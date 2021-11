Αντερσον Κούπερ, ο άνκορμαν του CNN με τους Κροίσους προγόνους

Με το ειρωνικό του χαμόγελο, τα κοντοκουρεμένα λευκά μαλλιά και έναν μαύρο σκελετό γυαλιών να πλαισιώνει τα παγερά γαλάζια μάτια του, ο παρουσιαστής του CNN, Αντερσον Κούπερ, είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στις ΗΠΑ. Κάθε βράδυ 8μμ – 9μμ, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μέσω της ειδησεογραφικής εκπομπής του «Anderson Cooper 360», εισβάλλει στα σπίτια των Αμερικανών και γίνεται ο ίδιος πρωτοσέλιδο είτε «ανακρίνοντας» την σύμβουλο του Τραμπ Κελιάν Κόνγουεϊ, είτε αναφωνώντας : «Ουάου! Αυτή ήταν μια μάλλον μεγάλη έκρηξη», καθώς βόμβες εκρήγνυνται γύρω του στη Γάζα. Ο Αντερσον Κούπερ, γράφει η Εϊλιντ Χάργκριβς στην βρετανική Telegraph, είναι τόσο σημαντική φιγούρα στις ΗΠΑ όσο και μια εθνική προσωπικότητα, εκπέμποντας μια λάμψη συμπάθειας, που προέρχεται από το γεγονός ότι δεν διστάζει να αυτοαποκαλύπτεται.

Στα 54 του, είναι επίσης ένας από τους πιο εξέχοντες ομοφυλόφιλους της τηλεόρασης και συχνά μοιράζεται στο Instagram φωτογραφίες του ενός έτους γιου του Γουάιατ, τον οποίο απέκτησε με τον πρώην σύντροφό του, επιχειρηματία Μπέντζαμιν Μαϊσάνι. Πέρυσι, εξάλλου, προκάλεσε μια αίσθηση θριαμβευτικής αποδοχής αλλά και αντιδράσεων όταν, τρεις ημέρες μετά τα επικά ρεπορτάζ του για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ του 2020, είπε ζωντανά στον αέρα για τον απερχόμενο Τραμπ: «Αυτός είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτός είναι το πιο ισχυρό πρόσωπο στον κόσμο και τον βλέπουμε σαν μια παχύσαρκη χελώνα πεσμένη με την πλάτη στον καυτό ήλιο να κουνάει έντονα χέρια πόδια συνειδητοποιώντας ότι ο χρόνος του τελειώνει»…

Με τον γιο του Γουάιατ

Ο Αντερον Κούπερ κατάγεται από τους Βάντερμπιλτ, την πιο συζητημένη δυναστεία στην αμερικανική ιστορία. Χάρη στον πρωτοπόρο προ-προ-προπάππο του, Κορνέλιους Βάντερμπιλτ γνωστό ως «Commodore» (1794-1877), ο οποίος μετέτρεψε ένα δάνειο 100 δολαρίων σε μια σιδηροδρομική και ναυτιλιακή εταιρεία αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων, η οικογένειά του ήταν κάποτε πιο πλούσια και από το θησαυροφυλάκιο των ΗΠΑ. Τόσο πλούσια ώστε κυριάρχησε στη Χρυσή Εποχή με τα χρυσά παλάτια της, αλλά και τόσο στοιχειωμένη από φήμη και χρήματα, που τελικά έχασε τα πάντα.

Ο Κούπερ είναι γιος της Γκλόρια Βάντερμπιλτ (1924-2019) και έχει περάσει τη ζωή του αποστασιοποιημένος από το διάσημο όνομα. Αλλά τώρα έκανε μια βουτιά στα βαθιά: το βιβλίο του «Vanderbilt: The Rise and Fall of an American Dynasty» («Βάντερμπιλτ: Η Ανοδος και η Πτώση μιας Αμερικανικής Δυναστείας») είναι το έπος της μεγαλύτερης περιουσίας, που έχει σπαταληθεί ποτέ, γράφει η Εϊλιντ Χάργκριβς στην Telegraph.

