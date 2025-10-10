Ενας φωτογράφος μετράει τ’ άστρα

Andy Casely / 2025 CWAS "David Malin Awards"

Νικητής στην κατηγορία «Χειμώνας, Hλιακό Σύστημα»: «Ενα ταξίδι βαθιά στην Ισημερία». Αυτή η ακολουθία τεσσάρων φωτογραφιών παρουσιάζει την εξέλιξη του δακτυλιδιού του Κρόνου (ένα ισημερινό φαινόμενο που εμφανίζεται μία φορά στα 14 χρόνια) με προσεκτικό timing και μεγάλη λεπτομέρεια. Η σύνθεση αποκαλύπτει με όμορφο τρόπο την εξαφάνιση και τη σταδιακή επανεμφάνιση των δακτυλιδιών, καθώς και τις διακριτικές ημοσφαιρικές χρωματικές διακυμάνσεις του φαινομένου. Για να «βγει» αυτό το αποτέλεσμα χρειάστηκαν δύο χρόνια προσεκτικής παρατήρησης