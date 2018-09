Εσείς μοιάζετε με τον σκύλο σας;

«Κατά κύρη κατά σκύλο» θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της φωτογραφικής σειράς του Τζέραρντ Γκέθινγκς, ο οποίος έψαξε όλη τη Βρετανία αναζητώντας σκύλους που φέρνουν κοινά χαρακτηριστικά με τα αφεντικά τους. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, αποδεικνύοντας πως οι άνθρωποι και οι τετράποδοι φίλοι τους έχουν αναπτύξει τόσο ισχυρούς δεσμούς που λογικό είναι να μοιάζουν και μεταξύ τους. Ολόκληρο το χαριτωμένο πρότζεκτ μετατράπηκε στο παιχνίδι μνήμης «Do You Look Like Your Dog?» («Μοιάζετε με τον σκύλο σας;») που μόλις κυκλοφόρησε, όπου πρέπει να ταιριάξεις 25 ζευγάρια μεταξύ τους