Στη συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του στην Βρετανία, ο Κούπερ σπεύδει να εξηγήσει πόσο λίγα πράγματα ήξερε για τους Βάντερμπιλτ ως παιδί. Θυμάται τις επισκέψεις του στην έπαυλη «The Breakers» στο Ρόουντ Άιλαντ, η οποία είναι τριπλάσια σε μέγεθος από τον Λευκό Οίκο, όπου συναντούσε μερικά ξαδέρφια του, που έμεναν εκεί μέχρι το 2018 (οπότε τους έδιωξε η Preservation Society). Αλλά στην πραγματικότητα, η άγνοιά του τελείωσε οριστικά μετά τον θάνατο της μητέρας του το 2019, όταν οι χειρόγραφες σημειώσεις, τα οικονομικά αρχεία και τα άρθρα στον Τύπο για τους προγόνους του, που βρήκε ανάμεσα στα πράγματά της, τον ανάγκασαν να σκάψει πιο βαθιά στην ιστορία των Βάντερμπιλτ.

Ο Κούπερ δηλώνει ενθουσιασμένος για την ανταπόκριση που έχει το βιβλίο του

Ο Αντερσον, βλέπετε, είναι ένας Κούπερ, γιος του συγγραφέα Γουάιατ Εμορι Κούπερ και της Γκλόρια. Και για αυτόν, οι Βάντερμπιλτ είναι πάντα «εκείνοι», οι συναρπαστικοί άλλοι, τους οποίους περιγράφει με τον ενθουσιώδη τόνο ενός αφηγητή. Το βιβλίο του, εξηγεί η Εϊλιντ Χάργκριβς, είναι γραμμένο σαν μυθιστόρημα, εκτός από την τετρασέλιδη εισαγωγή στην οποία περιγράφει τη στιγμή της γέννησης του, όταν ανακάλυψε μαρτυρίες για τη ζωή τους στα υπάρχοντα της μητέρας του. «Ηταν κάτι περισσότερο από μονοδιάστατα μέλη μιας αμερικανικής δυναστείας. Ηταν πολύπλοκοι, γεμάτοι επιθυμίες, με μια εσωτερική ζωή πολύ πιο συναρπαστική από ό,τι θα ήθελε να πιστέψουμε η δημόσια εικόνα τους», υπογραμμίζει ο Κούπερ, ο οποίος δηλώνει «πραγματικά ενθουσιασμένος με την υποδοχή που έχει [το βιβλίο]. Είναι σαν το “Στέμμα”, αλλά αμερικανικό, με ένα ολόκληρο καστ χαρακτήρων που είναι μεγαλύτεροι από τη ζωή», λέει στην Telegraph.

Και ενώ κανένας Βάντερμπιλτ δεν εμφανίζεται στην δημοφιλή τηλεοπτική σειρά, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην πραγματική σειρά των γεγονότων. Η οικογένεια άσκησε επιρροή στην βρετανική κοινωνία. «Η Κονσουέλο Βάντερμπιλτ παντρεύτηκε τον δούκα του Μάρλμπορο για να στηρίξει το Ανάκτορο Μπλενχάιμ (πλέον Μνημείο της UNESCO) και ήταν πολύ κοντά στον Ουίνστον Τσόρτσιλ», λέει. Για να μην αναφερθούμε στη μοναρχία: «Η [θεία μου] Θέλμα είχε μια μακρά σχέση με τον βασιλιά Εδουάρδο τον 8ο και μετά επέστρεψε στη Νέα Υόρκη και ζήτησε από τη Γουόλις Σίμπσον να τον φροντίσει όσο έλειπε. Και ξέρουμε τι έγινε μετά…».

