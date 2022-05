Υπεροχή των Ρώσων στις μάχες στο Ντονμπάς

Η ουκρανική πόλη Λιμάν ελέγχεται πλήρως από τις ρωσικές δυνάμεις ανακοίνωσε το Σάββατο το ρωσικό υπουργείο Αμυνας, δύο ημέρες αφότου και οι φιλορώσοι αυτονομιστές από την αυτοαποκαλούμενη «Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ» μίλησαν για κατάληψη της. Πρόκειται για πόλη η οποία αποτελεί σημαντικό σιδηροδρομικό κόμβο, η οποία βρίσκεται στα δυτικά του Σεβεροντονιέτσκ.

Από την ουκρανική πλευρά είχε ανακοινωθεί την Παρασκευή ότι η Μόσχα ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της Λιμάν, αλλά και ότι οι δυνάμεις της εμποδίζουν μία προώθηση των Ρώσων στρατιωτών προς το Σλοβιάνσκ, μία πόλη που βρίσκεται σε απόσταση μισής ώρας προς τα νοτιοδυτικά.

Ουκρανικές και ρωσικές δυνάμεις πολεμούν για τον έλεγχο της Λιμάν εδώ και αρκετές ημέρες, μετέδωσε το Reuters, με το πρακτορείο να μην επιβεβαιώνει, πάντως, κάποιον από τους παραπάνω ισχυρισμούς.

Νωρίτερα το Σάββατο, ο κυβερνήτης της επαρχίας Λουγκάνσκ της Ουκρανίας, ο Σέρχι Γκαϊντάι, δήλωσε ότι περίπου 10.000 Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται στην ανατολική περιοχή της χώρας. «Πρόκειται για μονάδες που είναι μόνιμα στην επαρχία Λουγκάνσκ, που προσπαθούν να επιτεθούν και να σημειώσουν πρόοδο προς όποια κατεύθυνση μπορούν», ανέφερε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε στην ουκρανική τηλεόραση.

Την Παρασκευή, ο ίδιος είχε σημειώσει πως «είναι πιθανό να χρειαστεί» να υποχωρήσουν από την επαρχία οι ουκρανικές δυνάμεις προκειμένου να μην περικυκλωθούν.

Σημειώνεται πως το τελευταίο διάστημα αποτελεί κοινό τόπο μεταξύ των αναλυτών δυτικών ΜΜΕ και των υπηρεσιών πληροφοριών των συμμάχων του Κιέβου πως οι μάχες στο Ντονμπάς, γενικότερα, αποτέλεσαν και αποτελούν ένα από τα πλέον δύσκολα μέτωπα του πολέμου για την Ουκρανία.

Ενδεικτικά, το Υπουργείο Αμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσε στο νεότερο δελτίο του για τις εξελίξεις επί του πεδίου πως τα ουκρανικά στρατεύματα εξακολουθούν να προβάλουν αντίσταση και να καταφέρνουν σημαντικά πλήγματα στον εχθρό. Στη συνέχεια, όμως, επεσήμανε ότι η κατάληψη της Λιμάν θα μπορούσε να φέρει τη Ρωσία σε πλεονεκτική θέση, καθώς, με την πόλη αυτή ως βάση της επόμενης προέλασης του στρατού της, οι επόμενοι της στόχοι στην περιοχή (όπως οι πόλεις Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ) είναι πιο «κοντά».

Εκτίμησε, δε, πως η κατάληψη της περιφέρειας αυτής θα μπορούσε να αξιοποιηθεί πολιτικά από το Κρεμλίνο ως μία ιδιαίτερα σημαντική νίκη.

