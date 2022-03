Οι φωτογραφίες της εβδομάδας 28/2-6/3

Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS

Φωτογραφία που έδωσε στα media το ουκρανικό κράτος στις 4 Μαρτίου: δείχνει κατεστραμμένο τον θερμοηλεκτρικό σταθμό της πόλης Οχτίρκα – είχαν προηγηθεί ρωσικοί βομβαρδισμοί