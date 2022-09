Κάθειρξη 22 ετών στον ρώσο δημοσιογράφο Ιβάν Σαφρόνοφ για «προδοσία»

Την οικογένειά του αναγκάστηκε να αποχαιρετίσει τη Δευτέρα ένας εκ των κορυφαίων δημοσιογράφων στη Ρωσία, έχοντας μόλις ακούσει την ετυμηγορία των δικαστών σε βάρος του, οι οποίοι τον καταδίκασαν σε 22 χρόνια στη φυλακή, με την κατηγορία της «προδοσίας». Ο λόγος για τον Ιβάν Σαφρόνοφ, έναν αξιοσέβαστο συντάκτη θεμάτων άμυνας της επιχειρηματικής εφημερίδας Kommersant, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι συγκέντρωσε και παρέδωσε στρατιωτικά μυστικά της χώρας σε τσέχους κατασκόπους.

Η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών λόγω της φύσης του κατηγορητηρίου, με αποτέλεσμα να μη γίνουν γνωστά τα στοιχεία βάσει των οποίων ο δημοσιογράφος βρέθηκε ένοχος.

«Ο Ιβάν Σαφρόνοφ κρίθηκε ένοχος για τη διάπραξη δύο εγκλημάτων βάσει του άρθρου περί “εσχάτης προδοσίας” του ποινικού κώδικα», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δικηγόρος του Εβγκένι Σμιρνόφ.

Τη στιγμή της ανακοίνωσης της πονής του, οι υποστηρικτές του 32χρονου διμαρτυρήθηκαν έντονα υπέρ της αθωότητας του έξω από το δικαστήριο της Μόσχας.

Οπως έγραψε πρόσφατα ο ερευνητικός ιστότοπος Proekt​, τα κρατικά μυστικά για τη διάδοση των οποίων κατηγορήθηκε ο Σαφρόνοφ ήταν ήδη διαθέσιμα στο κοινό. Από κοντά και η νομική ομάδα του δημοσιογράφου, η οποία δημοσίευσε συνδέσμους (links) που παραπέμπουν σε 19 δημοσιευμένα άρθρα και κυβερνητικές δηλώσεις που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, αποτελούν τα «κρατικά μυστικά» που φέρεται να διαβίβασε σε ξένες μυστικές ο πελάτης της.

Η σύλληψη του δημοσιογράφου με την κατηγορία της προδοσίας έλαβε χώρα το 2020, ωστόσο η ανακοίωνση της ποινής που του επιβλήθηκε τη Δευτέρα χρησιμεύει ως προειδοποίηση για τους κινδύνους που διατρέχουν αυτή τη στιγμή όσοι υπογράφουν αρνητικά ρεπορτάζ για τον πόλεμο του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία, εκτίμησε η Telegraph.

«Ο Ιβάν Σαφρόνοφ καταδικάστηκε σε μια σκληρή τιμωρία προς παραδειγματισμό, η οποία αντικατοπτρίζει την τρέχουσα πραγματικότητα στη Ρωσία», ανέφερε σε δήλωσή του ο δικηγόρος με ειδίκευση στα ανθρώπινα δικαιώματα Πάβελ Τσίκοφ.

Πριν από τη σύλληψή του, ο Σαφρόνοφ ανακρίθηκε και για ένα άρθρο του το οποίο αποκάλυπτε μια συμφωνία για την πώληση ρωσικών μαχητικών SU-35 στην Αίγυπτο.

Από την πρώτη στιγμή, ο 32χρονος αρνείται τις κατηγορίες και είπε ότι η δίωξή του «συνδέεται άμεσα με τη δημοσιογραφία» που ασκεί.

This is how Safronov himself reacted to the verdict

He can count on parole after 14 years, TASS reports, citing a source in the justice authorities. pic.twitter.com/L6yl6z5SQD

— NEXTA (@nexta_tv) September 5, 2022