Πόσο σουρεαλιστικό ακούγεται το ό,τι αν δεν ήταν οι Βάντερμπιλτ, μπορεί να μην είχε υπάρξει η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ στα νομίσματα της Βρετανίας, και να μην είχε ακούσει ποτέ κανείς κάτι για την Νταϊάνα, ή την Κέιτ Μίντλετον σύζυγο του πρίγκιπα Ουίλιαμ… «Ακουγα την ηχώ [αυτών των ιστοριών] σε όλη μου τη ζωή», λέει ο Κούπερ. «Οταν είσαι παιδί, δεν σου φαίνεται πολύ ασυνήθιστο γιατί δεν έχεις με τι να το συγκρίνεις. Μόνο όταν έγραφα το βιβλίο έμεινα έκπληκτος από τις λεπτομέρειες».

Η Γκλόρια Βάντερμπιλτ, μητέρα του Αντερσον, μπροστά σε έργο της

Γεννημένος τον Ιούνιο του 1967, ο Κούπερ μεγάλωσε στο Μανχάταν, όπου κάποτε οι Βάντερμπιλτ ήλεγχαν ολόκληρες λεωφόρους, κτίρια και σταθμούς. Στο σπίτι, η μητέρα του τον προστάτευε από την οικογένειά της. Ενώ δημοσίως ήταν γνωστή με το όνομα Βάντερμπιλτ, «η ίδια δήλωνε πάντα κυρία Κούπερ», λέει ο διάσημος αμερικανός άνκορμαν. «Ηξερα ότι είχε και εκείνο το άλλο όνομα και δεν καταλάβαινα ακριβώς γιατί». Αντίθετα, είδε την ιστορία του πατέρα του, που καταγόταν από μια πολυάριθμη οικογένεια με μια μικρή φάρμα στον Μισισιπή χωρίς μεγάλα πλούτη, ως την αμερικανική ιστορία του. Ωστόσο, σε ηλικία έξι ετών, όχι η Γκλόρια, αλλά ο πατέρας του άρχισε να του μιλάει για τους Βάντερμπιλτ. Τον πήγε, μάλιστα, να δει ένα άγαλμα του Commodore στον σταθμό Grand Central. «Ηθελε να καταλάβω την εκπληκτική ιστορία της μαμάς μου και τα περίπλοκα συναισθήματά της για αυτή», γράφει στο βιβλίο του.

Καλλιτέχνης, συγγραφέας, ηθοποιός και σχεδιάστρια μόδας, η μητέρα του ήταν διάσημη σε όλη της τη ζωή. Ο πατέρας της, Ρέτζιναλντ, πέθανε από κίρρωση του ήπατος όταν η Γκλόρια ήταν μόλις 18 μηνών και μεγάλωσε βασικά με τη νταντά της Εμα Σάλιβαν Κίσλιχ, ή «Ντόντο», στην Ευρώπη. «Δεν ήξερε πολύ καλά τη μητέρα της. Ηταν πάντα απόμακρη, πήγαινε σε πάρτι και είχε σχέσεις. Η ζωή της μητέρας μου περιστρεφόταν γύρω από την γκουβερνάντα και τη γιαγιά της», λέει ο Κούπερ. Αλλά η ζωή της ανατράπηκε από την «Υπόθεση Βάντερμπιλτ», που ονομάστηκε «η δίκη του αιώνα». Ηταν μια διαμάχη για την κηδεμονία της τότε 10χρονης Γκλόρια, η οποία άρχισε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης την 1η Οκτωβρίου 1934. Η Γερτρούδη Βάντερμπιλτ Γουίτνεϊ απήγγειλε κατηγορίες για μητρική παραμέληση, πορνογραφία και φιλιά με φιλενάδες εναντίον της κουνιάδας της, Γκλόρια Βάντερμπιλτ της πρεσβύτερης, και τελικά κέρδισε την κηδεμονία της ανιψιάς της.

