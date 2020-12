Βέμπερ κατά Τουρκίας: «Μην ξεγελιέστε από τον Ερντογάν!»

Προειδοποίηση για τις τακτικές της Τουρκίας απηύθυνε ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, ενόψει της Συνόδου Κορυφής που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα και θα συζητήσει το ζήτημα της Τουρκίας.

«Μην ξεγελιέστε από τον Ερντογάν! Απέσυρε το Oruc Reis πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου για να αποφύγει τις κυρώσεις. Τώρα το κάνει ξανά» ανέφερε σε μήνυμά του στο Twitter ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ερχόμενης εβδομάδας.

«Πρέπει να πούμε φτάνει πια και να βάλουμε κυρώσεις στο τραπέζι», προτρέπει ο Γερμανός ευρωβουλευτής και σημειώνει ότι ο κατάλογος των προκλήσεων είναι αρκετά μεγάλος.

Don't be fooled by #Erdogan! He called back the #OrucReis before the October summit to avoid sanctions. Now he is doing it again. We have to say enough is enough and put sanctions on the table. The list of provocations is long enough. #EUCO #EastMedhttps://t.co/omAc1ra19Z

— Manfred Weber (@ManfredWeber) December 3, 2020