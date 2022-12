Κτύπημα με drone βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος – 40 πύραυλοι κατά ουκρανικών στόχων

Ούτε ανήμερα των Χριστουγέννων δεν υπήρξε έστω μία μικρή παύση των ρωσικών βομβαρδισμών στην Ουκρανία παρά το γεγονός ότι ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιχείρησε να επαναλάβει πως είναι ανοικτός σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν περισσότερες από 40 επιθέσεις με πυραύλους την ημέρα των Χριστουγέννων, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Τρία μέλη του ρωσικού στρατιωτικού προσωπικού σκοτώθηκαν νωρίς το πρωί της Δευτέρας από τα συντρίμμια ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους που κατερρίφθη ενώ πραγματοποιούσε επίθεση στη στρατιωτική βάση Ένγκελς στη ρωσική περιφέρεια Σαράτοφ, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα το υπουργείο Άμυνας.

There are reports of Air Raid Sirens and Explosions being heard at Engel’s Air Force Base in the Saratov Region of Russia, this Air Base is a Major Bomber Base and is the primary Operations Base for the Tupolev Tu-160 “Blackjack” Heavy Strategic Bomber. pic.twitter.com/XciJuje56u

— OSINTdefender (@sentdefender) December 26, 2022