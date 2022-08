Βρετανία: Νεαρός ράπερ νεκρός από επίθεση με μαχαίρι στο καρναβάλι του Νότινγκ Χιλ

Ένας άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα από επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε το βράδυ της Δευτέρας στο καρναβάλι του Νότινγκ Χιλ στο Λονδίνο, το οποίο γιορτάζει τον πολιτισμό της Καραϊβικής μετά από δύο χρόνια πανδημίας.

Το θύμα είναι ένας 21χρονος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο ράπερ Τακάγιο Νέμπχαρντ, γνωστός ως “TKorStretch”, και ο οποίος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στο Λαντμπροκ Γκρόυβ το βράδυ της Δευτέρας.

https://t.co/gXrwarTdJM

Man stabbed to death at the Notting Hill Carnival was rapper TKorStretch from Bristol pic.twitter.com/cFymYaKP3X

— Erin Associates (@ErinAssociates) August 30, 2022