Πρόβλημα για τον Τραμπ η παραίτηση της MAGA Τέιλορ Γκριν

Ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών των ΗΠΑ –οι οποίες θα διεξαχθούν τον ερχόμενο Νοέμβριο μεν, όμως ήδη απασχολούν την καθημερινή πολιτική ζύμωση εκεί– πληθαίνουν τα δημοσιεύματα των Δημοκρατικών αμερικανικών media που προεξοφλούν τη διάσπαση των Ρεπουμπλικανών σε επίπεδο MAGA και, κατά συνέπεια, την αποσταθεροποίηση της προεδρικής εξουσίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Το νέο στοιχείο που τροφοδοτεί τις σχετικές συζητήσεις είναι η παραίτηση της Ρεπουμπλικανής βουλευτή της Τζόρτζια, Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν. Και δικαίως μέχρι ενός σημείου, αφού η συγκεκριμένη ξεκίνησε την πολιτική καριέρα της ως υπερήφανη σημαιοφόρος του MAGA, ωστόσο κατέληξε σφοδρή κατήγορος των πολιτικών του Λευκού Οίκου σε καίρια ζητήματα, τόσο πολιτικά όσο και ηθικά.

Με βάση και τα σχετικά δημοσιεύματα του αμερικανικού τύπου, η Corriere della Sera παρέθεσε ένα μικρό ιστορικό των διαφόρων ακραίων δηλώσεων της Γκριν, την οποία ο ίδιος αφειδώς στον αρχηγό της, αλλά και της αχαριστίας και της «χολής» που εισέπραξε από αυτόν: την πρώην βουλευτή του ο Τραμπ την αποκάλεσε «προδότρια» αμέσως μετά την παραίτησή της από το Κογκρέσο, την περασμένη Δευτέρα.

Η Corriere κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η απογοήτευση της Γκριν είναι πιθανόν να εκφράζει και την απογοήτευση πολλών MAGA ψηφοφόρων». Εγραψε: «Αυτοί εξέλεξαν τον Τραμπ ελπίζοντας ότι θα καταργήσει ένα πολιτικό σύστημα δυσλειτουργικό και αδιάφορο για τις ανάγκες των πολιτών, ανακάλυψαν όμως ότι ο Τραμπ και ο αυταρχισμός του, αντί να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των απλών ανθρώπων, είναι η απόλυτη έκφραση αυτού του δυσλειτουργικού συστήματος». Το κείμενο της Corriere αξιολόγησε ως κορυφαίες τρεις περιπτώσεις διαφωνίας της Γκριν με τον Τραμπ.

«Πρώτον, η Γκριν ήταν η πρώτη από το στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών που χαρακτήρισε γενοκτονία τη σφαγή των Παλαιστινίων της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό. Δεύτερον, ήρθε σε ρήξη με τον Τραμπ για τον νόμο One Big Beautiful Bill, με τον οποίο θεσπίστηκαν οικονομικά μέτρα που, εκτός των άλλων, περιορίζουν τα δικαιώματα των Πολιτειών όσον αφορά τις εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης. Και τρίτον, η οριστική ρήξη επήλθε με την υπόθεση Επσταϊν, αφού η Γκριν ήταν ένας από τους τέσσερις Ρεπουμπλικανούς βουλευτές που συνεργάστηκαν με τους Δημοκρατικούς και από κοινού απαίτησαν τη δημοσιοποίηση των εγγράφων του Επσταϊν».

Η Corriere παρέθεσε και την άποψη των New York Times για τη ρήξη των σχέσεων Γκριν-Τραμπ, άποψη που φωτίζει το ζήτημα της σημερινής λειτουργίας του αμερικανικού κοινοβουλευτισμού και συνειρμικά ίσως συνδέεται με τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021: «Η Γκριν άρχισε να αποστασιοποιείται από τον Τραμπ όταν συνειδητοποίησε ότι ο πρόεδρος είχε ουσιαστικά υπονομεύσει το Κογκρέσο και περίμενε από τους Ρεπουμπλικανούς βουλευτές απλώς να εκτελούν τις προσταγές του».

Οι ΝΥΤ, όπως επισήμανε το ιταλικό δημοσίευμα, στάθηκαν και σε άλλα θέματα, όπως οι δασμοί και η κτηματαγορά. Και αυτά συνέβαλαν στην αποστασιοποίηση της Γκριν. «Αν και αρχικώς υποστήριξε τους δασμούς του Τραμπ, άρχισε να ανησυχεί όταν εταιρείες της περιφέρειάς της την ενημέρωσαν ότι αντιμετώπιζαν μεγάλες δυσκολίες στην προμήθεια υλικών από το εξωτερικό. Και από συζητήσεις με ψηφοφόρους της κατάλαβε ότι εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων αγόραζαν ολόκληρες γειτονιές στην Τζόρτζια και σε όλη την Αμερική, αυξάνοντας το κόστος στέγασης».

Μικρό ιστορικό

Η Γκριν εξελέγη το 2021 και υπήρξε η πιο «τραμπίστρια» από όλους τους αμερικανούς βουλευτές, το άτομο που ενσάρκωσε αυθεντικά τα αιτήματα των MAGA. Το 2021, όταν ο Τραμπ φαινόταν τελειωμένος έπειτα από την ήττα του στις προεδρικές εκλογές, τον υποστήριξε αναφανδόν δηλώνοντας ότι «του έκλεψαν τις εκλογές».

