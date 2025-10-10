Ενας φωτογράφος μετράει τ’ άστρα

Κάθε χρόνο η Central West Astronomical Society βραβεύει τις καλύτερες φωτογραφίες των μυστηρίων του ουρανού. Στον διαγωνισμό λαμβάνουν μέρος ερασιτέχνες φωτογράφοι που προσπαθούν να αποτυπώσουν τη μαγεία που κρύβεται εκεί ψηλά: Από τους κομήτες που «επισκέπτονται» τη Γη έως το Βόρειο Σέλας. Αλλωστε πάντα οι άνθρωποι μαγεύονται από τα όσα θαυμαστά τους αποκαλύπτει το ουράνιο στερέωμα

10 Οκτωβρίου 2025, 19:11