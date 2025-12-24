Μόσχα: Τρεις νεκροί από έκρηξη – οι δύο αστυνομικοί

Δύο αστυνομικοί της τροχαίας και άλλο ένα πρόσωπο σκοτώθηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε την περασμένη νύχτα στη νότια Μόσχα, ανακοίνωσε σήμερα η Ανακριτική Επιτροπή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η έκρηξη σημειώθηκε όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να συλλάβουν ένα ύποπτο πρόσωπο.

«Ενας εκρηκτικός μηχανισμός τέθηκε σε λειτουργία» τη στιγμή που οι αστυνομικοί πλησίασαν αυτό το πρόσωπο, το οποίο βρισκόταν κοντά στο όχημα υπηρεσίας τους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο σημείο όπου σκοτώθηκε αυτή την εβδομάδα ένας ρώσος στρατηγός.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News