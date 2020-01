Δέκα χρόνια, 15 ταινίες που (μας) σημάδεψαν

Incentive Filmed Entertainment/Silverwood Films/Hunting Lane Films

«Blue Valentine» (2010). «You always hurt the ones you love» («Πάντα πληγώνεις αυτούς που αγαπάς») τραγουδάει ο Ράιαν Γκόσλινγκ με τη συνοδεία του γιουκαλίλι του και συνοψίζει σε έναν στίχο το θέμα της ταινίας. Ο σκηνοθέτης Ντέρεκ Σιαφράνς καταγράφει την σπαρακτική πορεία ενός ζευγαριού, από τα ευτυχισμένα πρώτα ραντεβού μέχρι το πικρό τέλος