Χειρόγραφο του Ντίλαν στο σφυρί για 600.000 δολάρια

Το ροκ εν ρολ δεν πεθαίνει! Μα, ποιος το είπε τελευταίος;

Ο τραγουδιστής της ιταλικής μπάντας που θριάμβευσε τις προάλλες στην Eurovision. Και πόσο δίκιο είχε το παιδί! Διότι υπάρχουν διάφορα κατάλοιπα των αστέρων της μουσικής βιομηχανίας που μοσχοπωλούνται, ακόμη και αν αυτοί οι ίδιοι οι εκλαμπρότατοι έχουν δύσει πια, ακόμη και αν έχουν εγκαταλείψει τα εγκόσμια. Οι δημοπρασίες επιβεβαιώνουν τον Ιταλό.

Χειρόγραφο σημείωμα του Μπομπ Ντίλαν με τους στίχους ενός τραγουδιού του από τον κάντρι δίσκο του «Nashville Skyline», του 1969, βγαίνει σε δημοπρασία και εκτιμάται ότι θα πιάσει τιμή περί τα 600.00 δολάρια.

Πρόκειται για το πασίγνωστο «Lay, Lady, Lay», ένα κομμάτι που κινείται στον αντίποδα των προηγούμενων συνθέσεών του, είτε ακουστικών είτε ηλεκτρικών.

Ερωτικού θέματος και «λαϊκού» ύφους, το «Lay, Lady, Lay» συγκίνησε ένα μέρος του αμερικανικού και βρετανικού κοινού που μάλλον είχε μείνει αδιάφορο ακούγοντας –πιθανώς κατά σύμπτωση– τα καλά τραγούδια τού εμβληματικού δίσκου του «Blonde on Blonde» τρία χρόνια νωρίτερα, ή των άλμπουμ «Bringing It All Back Home» και «Highway 61 Revisited», τέσσερα χρόνια νωρίτερα.

Τα στιχάκια του και Νομπελίστα (λογοτεχνίας) αμερικανού τροβαδούρου είναι γραμμένα με μολύβι πάνω σε κοινό χαρτί. Μαζί με το κείμενο του Ντίλαν, από την εταιρεία Julien’s Auctions Music Icons δημοπρατείται και μία «αυτοπροσωπογραφία» του αυτόχειρα τραγουδιστή της μπάντας Nirvana Κερτ Κομπέιν, όπως και τρεις κιθάρες του Εντι βαν Χέιλεν.

«Το χειρόγραφο του Ντίλαν είναι το πιο ακριβό αντικείμενο στη δημοπρασία του Ιουνίου» δήλωσε ο CEO της εταιρείας Julien Μάρτιν Νόλαν.

Ο Κομπέιν είχε σχεδιάσει το πρόσωπό του με χοντρό μαρκαδόρο κατά τη διάρκεια της περιοδείας των Nirvana στη Σιγκαπούρη, το 1992. Αναλόγως χοντρό είναι και το μότο που συνοδεύει το σκίτσο: «Δεν ξέρω πώς να παίξω, αλλά δεν δίνω δεκάρα τσακιστή!»

Σε ό,τι αφορά αυτόν, τα πράγματά του μεταμορφώθηκαν σε ενθύμια που απευθύνονται στους θαυμαστές του, μάλιστα έχουν γίνει ανάρπαστα τον τελευταίο καιρό: μία ακουστική κιθάρα με την οποία ο Κομπέιν είχε παίξει το 1993 επωλήθη πέρυσι 6 εκατ. δολάρια.

Οι κιθάρες του Βαν Χέιλεν, υπογεγραμμένες από τον ίδιο, αναμένεται να πιάσουν περί τα 50.000 δολάρια η καθεμία.

Η δημοπρασία θα είναι διήμερη και θα γίνει στο Μπέβερλι Χιλς στις 12 και 13 Ιουνίου.

Ακούστε το «Lay, Lady, Lay» από το σχετικό βίντεο:

