Υποτροφίες του Ιδρύματος Ωνάση 2021-2022: Διαμορφώνοντας την κοινωνία του μέλλοντος

Τολμηρές ιδέες και λαμπρά μυαλά που εξελίσσουν την κοινωνία, τις επιστήμες και μας καλωσορίζουν στο αύριο. Όπως κάθε χρόνο από το 1978, έτσι και φέτος το Ίδρυμα Ωνάση καλωσορίζει τους νέους κατοίκους της «Πόλης του Αύριο», τους 88 νέους υποτρόφους του. Το Ίδρυμα Ωνάση στηρίζει τη διαδρομή τους, για να ανοίξουν νέους δρόμους με τις ιδέες τους, για να εξελίξουν τις επιστήμες που ξέρουμε και αυτές που θα μάθουμε. Οι 88 νέοι υπότροφοι, μαζί με τους άλλους 7.317 υπάρχοντες κατοίκους, θα κάνουν βήματα προς τα μπροστά, αλλάζοντας την κοινωνία προς το καλύτερο.

Οι φετινοί υπότροφοι του Ιδρύματος Ωνάση μας εμπνέουν με το όραμα και τη σκέψη τους. Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 απονεμήθηκαν συνολικά 88 υποτροφίες: 76 για σπουδές στο εξωτερικό (41 για μεταπτυχιακές και 35 για διδακτορικές) και 12 για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα. Η επιλογή των υποτρόφων έγινε με κριτήριο την ακαδημαϊκή αριστεία, μέσω ενός αξιοκρατικού συστήματος αξιολόγησης από κορυφαίους επιστήμονες, ακαδημαϊκούς και καθηγητές πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Αυτή τη χρονιά, δόθηκε έμφαση σε επιστημονικούς κλάδους που αναδεικνύονται μέσα από ανάγκες του σήμερα, όπως η Επιδημιολογία, η Οικονομία της Καινοτομίας και ο Αστικός/Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, αλλά και σε κλάδους του μέλλοντος, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Μηχανική Μάθηση, η Ρομποτική, η Μοριακή Βιοϊατρική/Βιοκαινοτομία και η Υπολογιστική Γλωσσολογία.

Οι επιλεγμένοι κλάδοι και οι ειδικεύσεις συνδέονται με τις δράσεις του Ιδρύματος Ωνάση, που δίνουν έμφαση στην καινοτομία και στις επαναστατικές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φετινούς υποτρόφους βρίσκουμε θαυμάσιους επιστήμονες. Η Κλειώ-Αικατερίνη Ζερβίδη, μέσα από τη διδακτορική διατριβή της στο Imperial College London του Ηνωμένου Βασιλείου, μελετά ένα υβριδικό σύστημα δέσμευσης του CO 2 από τον αέρα. Η έρευνά της είναι καινοτόμα και φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση. Ο Κωνσταντίνος Σιταρόπουλος εκπονεί τη διδακτορική του έρευνα στο University of Texas at Austin των ΗΠΑ πάνω στη δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος έγκαιρου εντοπισμού διαρροών σε υπόγειους αγωγούς ύδρευσης μέσω της χρήσης υπέργειων ακουστικών αισθητήρων. Μέσα από τη διατριβή του θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει ένα χρόνιο πρόβλημα των σύγχρονων πόλεων, που έχει σημαντικότατες οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά μερικές φορές και καταστροφικές συνέπειες.

Ο Αστέριος Τσιούρβας πραγματοποιεί διδακτορικές σπουδές στο MIT των ΗΠΑ στην Επιχειρησιακή Έρευνα. Η ερευνητική του πρόταση αφορά τη δημιουργία αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και βελτιστοποίησης, με εφαρμογή στον τομέα της υγείας και της εξατομικευμένης θεραπείας. Η Μαργαρίτα Αμαξοπούλου, μέσα από το διδακτορικό της στο King’s College London του Ηνωμένου Βασιλείου, ερευνά τη διακρατική ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης και την επιρροή της στις διεθνείς σχέσεις. Η μελέτη της μπορεί να μας προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες γύρω από τον χαρακτήρα της χάραξης στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη σε διεθνές επίπεδο. Αυτοί είναι κάποιοι από τους νέους υποτρόφους με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Το Ίδρυμα Ωνάση τους υποδέχεται με την ευχή κάθε χρόνο η «Πόλη του Αύριο» να μεγαλώνει και να γεμίζει νέες καινοτόμες ιδέες και υπέροχα μυαλά.

