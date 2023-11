Το «Στέμμα» μπαίνει στον έκτο κύκλο με τον θάνατο της Νταϊάνα

Το «Στέμμα», η πολυβραβευμένη δραματική σειρά του Netflix, που επαινέθηκε για την υποκριτική, τη σκηνοθεσία, το σενάριο, την κινηματογράφηση, την ποιότητα της παραγωγής και τη σχετικά ακριβή ιστορική απόδοση της ιστορίας της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ και τα γεγονότων, πολιτικών και προσωπικών, που καθόρισαν τη βασιλεία της, φθάνει στο τέλος της.

Η έκτη και τελευταία σεζόν ξεκινά το 1997, στο κατώφλι μιας από τις πιο περίεργες και μπερδεμένες περιόδους της πρόσφατης βρετανικής ιστορίας, και θα κυκλοφορήσει σε δύο μέρη∙ το πρώτο μέρος ανεβαίνει στην πλατφόρμα του Netflix στις 16 Νοεμβρίου, ενώ το δεύτερο στις 14 Δεκεμβρίου.

Μετά το διαζύγιο της Νταϊάνα με τον πρίγκιπα Κάρολο, ο Τύπος την ακολουθεί παντού και η ίδια είναι σε απόγνωση, μη μπορώντας να χαρεί την προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον playboy Ντόντι αλ Φαγέντ, παραγωγό ταινιών και μεγαλύτερο γιο του αιγυπτιακής καταγωγής κροίσου Μοχάμεντ αλ Φαγέντ.

Το πρώτο μέρος της τελευταίας σεζόν της πολύκροτης σειράς έχει τέσσερα επεισόδια, τα οποία επικεντρώνονται στο μοιραίο τροχαίο που βύθισε το βρετανικό έθνος σε πένθος. Οπως γράφει η Σάρα Λάιαλ στους New York Times, σε μια από τις σκηνές, που αναπαράγεται με τρομερή ακρίβεια, η Νταϊάνα κάθεται σε μια σανίδα καταδύσεων έξω από το κατάστρωμα ενός γιοτ, με τα μακριά πόδια της να κρέμονται πάνω από το νερό, ενώ σε μια άλλη αγκαλιάζει τον Ντόντι. Και σε μια σκηνή τραβηγμένη από κάμερα ασφαλείας, το ζευγάρι μπαίνει σε ένα ασανσέρ του ξενοδοχείου «Ritz» στο Παρίσι, ιδιοκτησίας του πατέρα του Ντόντι αλ Φαγέντ. Στη συνέχεια πηγαίνει αργά προς το αυτοκίνητό του, το βράδυ της 31 Αυγούστου 1997. Ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε μετά. Οι εικόνες είναι τραγικά οικείες, ακόμα και μετά από τόσα χρόνια.

Εκείνο το βράδυ, η Νταϊάνα, την οποία υποδύεται η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, και ο Ντόντι αλ Φαγέντ (Καλίντ Αμπντάλα) σκοτώθηκαν σε σύγκρουση του αυτοκινήτου τους σε υπόγεια διάβαση, καθώς διέσχιζαν το Παρίσι με ιλιγγιώδη ταχύτητα, ακολουθούμενοι από μια ομάδα φωτογράφων. Η Νταϊάνα ήταν μόλις 36 ετών και ο θάνατός της γέμισε τους Βρετανούς, και όχι μόνο, με τεράστια θλίψη για την απώλειά της και με οργή για τη βασιλική οικογένεια.

Οι προηγούμενες πέντε σεζόν του «Στέμματος», της εξαιρετικής αλλά για πολλούς αμφιλεγόμενης δημιουργίας του Netflix, σκιαγράφησαν ένα επικό πορτρέτο της Ελισάβετ Β’, ανά δεκαετία της βασιλείας της, ξεκινώντας από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Φίλιππο το 1947∙ πολλά επεισόδια, ωστόσο, δίχασαν τον λονδρέζικο Τύπο, με τον Guardian να κάνει λόγο για «πλαστά ιστορικά στοιχεία» και τον Economist να εστιάζει στη… λαϊκίστικη επιρροή της «θλιμμένης πριγκίπισσας» στη βρετανική κοινωνία.

