Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης – «Ηταν πολλά πέρα από Γιάγκος Δράκος», δήλωσε η Μενδώνη

Δεκατέσσερα χρόνια και 3.457 επεισόδια. Ενας ρόλος, για μια ολόκληρη γενιά. Ο «Γιάγκος Δράκος», Χρήστος Πολίτης αποχαιρέτησε τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης, σε ηλικία 83 ετών, έχοντας διαγράψει μια αξιόλογη πορεία στην ηθοποιία αλλά πάντα ταυτισμένος με τον μεγαλύτερο σε διάρκεια ρόλο της καριέρας του, στη μακροβιότερη σειρά της ελληνικής τηλεόρασης, τη «Λάμψη».

Ο Πολίτης ήταν ο «Γιάγκος Δράκος», από την αρχή ως το τέλος της σειράς, που ξεκίνησε στις 16 Σεπτεμβρίου 1991 και ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουλίου 2005 (με τηλεθέαση στην αυλαία 41,4%). Συνολικά για τη σειρά του Νίκου Φώσκολου γράφτηκαν 150.000 σελίδες διαλόγων για 190 ιστορίες, συμμετείχαν 1.500 ηθοποιοί, ενώ εργάστηκαν 7 σκηνοθέτες και αμέτρητοι τεχνικοί.

Γεννήθηκε ως Χρήστος Πιατουλάκης, στο Ηράκλειο Κρήτης, 27 Δεκεμβρίου 1942. Ο ίδιος πει σε συνέντευξή του: «Το όνομά μου είναι Χρήστος Πιατουλάκης. Το άλλαξα γιατί ο Μινωτής έλεγε: “Αυτός ο Κρις με το κακόηχο όνομα…” Το έκανα Πολίτης. Δεν έχει ρίζες κάπου. Ενας απλός πολίτης…»

Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 1965. Πρωτοεμφανίστηκε στον θίασο Γιάννη Φέρτη – Ξένιας Καλογεροπούλου στο έργο Δέκα μικροί νέγροι (1965-1966). Στη συνέχεια, έπαιξε στον θίασο Τιτίκας Νικηφοράκη – Νίκου Χατζίσκου στα έργα «Πολύ κακό για το τίποτα» (1968) και «Τσάι και συμπάθεια» (1969). Ακολούθησαν συνεργασίες με το θέατρο του Κώστα Μουσούρη και με το Εθνικό. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Εθνικό Θέατρο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην αρχαία τραγωδία, στα έργα Χοηφόροι – Ευμενίδες του Αισχύλου και Ιππόλυτος του Ευριπίδη. Παραστάσεις με τις οποίες συμμετείχε και σε διεθνή φεστιβάλ στο εξωτερικό.

Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του Απλού Θεάτρου (1974-1990), του θιάσου που είχε στόχο την θεατρική αποκέντρωση, αρχικά με περιοδείες σε όλη την Ελλάδα και στη συνέχεια, από το 1982, με τη δημιουργία και λειτουργία ενός θεάτρου στην Καλλιθέα.

Παράλληλα με το Απλό Θέατρο, ο Πολίτης συνεργάστηκε με άλλους θεατρικούς δημιουργούς και θιάσους, όπως η Αντιγόνη Βαλάκου, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Αλέξης Μινωτής, ο Αλέξης Σολομός, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης, το Αρμα Θέσπιδος κ.ά.. Μετά την αποχώρηση του από το Απλό Θέατρο, συνεργάστηκε με το Εθνικό αλλά και με αρκετούς θιάσους του ελεύθερου θεάτρου. Στο χώρο του αρχαίου δράματος επέστρεψε το 1986, στο πλάι του Αλέξη Μινωτή με το «Οιδίπους επί Κολωνώ» του Σοφοκλή και το 1992 με την «Αντιγόνη». Τελευταία θεατρική παράσταση στην οποία συμμετείχε ήταν «Το λιοντάρι του χειμώνα» του Γκόλντμαν, κατά τη θεατρική περίοδο 1997-98.

Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε πρώτη φορά με έναν πολύ μικρό ρόλο το 1968, στην ταινία του Νίκου Φώσκολου «Λεωφόρος του μίσους» και με πρωταγωνιστικό ρόλο το 1969 στις ταινίες «Αγιος Νεκτάριος: Ο προστάτης των φτωχών». Το 1969 κέρδισε και το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, για την ερμηνεία του στην ταινία «Το κορίτσι του 17». Στη συνέχεια συνεργάστηκε κυρίως, με τον κινηματογραφικό παραγωγό Τζέιμς Πάρις. Επανεμφανίστηκε στον κινηματογράφο το 2022, έπειτα από πολλές δεκαετίες αποχής, συμμετέχοντας στην ταινία «Broadway» του Χρήστου Μασσαλά.

Στην τηλεόραση εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1973, στη σειρά «Τα δίχτυα του τρόμου». Μεταξύ άλλων, συμμετείχε στις σειρές «Βασίλισσα Αμαλία» μαζί με την Αλ. Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ (1975) και «Αφροδίτη» με τη Νόρα Βαλσάμη (1977).

Ο Χρήστος Πολίτης συμμετείχε σε περισσότερες από 45 θεατρικές παραγωγές και 18 κινηματογραφικές ταινίες.

Στην τηλεόραση εργάστηκε από το 1973 έως το 2005, πρωταγωνιστώντας σε 8 τηλεοπτικές σειρές.

Ο ίδιος είχε πει για τη «Λάμψη» που τον καθιέρωσε στο τηλεοπτικό κοινό:

«Μου έγινε η πρόταση για τη “Λάμψη” από τον Νίκο Φώσκολο. Το έκανα για τα χρήματα. Δεν είχα μία γιατί τα είχα ρίξει όλα στο Απλό Θέατρο… “Χρήστο, παραπάνω από 1.100.000 δρχ. δεν μπορούμε να σου δώσουμε”, μου λένε. Μάλλον με δουλεύουν, σκέφτηκα, όταν άκουσα το ποσό. Ηταν αστρονομικό για μένα! Ηταν μια αφορμή να αγωνιστώ σαν ηθοποιός. Αγωνιστικός στίβος, που λένε. Επαιρνα το σενάριο το βράδυ, και γυρίζαμε την επομένη. Ο αγώνας μου ήταν να κάνω ό,τι μπορούσα για αυτόν τον ρόλο. Ο Βαγγέλης Λιβαδάς μού πρότεινε να ανεβάσουμε τους “Αδερφούς Καραμαζόφ” και μάλιστα με ουκρανό σκηνοθέτη. Ομως ο Πολίτης ήταν για τον κόσμο πια ο Γιάγκος Δράκος…»

«Ηταν πολλά πέρα από Γιάγκος Δράκος»

Για την απώλεια του Χρήστου Πολίτη, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε:

«Ο Χρήστος Πολίτης διέγραψε μια γόνιμη πορεία δεκαετιών στην Τέχνη, υπηρετώντας την με ζήλο και ανιδιοτέλεια. Για το μεγάλο κοινό, ο Χρήστος Πολίτης ίσως παραμένει ταυτισμένος με την πολύχρονη και καθημερινή παρουσία του στην τηλεόραση: έναν ρόλο απαιτητικό, τον οποίο υπηρέτησε με επαγγελματισμό και αφοσίωση. Ο Χρήστος Πολίτης ήταν, όμως, πολλά ακόμη.

Ο απόφοιτος της Σχολής του Εθνικού με γερή θεατρική σκευή, που του επέτρεψε από νεαρή ηλικία να στέκεται επάξια δίπλα στους “μεγάλους” του χώρου και να αναμετράται με τα κλασικά κείμενα.

Ακάματος εργάτης του θεάτρου, ως ερμηνευτής και ως συνδημιουργός, μαζί με τον Αντώνη Αντύπα, του “Απλού Θεάτρου”, του καινοτόμου σχήματος που για χρόνια προσέφερε υψηλής ποιότητας παραστάσεις κορυφαίων έργων του σύγχρονου ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου.

Ηθοποιός με επιλεκτικές και διακριτές κινηματογραφικές παρουσίες. Και, πάντοτε, σεμνός υπηρέτης της Τέχνης, που παρά την αναγνωρισιμότητά του, δεν επεδίωξε την ανώφελη και περιττή προβολή, ούτε συνέδεσε με αυτή την μακρόχρονη πορεία του στη σκηνή και την οθόνη, μικρή και μεγάλη.

Στους οικείους του και τους φίλους του απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια».

