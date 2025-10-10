Ενας φωτογράφος μετράει τ’ άστρα

Κάθε χρόνο η Central West Astronomical Society βραβεύει τις καλύτερες φωτογραφίες των μυστηρίων του ουρανού. Στον διαγωνισμό λαμβάνουν μέρος ερασιτέχνες φωτογράφοι που προσπαθούν να αποτυπώσουν τη μαγεία που κρύβεται εκεί ψηλά: Από τους κομήτες που «επισκέπτονται» τη Γη έως το Βόρειο Σέλας. Αλλωστε πάντα οι άνθρωποι μαγεύονται από τα όσα θαυμαστά τους αποκαλύπτει το ουράνιο στερέωμα
Νικητής, Επιλογή των photo editors: «Αστεροσκόπος»: Αυτή η υπέροχη λήψη συλλαμβάνει το νόημα του παρατηρητή ουράνιων σωμάτων με έναν δημιουργικό τρόπο. Μπορεί κανείς να φανταστεί τον εαυτό του να κάθεται σε αυτή την καρέκλα και να κοιτάζει τα άστρα προσπαθώντας να αντιληφθεί το νόημα του Σύμπαντος
Rob Embury / 2025 CWAS "David Malin Awards"
Νικητής στην κατηγορία «Βαθύς Ουρανός»: To ΒΒW56 είναι ένα υπερβολικά αχνό μοριακό σύννεφο που βρίσκεται κοντά στο πολύ πιο φημισμένο κατάλοιπο της σουπερνόβα Vela. Είναι τόσο αχνό που δύσκολα μπορεί κανείς να το «αιχμαλωτίσει» ικανοποιητικά με τον φακό του. Πρόκειται λοιπόν για μια εκθαμβωτική φωτογραφική του απόδοση
Anne-Maree McComb / 2025 CWAS "David Malin Awards"
Κατηγορία «Χειμώνας, Νυχτερινά Τοπία»: «Στέμμα φωτός». Τα κύματα που σκάνε στη βραχώδη ακτογραμμή προσφέρουν το τέλειο σκηνικό για να αιχμαλωτιστεί η πιο δυναμική γεωμαγνητική καταιγίδα που έχει δει ανθρώπινο μάτι στους ουρανούς της Ανατολής εδώ και δεκαετίες. Ενα ντελικάτο σπινθήρισμα αστρόφωτος, αναμεμιγμένο με αστραφτερούς κόκκινους, πορτοκαλί, πράσινους, μπλε και βιολετί τόνους, συμπληρώνει την εικόνα με μια αίσθηση βασιλικού μεγαλείου
Kavan Chay / 2025 CWAS "David Malin Awards"
Νικητής στην κατηγορία «Χειμώνας, Hλιακό Σύστημα»: «Ενα ταξίδι βαθιά στην Ισημερία». Αυτή η ακολουθία τεσσάρων φωτογραφιών παρουσιάζει την εξέλιξη του δακτυλιδιού του Κρόνου (ένα ισημερινό φαινόμενο που εμφανίζεται μία φορά στα 14 χρόνια) με προσεκτικό timing και μεγάλη λεπτομέρεια. Η σύνθεση αποκαλύπτει με όμορφο τρόπο την εξαφάνιση και τη σταδιακή επανεμφάνιση των δακτυλιδιών, καθώς και τις διακριτικές ημοσφαιρικές χρωματικές διακυμάνσεις του φαινομένου. Για να «βγει» αυτό το αποτέλεσμα χρειάστηκαν δύο χρόνια προσεκτικής παρατήρησης
Andy Casely / 2025 CWAS "David Malin Awards"
Νικητής, στην κατηγορία «Ανθρωποι και ουρανός»: Τα φώτα του Stykkisholmur. Ο φωτογράφος παρουσιάζει μια συγκλονιστική στιγμή ανθρώπινης σύνδεσης με τον κόσμο. Αιθέρια τόξα στροβιλίζονται και σχηματίζουν δυναμικές διαμορφώσεις, δημιουργώντας μια ισχυρή αντιπαράθεση μεταξύ του γήινου παρατηρητή και του ουράνιου θεάματος
Rob Embury / 2025 CWAS "David Malin Awards"
Ειδική μνεία, κατηγορία «Νυχτερινών Τοπίων»: Ο φωτογράφος Εντ Χουρστ ονόμασε αυτή την εικόνα «Gog and Magog»
Ed Hurst / 2025 CWAS "David Malin Awards"
Νικητής, κατηγορία «Junior: Eagle Nebula SHO». Το Messier 16 ή το νεφέλωμα «Αετός» μοιάζει να μιμείται τα χρώματα από ένα παγώνι. Τα πυκνά αστέρια και η ευχάριστη μπλε-πράσινη χρωματική παλέτα έκαναν αυτή την εικόνα να ξεχωρίσει
Charlie Marzolla / 2025 CWAS "David Malin Awards"
Διάκριση στην κατηγορία «Ουρανός»: Το «βάθος» του ουρανού σε χρώματα που μαγεύουν
Jarrod Koh / 2025 CWAS "David Malin Awards"
Τιμητική διάκριση στην κατηγορία «Ανθρωποι και Ουρανός»: «Γιορτάζοντας» την πανσέληνο από ψηλά
Kelvin Hennessy / 2025 CWAS "David Malin Awards"
Υψηλή διάκριση στην κατηγορία «Νυχτερινά Τοπία»: Λίγο πριν την αυγή ο κομήτης... σπεύδει να επισκεφθεί τη Γη
Stephen Mudge / 2025 CWAS "David Malin Awards"
Υψηλή διάκριση στην κατηγορία «Νυχτερινά Τοπία»: Ο κομήτης «Ατλας» περνά μέσα από μία ηλεκτρική καταιγίδα
Janice Terrill / 2025 CWAS "David Malin Awards"
Εύφημη μνεία, κατηγορία «Νυχτερινών Τοπίων»: Ενα δίκτυο δορυφόρων πάνω από τους αμμόλοφους
Lucy Yunxi Hu / 2025 CWAS "David Malin Awards"
Υψηλή διάκριση, κατηγορία «Junior»: Ενα μοναχικό δέντρο με φόντο τον Γαλαξία
Charlie Marzolla / 2025 CWAS "David Malin Awards"
Εύφημη μνεία, κατηγορία «Ευρύ Πεδίο»: Η απίστευτη μαγεία των Σούπερνοβα
Rod Prazeres / 2025 CWAS "David Malin Awards"
Εύφημη μνεία, κατηγορία «Ευρύ πεδίο»: Ο «Μεγάλος Κομήτης» σε… πλήρη ανάπτυξη
Murray Parkinson / 2025 CWAS "David Malin Awards"
Υψηλή διάκριση, κατηγορία ηλιακό σύστημα: «Απογείωση» για τις φλόγες του ήλιου
Andy Casely / 2025 CWAS "David Malin Awards"
