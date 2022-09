Τι σημαίνει η αναστολή της συμφωνίας ΕΕ – Ρωσίας για τη βίζα

Την πρόταση της για την προαναγγελθείσα πλήρη αναστολή της συμφωνίας διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων (βίζας) της Ευρωπαϊκης Ενωσης με τη Ρωσία, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 2007, παρουσίασε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η συμφωνία διευκολύνει την έκδοση θεωρήσεων για πολίτες της ΕΕ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για παραμονές που δεν υπερβαίνουν τις 90 ημέρες σε οποιαδήποτε περίοδο 180 ημερών. Εως και την 1η Σεπτεμβρίου 2022, περίπου 963.000 Ρώσοι είχαν έγκυρη βίζα στον χώρο Σένγκεν. Ωστόσο η Μόσχα «διεξάγει έναν επιθετικό πόλεμο» και επομένως «δεν θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις για διευκολύνσεις έκδοσης θεωρήσεων», τουλάχιστον για όσο διάστημα συνεχίζει «να ασκεί την καταστροφική της εξωτερική πολιτική και στρατιωτική επιθετικότητα προς την Ουκρανία, περιφρονώντας πλήρως τη διεθνή τάξη», ανέφερε η Κομισιόν στη σχετική ανακοίνωσή της.

Η αναστολή της συμφωνίας, η οποία συνιστά απόκριση του ευρωπαϊκού μπλοκ στους «αυξημένους κινδύνους και τις απειλές για την ασφάλεια της Ενωσης», θα έχει ως αποτέλεσμα «οι Ρώσοι πολίτες να μην απολαμβάνουν πλέον προνομιακή πρόσβαση στην ΕΕ και να αντιμετωπίζουν μια πιο χρονοβόρα, πιο δαπανηρή και πιο δύσκολη διαδικασία αίτησης για βίζα».

Σε περίπτωση υιοθέτησης του μέτρου, η ΕΕ θα παραμείνει ανοιχτή σε ορισμένες κατηγορίες ρώσων αιτούντων θεώρησης που ταξιδεύουν για ουσιαστικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων κυρίως μελών οικογενειών πολιτών της ΕΕ, δημοσιογράφων, αντιφρονούντων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, προσέθεσε η Επιτροπή.

Διευκρίνισε, δε, ότι τα κράτη μέλη θα εξακολουθούν να έχουν ευρεία ευχέρια στη διαχείριση των αιτημάτων θεωρήσεων που θα φτάνουν σε αυτά.

Σημειώνεται ότι η ΕΕ είχε ήδη αναστείλει εν μέρει τη συμφωνία διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων με τη Ρωσία, στις 25 Φεβρουαρίου 2022, όσον αφορά ρώσους αξιωματούχους και επιχειρηματίες. Η νέα πρόταση των Βρυξελλών αφορά σε πλήρη αναστολή της συμφωνίας.

Επιπλέον, η Επιτροπή παρουσίασε μία πρόταση για τη μη αναγνώριση των ρωσικών διαβατηρίων που εκδίδονται σε κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας.

Πρόκειται για μέτρα που συζητήθηκαν από τους υπουργούς Εξωτερικών στην άτυπη συνάντησή τους στις 31 Αυγούστου, επί των οποίων καταγράφηκε «πολιτική συμφωνία», ανέφερε η Κομισιόν.

"Russian citizens should not have easy access to the EU.

To be a tourist in the EU is not a fundamental right".

— Commissioner @YlvaJohansson on the proposal to fully suspend the EU's Visa Facilitation Agreement with Russia.

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) September 6, 2022