Η έναρξη του πέμπτου κύκλου, μάλιστα, συνέπεσε με τη συμπλήρωση δύο μηνών από τον θάνατο της Ελισάβετ (την 8η Σεπτεμβρίου) και το κλίμα στη Βρετανία ήταν πολύ διαφορετικό σε σχέση με τα χρόνια προβολής των προηγούμενων κύκλων.

Αλλά η νέα σεζόν, που ξεκινάει ένα χρόνο μετά το διαζύγιο της Νταϊάνα με τον πρίγκιπα Κάρολο (Ντόμινικ Γουέστ) και τελειώνει με τον γάμο του Καρόλου με την επί χρόνια φίλη του Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς (Ολίβια Ουίλιαμς) το 2005, οκτώ χρόνια αργότερα, είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα.

Τα τέσσερα επεισόδια του πρώτου μέρους εξερευνούν τα γεγονότα που οδήγησαν στο μοιραίο τροχαίο ατύχημα του 1997 και τις συνέπειές του. Ωστόσο, όπως σημειώνει η Σάρα Λάιαλ στην κριτική της στους New York Times, αφιερώνοντας τόσο μεγάλη προσοχή σε αυτή την περίοδο η παραγωγή κινδυνεύει να συγκρουστεί όχι μόνο με τις αναμνήσεις των ίδιων των θεατών, αλλά και με αμέτρητες προηγούμενες αναφορές των ίδιων γεγονότων, σε μια φαινομενικά ατελείωτη ροή βιβλίων, ταινιών και ντοκιμαντέρ, όπως –για να αναφέρουμε μόνο δύο– η «Νταϊάνα» (2013), δραματική ταινία του Ολιβερ Χιρσμπίγκελ με πρωταγωνίστρια τη Ναόμι Γουότς για τα δύο τελευταία χρόνια της πριγκίπισσας, και το «Diana and Dodi: The Princess and the Playboy», ένα ντοκιμαντέρ για το ζευγάρι που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος στην πλατφόρμα Apple TV+.

Ο ίδιος ο Πίτερ Μόργκαν, δημιουργός της σειράς «Το Στέμμα», ανταγωνίζεται, εξάλλου, τη δική του «Βασίλισσα» (2006). Στην ταινία αυτή, που καλύπτει χρονικά την ίδια περίοδο, η Ελεν Μίρεν υποδύεται μια σαστισμένη βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία παλεύει με την ωμή συγκίνηση και τη σχεδόν άγρια αντιβασιλική οργή που ξέσπασε στη Βρετανία μετά τον θάνατο της Νταϊάνα.

Περιέχοντας σκηνές προσωπικών συνομιλιών μεταξύ μελών της βασιλικής οικογένειας και δημοσίων προσώπων, όπως ο τότε πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ (Μάικλ Σιν), θα μπορούσε κανείς να πει ότι η «Βασίλισσα» ήταν ένα preview της τωρινής προσέγγισης του Μόργκαν στο «Στέμμα», ένα μείγμα ιστορίας και μυθοπλασίας που θολώνει τη γραμμή μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας.

Η νέα σεζόν της σειράς δεν μπορεί παρά να επανεξετάσει τα θέματα της ταινίας του 2006, γράφει η Σάρα Λάιαλ στους New York Times. Δείχνει τη βασίλισσα Ελισάβετ (Ιμέλντα Στόντον) να ανησυχεί μετά τον θάνατο της Νταϊάνα για το αν θα πρέπει να μείνει στη Σκωτία με τα εγγόνια της, όπως θα προτιμούσε η ίδια, ή να επιστρέψει στο Λονδίνο και να απευθυνθεί στο έθνος, όπως την προτρέπουν τα ταμπλόιντ και η πρωθυπουργός (και που καταλήγει να κάνει).

