Τζούντι Ντεντς: «Δεν μπορώ καν να δω»

Συχνά οι άνθρωποι αρνούνται να δεχτούν την κατάστασή τους και μια χρόνια πάθηση που μπορεί να χειροτερεύει. Οχι όλοι. Η Τζούντι Ντεντς, για παράδειγμα, δήλωσε πρόσφατα ότι έχει αποσυρθεί από την υποκριτική εξαιτίας επιδείνωσης της όρασής της, κάτι που ανέβαλε για καιρό κάνοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες να μαθαίνει τις ατάκες της με τη βοήθεια της κόρης της και φίλων, που της διάβαζαν τους ρόλους της.

Φαίνεται όμως ότι δεν πάει άλλο πια. Οταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο το Σαββατοκύριακο, στην έκθεση λουλουδιών του Τσέλσι, αν έχει σχέδια για μελλοντικούς ρόλους, η σπουδαία ηθοποιός απάντησε «Οχι, όχι, δεν μπορώ καν να δω!», γράφει η Κάθριν Σόαρντ στον Guardian.

Οι εκπρόσωποι της 89χρονης ηθοποιού ανέφεραν ότι δεν έχουν τίποτε άλλο να προσθέσουν. Στο Τσέλσι, ωστόσο, η Ντεντς είπε ότι προχωράει κάποια άλλα projects: «Το βιβλίο μας κυκλοφόρησε [«Shakespeare: The Man Who Pays the Rent»], θα πάμε στην έκθεση βιβλίου του Τσέλτεναμ και μετά θα κάνουμε τρεις παρουσιάσεις με τον Γκάιλς Μπράντρεθ», βρετανό ραδιοτηλεοπτικό παρουσιαστή, συγγραφέα και πολιτικό, πρώην μέλος του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Τζούντι Ντεντς πάσχει από ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, πάθηση που επηρεάζει περισσότερους από 700.000 ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν έκρυψε το πρόβλημά της. Το 2022, σε συνέντευξή της στον Λουί Θερού μίλησε με γενναιότητα για τη φθίνουσα όρασή της: «Δεν θέλω να αποσυρθώ. Δεν κάνω πολλά αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μπορώ να δω. Είναι κακό». Και πρόσθεσε: «Εχω φωτογραφική μνήμη, οπότε κάποιος μου λέει “αυτή είναι η ατάκα σου…” Αυτό μπορώ να το κάνω».

Πέρυσι είχε δηλώσει στη Sunday Mirror ότι εξακολουθούσε να προσπαθεί να βρει λύσεις, αλλά «δεν μπορώ πια να δω στο πλατό σε γυρίσματα ταινίας… και δεν βλέπω για να διαβάσω. Αλλά απλώς είναι κάτι που το αντιμετωπίζεις […] Είναι δύσκολο αν έχω κάποιον μεγάλο ρόλο. Δεν έχω βρει ακόμα τον τρόπο».

Η 89χρονη ηθοποιός είναι από καιρό ειλικρινής σχετικά με τις επιπτώσεις της κατάστασής της στην επαγγελματική της ζωή και την ανάγκη να απομνημονεύει τις ατάκες της προφορικά πριν πάει στο πλατό, γράφει η Κάθριν Σόαρντ στον Guardian.

Το 2021 ήταν υποψήφια για Οσκαρ Β’ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στο «Μπέλφαστ» του Κένεθ Μπράνα. Εναν χρόνο αργότερα πρωταγωνίστησε στη δραματική ταινία «Allelujah», του Ρίτσαρντ Εϊρ, διασκευή του ομώνυμου θεατρικού έργου του Αλαν Μπένετ. Ο τελευταίος της ρόλος στην οθόνη ήταν μια εμφάνιση-κάμεο στο «Spirited» (2022), τη χριστουγεννιάτικη μουσική κωμωδία του Σον Αντερς.

Είπε ότι συνεχίζει να εργάζεται γιατί έχει «έναν παράλογο φόβο για την πλήξη. Γι’ αυτό έχω κάνει αυτό το τατουάζ, που λέει “carpe diem” (άδραξε τη μέρα). Αυτό πρέπει να ζούμε».

Το βιογραφικό της περιλαμβάνει τον ρόλο της Μ σε οκτώ ταινίες του Τζέιμς Μποντ και εκείνον της βασίλισσας Ελισάβετ Α’ της Αγγλίας στον «Ερωτευμένο Σαίξπηρ» (1998), για τον οποίο κέρδισε ένα Οσκαρ Α’ γυναικείου ρόλου. Η Ντεντς είχε παράλληλα μια σταθερή και εξαιρετικά επιτυχημένη καριέρα στο θέατρο, έχοντας κερδίσει ένα βραβείο Tony και οκτώ βραβεία Olivier. Συμμετείχε επίσης σε τηλεοπτικές σειρές, όπως η κωμική «As Time Goes By», με τον Τζέφρι Πάλμερ, και το «A Fine Romance», με τον εκλιπόντα σύζυγό της Μάικλ Γουίλιαμς.

Στην έκθεση λουλουδιών του Τσέλσι, ένας μαθητής δημοτικού σχολείου της προσέφερε το πρώτο δενδρύλλιο που αναπτύχθηκε από το «Sycamore Gap», έναν ψευδοπλάτανο 200 ετών που είχε κοπεί παράνομα πέρυσι από βανδάλους. Το δέντρο στεκόταν σε ένα εντυπωσιακό τοπίο δίπλα στο τείχος του Ανδριανού, κοντά στη λίμνη Κραγκ Λαφ, στο Νόρθαμπερλαντ.

«Θα το ονομάσω Αντωνίνο» δήλωσε η γηραιά ηθοποιός, από το όνομα του θετού γιού και διαδόχου «του αυτοκράτορα Αδριανού».