Η Γκλόρια Βάντερμπιλτ με τους γιους της Αντερσον και Κάρτερ

«Ξαφνικά το όνομα [της μαμάς μου] ήταν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων», λέει ο Κούπερ. «Εκατοντάδες άνθρωποι περίμεναν έξω από το δικαστήριο ουρλιάζοντας το όνομά της. Την χώρισαν από τη νταντά –η οποία ήταν το μόνο πρόσωπο που αγαπούσε- και οι φωτογράφοι έτρεχαν από πίσω της στο σχολείο. Ενιωθε απομονωμένη και μπερδεμένη και ανέπτυξε μια εσωτερική δύναμη, την οποία αποκαλούσε “μυστική καρδιά”. Ηταν η αίσθηση ότι υπήρχε ένα είδος σκληρού διαμαντιού στον πυρήνα της, που τίποτα δεν μπορούσε να τον φτάσει και τίποτα δεν μπορούσε να τον σπάσει και ότι μπορούσε να επιβιώσει από οτιδήποτε», λέει ο Αντερσον Κούπερ για τα δύσκολα παιδικά χρόνια της μητέρας του.

Μιλώντας στην δημοσιογράφο της Telegraph για όσα υπέφερε η Γκλόρια, ο Κούπερ είναι απαλός και στοχαστικός. Και είναι ξεκάθαρο ότι τη θαυμάζει. Μητέρα και γιος, εξάλλου, μοιράζονταν ένα κοινό θέμα απώλειας και αποφασιστικότητας: Ηταν μόλις 10 ετών, όταν ο πατέρας του πέθανε ξαφνικά από καρδιακή προσβολή και 21 ετών όταν αυτοκτόνησε ο αδελφός του.

Η 16χρονη Γκλόρια στην πρώτη της φωτογράφιση για το περιοδικο Harper’s Bazaar

Κατά τη διάρκεια της δίκης για την επιμέλειά της απονεμήθηκε στη Γκλόρια Βάντερμπιλτ το επίθετο «φτωχό πλούσιο κοριτσάκι». Πώς μπορεί να ένιωθε; «Αυτός ο τίτλος πάντα την ενοχλούσε. Δεν είναι μόνο το πώς ένιωθε. Ηταν τρομακτικό να έχει από μικρή αυτό το είδος επωνυμίας. Κανείς δεν θα ήθελε να τον ακολουθεί αυτό το ψευδώνυμο σε όλη του τη ζωή. Κατά τη διάρκεια της δίκης, κατέληξε στην απόφαση να μην διαβάσει ποτέ τίποτα για τον εαυτό της και να μην επιτρέψει, σε αυτά που θα μπορούσαν να λένε οι άλλοι για εκείνη, να μπουν κάτω από την επιδερμίδα της. Θα προσπαθούσε να το αντιμετωπίσει σαν ένα δροσερό αεράκι που φυσούσε δίπλα της», λέει στην Telegraph μιλώντας για τη μητέρα του.

Ο Κούπερ κατάλαβε ότι η αντίληψη και η πραγματικότητα ήταν δύο εντελώς διαφορετικές οντότητες. «Ηταν το πιο μοντέρνο και ενδιαφέρον άτομο που έχω γνωρίσει ποτέ. Είχε μια ασταμάτητη ορμή ως σχεδιάστρια μόδας και επιχειρηματίας, αλλά ήταν εξαιρετικά ευάλωτη και αισιόδοξη». Δεν είναι περίεργο, ότι τα σημάδια που προκάλεσε στη μητέρα του το όνομα Βάντερμπιλτ ελάχιστα τον προσέλκυσαν: «Οι άνθρωποι έκαναν υποθέσεις και είχα πάντα πολύ μεγάλη επίγνωση τού τι ήξεραν και τι δεν ήξεραν. Εκανα κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην αναφέρω τους Βάντερμπιλτ. Ετσι, τουλάχιστον δεν θα σχημάτιζαν γνώμη για μένα βάσει φανταστικών παραγόντων [όπως] η οικονομική μου κατάσταση. Ηταν πρόγονοί μου, αλλά δεν είμαι από εκείνους», λέει.

