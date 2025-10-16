Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη – τι συζήτησαν σε τηλεφωνική επικοινωνία

Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο μιας νέας συνάντησης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, επιχειρώντας να εμφανιστεί ως ο ηγέτης που μπορεί να φέρει το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, μετά τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα.

Λίγο μετά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον ρώσο πρόεδρο, για πάνω από δύο ώρες, ο αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε μήνυμα στην πλατφόρμα Truth Social, το οποίο φανερώνει διάθεση διαλόγου αλλά και πολιτικό ρίσκο, μετέδωσε το BBC.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνομιλία του με τον Πούτιν «καλή και παραγωγική», προσθέτοντας ότι «ανώτατοι σύμβουλοι» των δύο χωρών θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα.

«Ο πρόεδρος Πούτιν κι εγώ θα συναντηθούμε στη συνέχεια σε συμφωνημένη τοποθεσία, στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, για να δούμε αν μπορούμε να φέρουμε αυτόν τον “άδοξο” πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία στο τέλος του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ανάρτησή του σημείωσε ακόμη ότι της ομάδας των υψηλόβαθμων αξιωματούχων, από πλευράς ΗΠΑ, θα ηγείται ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ η τοποθεσία της συνάντησης αυτής δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Μετά από αυτήν, είπε, οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στη Βουδαπέστη, χωρίς να διευκρινίζει το πότε ακριβώς θα γίνει η συνάντηση.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι θα συζητήσει όσα ειπώθηκαν με τον Πούτιν στη συνάντησή του με τον Ζελένσκι, που θα πραγματοποιηθεί στο Οβάλ Γραφείο, την Παρασκευή.

«Πιστεύω ότι σήμερα σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος μέσα από αυτήν την τηλεφωνική συνομιλία», κατέληξε στην ανάρτησή του ο αμερικανός πρόεδρος.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν στις ΗΠΑ, Κίριλ Ντμίτριεφ, ο οποίος δήλωσε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ανδρών ήταν θετική και παραγωγική, σημειώνοντας πως καθορίστηκαν με σαφήνεια τα επόμενα βήματα στις συνομιλίες των δύο πλευρών.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ανδρών διήρκεσε περισσότερο από δύο ώρες, με τον αμερικανό πρόεδρο να θεωρεί πως «σημειώθηκε πρόοδος» στη συζήτηση.

Οπως ανέφερε, ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιδιώξει να «προωθήσει την ειρηνευτική διαδικασία», ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεσμεύτηκε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον αμερικανό ηγέτη.

Η ίδια ανέφερε ακόμα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσει με ξένους ηγέτες το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με το Reuters, o Πούτιν προειδοποίησε τον Τραμπ πως η παράδοση Τόμαχοκ στην Ουκρανία, παρότι δεν μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες, θα αποτελούσε πλήγμα τόσο για την ειρηνευτική διαδικασία όσο και για τις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον, όπως δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ σε δημοσιογράφους.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου ανέφερε πως εντός των επομένων ημερών οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, ο Σεργκέι Λαβρόφ και ο Μάρκο Ρούμπιο, θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία προκειμένου να προετοιμάσουν το έδαφος για τη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Τραμπ, προκειμένου να ζητήσει μεγαλύτερη στρατιωτική υποστήριξη, καθώς το Κίεβο και η Μόσχα εντείνουν τον πόλεμό τους με μαζικές επιθέσεις στα ενεργειακά δίκτυα, ενώ το ΝΑΤΟ δυσκολεύεται να ανταποκριθεί σε ένα κύμα ρωσικών αεροπορικών παραβιάσεων.

Η Ουκρανία επιδιώκει την απόκτηση αμερικανικών πυραύλων μεγάλης εμβέλειας Τόμαχοκ, οι οποίοι θα έθεταν τη Μόσχα και άλλες μεγάλες ρωσικές πόλεις εντός του βεληνεκούς των ουκρανικών πυραυλικών επιθέσεων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να προμηθεύσει τα όπλα αυτά στην Ουκρανία, εάν ο Πούτιν δεν προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους είχε αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ζελένσκι το περασμένο Σαββατοκύριακο τέθηκε το ενδεχόμενο να παραδώσουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία πυραύλους Τόμαχοκ και επιπλέον συστήματα Πάτριοτ.

Ο Ζελένσκι υποστηρίζει ότι η ενίσχυση της ουκρανικής δύναμης πυρός θα αναγκάσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, ο Τραμπ είπε ότι ίσως χρειαστεί να «μιλήσει στη Ρωσία» για το ζήτημα των Τόμαχοκ προσθέτοντας πως δεν πιστεύει ότι η Μόσχα θα ήθελε να βλέπει τέτοιους πυραύλους εναντίον της και ότι ενδέχεται να θέσει το ενδεχόμενο αποστολής τους ως μέσο πίεσης: «Αν αυτός ο πόλεμος δεν λυθεί, ίσως τους στείλω Τόμαχοκ», είχε τονίσει.

Οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς θα επέτρεπαν στην Ουκρανία να πλήττει στόχους βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια, ακόμα και στη Μόσχα, γεγονός που ανησυχεί το Κρεμλίνο.

Η ρωσική πλευρά εξέφρασε ανησυχία επειδή κάποιες εκδόσεις μπορούν να μεταφέρουν και πυρηνικές κεφαλές, ενώ ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι η χρήση τέτοιων όπλων θα απαιτούσε άμεση εμπλοκή αμερικανικών δυνάμεων και θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News