Η σειρά αφιερώνει, επίσης, χρόνο και στην ιστορία του πατέρα του Ντόντι, Μοχάμεντ αλ Φαγέντ (Σαλίμ Ντόου), ενός κάποτε φτωχού και πλέον εξαιρετικά πλούσιου και φιλόδοξου αιγύπτιου επιχειρηματία, ιδιοκτήτη όχι μόνο του «Ritz» στο Παρίσι και της ποδοσφαιρικής ομάδας Φούλαμ του Λονδίνου, αλλά και του πολυκαταστήματος Harrods, συμβόλου χλιδής της ανώτερης τάξης.

Σε σκηνές που έχουν ήδη προκαλέσει σχολιασμούς, τόσο στο διαδίκτυο όσο και στα βρετανικά ταμπλόιντ, το φάντασμα του Ντόντι επιστρέφει για να μιλήσει στον πατέρα του μετά τον θάνατό του, ενώ το φάντασμα της Νταϊάνα εμφανίζεται για λίγο σε συνομιλίες με τον Κάρολο και την Ελισάβετ.

Πόσο ακριβείς, όμως, είναι οι σκηνές σε αυτή την τελευταία απεικόνιση του ειδυλλίου του Ντόντι και της Νταϊάνα; Η Ανι Σόλτσμπεργκερ, επικεφαλής της έρευνας για τη σειρά –και αδερφή του εκδότη των New York Times, Α.Τζ. Σόλτσμπεργκερ– είπε ότι η ερευνητική ομάδα είχε επίγνωση της «νοστιμιάς» γύρω από την αναβίωση μιας ιστορίας, στην οποία πάρα πολλοί από τους συμμετέχοντες είναι ακόμα ζωντανοί: «Οι άνθρωποι που έζησαν τον θάνατο της Νταϊάνα νιώθουν ότι κατέχουν αυτή την ιστορία, έχουν μια αίσθηση συμμετοχής που μπορεί να χρωματίσει την αντίληψή τους γι’ αυτήν» είπε σε συνέντευξή της. «Οποιος καταπιάνεται με την πρόσφατη Ιστορία, παλεύει συνεχώς με τις προσωπικές οπτικές των ανθρώπων».

Η Σόλτσμπέργκερ είπε ακόμη ότι η ερευνητική ομάδα στράφηκε σε πολλές πηγές για να απεικονίσει τα γεγονότα του 1997, συμπεριλαμβανομένων απομνημονευμάτων, άρθρων, ντοκιμαντέρ, αλλά και της επίσημης κυβερνητικής έρευνας για τους θανάτους του ζευγαριού στο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε και ένα τρίτο θύμα, ο οδηγός Ανρί Πολ.

Ιδιαίτερα πολύτιμη πηγή πληροφοριών ήταν η Operation Paget, μια εκτεταμένη αστυνομική έρευνα για τους ισχυρισμούς του ολοένα και πιο διαταραγμένου Μοχάμεντ αλ Φαγέντ ότι η Νταϊάνα ήταν έγκυος στο μωρό του Ντόντι και ότι το ζευγάρι είχε δολοφονηθεί από τις βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας μετά από διαταγή του πρίγκιπα Φιλίππου – μεταξύ άλλων. (Ωστόσο, η Νταϊάνα δεν ήταν έγκυος, σύμφωνα με την έρευνα, και οι θάνατοι οφείλονταν σε ατύχημα.)

Τέλος, όπως και στους προηγούμενους κύκλους της σειράς, στο τελευταίο μέρος του «Στέμματος» κυριαρχεί μια υφέρπουσα ένταση, όχι μόνο για το τι θα μπορούσε να είναι πραγματικό και τι θα μπορούσε να έχει φανταστεί ο σεναριογράφος, αλλά και στο πώς αυτό θα μπορούσε να χρωματίσει την αντίληψη του κοινού για την αλήθεια, γράφει η Σάρα Λάιαλ στους New York Times, υπενθυμίζοντας ότι πέρυσι, μετά από ένα κύμα κριτικής για κατασκευασμένες σκηνές που εξαπέλυσαν πραγματικοί συμμετέχοντες στα γεγονότα, η σειρά πρόσθεσε μια δήλωση αποποίησης ευθύνης. Είναι, δήλωσαν τότε για πρώτη φορά οι υπεύθυνοι, μια «φανταστική δραματοποίηση, εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα».