Η Γκλόρια με τη νταντά της Ντόντο, που έγινε η μαμά την οποία δεν είχε ποτέ κοντά της

Μαζί με τη συν-συγγραφέα του Κάθριν Χάου, ο Αντερσον Κούπερ αποκαλύπτει τη μανία του «Commodore» για τα χρήματα, πώς αγνόησε τις γυναίκες απογόνους του και κληροδότησε την περιουσία του στον μεγαλύτερο γιο του Μπίλι, ο οποίος διπλασίασε τα χρήματα μέσα σε οκτώ χρόνια, πριν πεθάνει και ο ίδιος. Αποκαλύπτει πώς η τρίτη γενιά Βάντερμπιλτ, με επικεφαλής τον Γουίλι και την Αβλα, έχτισε παλάτια σε όλη τη Νέα Υόρκη και το Ρόουντ Αϊλαντ, πώς εξαγόρασαν την υψηλή κοινωνία και απαλλάχτηκαν από τη φήμη των «νεόπλουτων». Ωστόσο τα ασυλλόγιστα έξοδα, οι οικονομικές διαμάχες και ένα κληρονομικό «κόμπλεξ του Ικαρου» κατέστρεψαν τα πάντα και μέσα σε 50 χρόνια μετά τον θάνατο του Commodore, η περιουσία του, που κάποτε άξιζε 200 δισ. δολάρια σε σημερινά χρήματα είχε εξανεμιστεί.

Τι έχει απομείνει από τα κειμήλια των Βάντερμπιλτ; «Οταν πέθανε ο παππούς μου, είχε ξοδέψει όλα τα λεφτά του, οπότε τα πάντα έπρεπε να πουληθούν. Το σπίτι του, τα υπάρχοντά του, ακόμα και τα παιδικά ρούχα της μαμάς μου. Η μαμά μου είχε μερικά ασημένια βραβεία του πατέρα της από ιππικούς αγώνες, γιατί είχε μια φάρμα αλόγων και τα έχω τώρα εγώ. Εχω επίσης ένα κοινό βιβλίο προσευχής, που δόθηκε στον παππού μου από τον πατέρα του».

Ο Κούπερ κράτησε επίσης σχολικά βιβλία των Βάντερμπιλτ με τα ονόματά τους και τις σημειώσεις τους, και τη λίστα επιβατών της πρώτης θέσης στο «Lusitania», με το όνομα του θείου του, Αλμπερτ Βάντερμπιλτ. Ο Αλμπερτ έδωσε το σωσίβιό του σε έναν άγνωστο -και εκείνος έμεινε στο πλοίο που βυθιζόταν και πνίγηκε- το οποίο ο Κούπερ αγόρασε σε δημοπρασία. Πολλά από τα οικογενειακά έπιπλα κατέληξαν στα κινηματογραφικά στούντιο του Λος Άντζελες, αλλά δεν είναι μεγάλη απώλεια για τον Κούπερ: «Το γούστο των Βάντερμπιλτ ήταν πολύ φανταχτερό. Τα έπιπλά τους ήταν υπερβολικά και τα σκεύη του φαγητού χρυσά. Δεν είναι πράγματα με τα οποία θα ένιωθα άνετα. Συλλέγω αρκετούς σύγχρονους καλλιτέχνες και επίσης μερικούς παλιούς πίνακες ζωγραφικής». Το γούστο του Κούπερ είναι απλό: «Μου αρέσει τα πράγματα να έχουν ιστορία και πατίνα. Το γραφείο μου κάποτε ανήκε στον μπαμπά μου», λέει.

