Βρετανία: Αντικαταστάθηκε δημοσιογράφος του BBC που τα «έψαλε» σε Κάμινγκς και Τζόνσον

Την παρουσιάστρια της κεντρικής ειδησεογραφικής εκπομπής του αντικατέστησε το BBC επειδή τα είπε «έξω από τα δόντια» στην εισαγωγή της, για την υπόθεση του Ντόμινικ Κάμινγκς και την πλήρη στήριξη των πράξεών του από τον Μπόρις Τζόνσον.

Η Εμιλι Μέιτλις, από τις πιο γνωστές δημοσιογράφους στη Βρετανία, είπε στην εισαγωγή της καθημερινής εκπομπής «Newsnight», την Τρίτη το βράδυ, αυτά που σκέπτονται τις τελευταίες ημέρες χιλιάδες συμπολίτες της για το περιβόητο ταξίδι του στενού συμβούλου του πρωθυπουργού, στο πατρικό του, σε απόσταση 400 χλμ από το σπίτι του, την περίοδο του lockdown.

Η δημοσιογράφος είπε: «Ο Ντόμινικ Κάμινγκς παραβίασε τους κανόνες. Αυτό μπορεί να το δει όλη η χώρα και έχει σοκαριστεί, που δεν μπορεί να το δει η κυβέρνηση. Οσο επιμένουν οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός ότι δεν τους παραβίασε, τόσο πιο οργισμένη θα είναι η αντίδραση στο σκάνδαλο. Εκανε αυτούς που παλεύουν να είναι νόμιμοι, να αισθάνονται ηλίθιοι και έχει επιτρέψει σε πολύ περισσότερους να υποθέσουν ότι μπορούν να τους αψηφήσουν».

Στη συνέχεια, η Μέιτλις αναφέρθηκε στην «τυφλή αφοσίωση» του Μπόρις Τζόνσον στον Κάμινγκς, παρόλο που, λόγω του σκανδάλου, ο πρωθυπουργός βλέπει τα ποσοστά δημοτικότητάς του να καταποντίζονται και εξέφρασε την απορία της: «Ο πρωθυπουργός τα γνωρίζει όλα αυτά και επέλεξε να τα αγνοήσει».

Το βίντεο με τα σχόλιά της έγινε viral και οι αντιδράσεις έντονες όταν το επόμενο βράδυ, οι τηλεθεατές δεν την είδαν μπροστά στις κάμερες. Στη θέση της ήταν άλλη δημοσιογράφος, η Κέιτι Ράτζαλ, η οποία δήλωσε ότι αν ήξερε τον λόγο για τον οποίο είχε της είχε ζητηθεί να αντικαταστήσει την Μέιτλις, δεν θα είχε δεχθεί.

Αργότερα, η Μέιτλις, μέσω Twitter, ευχαρίστησε τον κόσμο για τη συμπαράστασή του, και δήλωσε ότι είχε ζητήσει άδεια μια ημέρα, παρόλο που στο τέλος της επίμαχης εκπομπής, είχε δηλώσει ότι «θα επιστρέψω αύριο».

So grateful to my friend and excellent colleague @katierazz for stepping in this evening . She did so because I asked for the night off -knowing tonight’s prog would be in the most excellent hands 🖐 #newsnight https://t.co/0ZkH2KbzBF

— emily m (@maitlis) May 28, 2020