετοχές του και να μετατρέψει την σχολή σε ίδρυμα διεθνούς φήμης. Η σειρά ξεχωρίζει για την προσεγμένη αισθητική και τις έντονες ανατροπές στην πλοκή.

Θέλεις μια σειρά εποχής; The North Water

O Colin Farrell επιστρέφει στη μικρή οθόνη μετά τη 2η σεζόν True Detective με μια νέα σειρά εποχής εμπνευσμένη από το ομότιτλο βιβλίο του Ian McGuire. Ένα φαλαινοθηρικό του 19ου αιώνα σαλπάρει για τον Αρκτικό Κύκλο. Ένας πρώην στρατιωτικός χειρουργός μπαρκάρει ως γιατρός πλοίου και εκεί συναντά έναν αδίστακτο κακοποιό με τον οποίο θα αναγκαστεί να ζήσει μια σειρά δύσκολων εμπειριών στον παγωμένο βόρειο πόλο της γης. To The North Water είναι μια αλληγορία για τη μάχη του ανθρώπου με τη φύση, αλλά και με τους προσωπικούς του δαιμονες. Πρωταγωνιστούν ο Τζακ Ο Ντόνελ (’71, Unbroken) και ο Κόλιν Φάρελ (The Lobster, In Bruges), σε δύο από τους καλύτερους ίσως ρόλους της καριερας τους. Τον καπετάνιο του φαλαινοθηρικού υποδύεται ο Στίβεν Γκρέιχαμ (The Irishman, Line of Duty).

Χρειάζεσαι περισσότερο γέλιο; Brassic

Από τον βραβευμένο με BAFTA Danny Brocklehurst, ο 3ος κύκλος της edgy και πρωτότυπης κωμωδίας ακολουθεί μια ομάδα φίλων από την εργατική τάξη που βρίσκουν ασυνήθιστους τρόπους για να κερδίσουν στη ζωή. Ο Vinnie, με την διπολική διαταραχή και ο Dylan, τετραπέρατος και κυνικός, είναι αχώριστοι και απόλυτα εξαρτημένοι. Μαζί με τους φίλους τους επιδίδονται σε απάτες, δωροδοκίες και κάθε είδους παράνομες συναλλαγές. Ακροβατώντας ανάμεσα στην ξεκαρδιστική κωμωδία και το ωμό, εγκάρδιο συναίσθημα, αυτή η εξωφρενική, αστεία και τολμηρή σειρά αποτελεί έναν ύμνο στην φιλία εφ’ όρου ζωής. Στην πρεμιέρα του νέου κύκλου, ο άρτι αποφυλακισθείς Βίνι κρατά χαμηλό προφίλ μα όταν ο Τζιμ τού προτείνει ένα νέο επικερδές κόλπο, εκείνος αδυνατεί να αρνηθεί – κι η παρέα ξεκινά και πάλι τη δράση της. Το Brassic έχει ανακηρυχτεί η πιο πετυχημένη Βρετανική κωμωδία όλων των εποχών, για το δίκτυο Sky.

Όλα τα επεισόδια από όλες τις παραπάνω σειρές θα τις βρεις δωρεάν και on demand στο COSMOTE TV PLUS, για να τα απολαύσεις όποτε σε βολεύει. Καλωσόρισες στην εποχή του streaming!

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News