Η άνοδος και η πτώση των Βάντερμπιλτ, γράφει ο Κούπερ, είναι «αναμφισβήτητα η πιο ακραία έκφραση του φορτωμένου με υποσχέσεις Αμερικανικού Ονείρου». Οταν η δημοσιογράφος της Telegraph τον ρωτάει αν ασκεί κριτική στους προγόνους του, απαντάει: «Δεν νομίζω ότι είμαι επικριτικός, αλλά θα έλεγα ότι ως κοινωνία μεγαλώνουμε με την ιδέα του Οράτιου Αλτζερ για ένα μοναχικό άτομο, που έχει τεράστια επιτυχία. Είναι ένα από τα αξιοσημείωτα πράγματα για την Αμερική, για το οποίο την λατρεύω. Δεν έχει το είδος ταξικών δομών της Αγγλίας, και διαμορφώθηκε, εν μέρει, απορρίπτοντάς τες. Η ιστορία των Βάντερμπιλτ προειδοποιεί για το τι συμβαίνει όταν έχει κανείς απεριόριστα χρήματα, κάτι που τόσοι πολλοί άνθρωποι ονειρεύονται. Ποιο τίμημα πλήρωσαν οι απόγονοί του Commodore εξαιτίας της παθολογικής εμμονής του με τα χρήματα, και την έλλειψη σεβασμού του στα παιδιά του, την απόρριψη των γυναικών της οικογένειας; Τα αποτελέσματα συνεχίστηκαν σαν κύματα για γενιές», λέει.

Με αυτή τη σοφή γνώση κατά νου, ο Κούπερ δεν θα αφήσει στον γιο του Γουάιατ τεράστια κληρονομιά. «Πολλοί άνθρωποι έχουν καταστραφεί μεγαλώνοντας με πολλά χρήματα, νομίζοντας ότι θα υπάρχουν πάντα», λέει. «Προς το τέλος της ζωής του ο Γουίλιαμ Κ. Βάντερμπιλτ συνέκρινε την κληρονομιά όλων αυτών των χρημάτων με την κοκαΐνη, από την άποψη της καταστροφής της εργασιακής ηθικής. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να χαράξεις τον δικό σου δρόμο. Δεν πιστεύω στα κληρονομικά χρήματα. Σίγουρα θα ήθελα να πληρώσω για τις σπουδές του παιδιού μου αλλά από κει και πέρα, είναι δικό του θέμα».

«Η μητέρα μου», λέει στην Telegraph, «πάντα ένιωθε ξένη στην οικογένεια Βάντερμπιλτ. Ενιωθε ότι υποκρινόταν. Μιλήσαμε γι’ αυτό στο τέλος της ζωής της. Αλλά θα ενθουσιαζόταν με αυτό το βιβλίο γιατί αγνοούσε το 80% των ιστοριών και των χαρακτήρων, που αναφέρονται».

Η Εϊλιντ Χάργκριβς τον ρωτάει διστακτικά, αν κατά τη διάρκεια της έρευνάς του αναγνώρισε κομμάτια του εαυτού του σε κάποιον από τους προγόνους του. Και ο Κούπερ αναφέρεται στον ιδρυτή της οικογένειας. Λέει ότι δεν αισθάνεται «καμία σχέση με Commodore. Δεν είμαι κάποιος που έχει το δικό του παθολογικό ενδιαφέρον για τα χρήματα και αυτό το είδος της σκληρότητας. Αλλά σέβομαι την εργασιακή του ηθική και την ορμή του. Δεν προέρχεται απαραίτητα από ένα υγιές κομμάτι του εαυτού ή δεν οδηγεί σε ευτυχισμένη ζωή, αλλά νομίζω ότι αυτό που δημιούργησε ήταν εξαιρετικό. Δεν με ενδιαφέρει η κοσμική ζωή ούτε να πηγαίνω σε πάρτι. Ενδιαφέρομαι να χαράξω το δικό μου μονοπάτι, και πραγματικά θέλω να είμαι καλός με την οικογένειά μου περισσότερο από όσο πιθανότατα ήταν εκείνος», λέει ο διάσημος αμερικανός δημοσιογράφος.