Το 2024 κάθισε δίπλα στον Τραμπ στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, λίγους μήνες προτού επανεκλεγεί. Και μαζί του έκανε προεκλογική εκστρατεία. Τώρα τον εγκατέλειψε, γυρίζοντας την πλάτη της σε αυτόν που με τον πόλεμο στη Βενεζουέλα, ενδεχομένως και στη Γροιλανδία, αδιαφορεί για την καθημερινότητα των Αμερικανών σε περιβάλλον πληθωρισμού και μείωσης των θέσεων εργασίας.

Η Γκριν καταπιάστηκε με την πολιτική αρχικά στο web, υποστηρίζοντας θεωρίες συνωμοσίας αλλά και θέσεις κατά των εμβολιασμών και των ελίτ. Συχνότατα δήλωνε ότι μισεί την Ουάσινγκτον και την πολιτική ελίτ.

Το 2018 ισχυρίστηκε ότι η επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 ενορχηστρώθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και αμφισβήτησε ότι αεροπλάνο έπληξε το Πεντάγωνο. Το 2019 στράφηκε εναντίον αμερικανίδων Δημοκρατικών βουλευτών επειδή ήταν μουσουλμάνες.

Στην πανδημία του κορονοϊού συνέκρινε τη χρήση μάσκας με το Ολοκαύτωμα και ζήτησε συγγνώμη. Γελοιοποιήθηκε και όταν ανήρτησε στο Facebook θεωρία συνωμοσίας για μια πυρκαγιά στην Καλιφόρνια. Είχε γράψει ότι προκλήθηκε από λέιζερ ή δέσμες μπλε φωτός ελεγχόμενες από κάποια αριστερή κλίκα που συνδέεται με μια εξέχουσα εβραϊκή οικογένεια. Πάλι στα social media είχε γράψει ότι οι Κλίντον ήταν συνένοχοι στη δολοφονία δημοσιογράφων, ότι ο Μπαράκ Ομπάμα συνωμοτούσε με τη Βόρεια Κορέα, και άλλα παρόμοια.

Μόλις εξελέγη ζήτησε την παραπομπή του Τζο Μπάιντεν. Πολέμησε με σφοδρότητα τις εκτρώσεις και τη μετανάστευση, ενώ κατέθεσε νομοσχέδιο για τον περιορισμό της υγειονομικής περίθαλψης στα τρανς ανήλικα. Εναντιώθηκε στους γάμους ομοφυλοφίλων και στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+. Υπέγραψε και το νομοσχέδιο για την απόλυση του επιδημιολόγου Αντονι Φάουτσι. Η ικανότητά της να στήνει πολιτικές μάχες την έχει καταστήσει την καλύτερη ενσάρκωση της πολιτικής του Τραμπ μετά τον ίδιο. Αλλά το 2025 άρχισε να αμφισβητεί τις πολιτικές του Λευκού Οίκου.

Οι τωρινές παντιέρες της αμφισβήτησης

«Είναι το ίδιο το πλαίσιο λειτουργίας της Ουάσινγκτον που μας έχει κουράσει τόσο πολύ, αφού δεν εξυπηρετεί τον αμερικανικό λαό, αλλά τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις τράπεζες και τα στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών» δήλωσε πρόσφατα ο Γκριν σε εκπομπή του NBC. Τις τελευταίες ημέρες επέκρινε και την επίθεση στη Βενεζουέλα. «Η κριτική μου απευθύνεται στην κυβέρνηση Τραμπ, η οποία βάσισε την προεκλογική της εκστρατεία στο σύνθημα MAGA, που πιστεύαμε ότι έθετε την Αμερική πάνω απ’ όλα» δήλωσε.

«Θα ήθελα η εσωτερική πολιτική να αποτελέσει την προτεραιότητα ώστε να βοηθηθούν οι Αμερικανοί να αντεπεξέλθουν στο κόστος ζωής ύστερα από τα τέσσερα καταστροφικά χρόνια της διακυβέρνησης Μπάιντεν. Θέλω να δω εσωτερικές πολιτικές που να δίνουν προτεραιότητα στις θέσεις εργασίας και στις προσιτές κατοικίες για τους Αμερικανούς. Και θέλω να δω πολιτικές υγείας για τους Αμερικανούς. Η ασφάλιση υγείας είναι πολύ ακριβή, όπως και η ασφάλιση αυτοκινήτου και η ασφάλιση κατοικίας. Αυτά είναι τα σημαντικά ζητήματα για τους Αμερικανούς. Δεν θεωρούμε τη Βενεζουέλα αυλή μας. Η αυλή μας είναι εδώ, στις 50 Ηνωμένες Πολιτείες, όχι στο Νότιο Ημισφαίριο» είπε η Γκριν.

Ο New Yorker, έγραψε η Corriere, βλέπει την αντιτραμπική μετατόπιση της Γκριν ως τέχνασμα για να θέσει η ίδια προεδρική υποψηφιότητα τα επόμενα χρόνια, ακόμα και το 2028, γνωρίζοντας ότι η βάση των MAGA απογοητεύεται όλο και περισσότερο από τον Τραμπ. Οι New York Times, ωστόσο, περιγράφουν τη μεταστροφή της ως αυθεντική και θαρραλέα, ως καρπό κατανόησης των μηχανισμών της Ρεπουμπλικανικής πολιτικής. Η ίδια πλέον λέει: «Δεν έχω αλλάξει απόψεις, έχω ωριμάσει. Εχω εμβαθύνει. Εχω μάθει για την Ουάσινγκτον και έχω συνειδητοποιήσει πόσο δυσλειτουργικός είναι αυτός ο τόπος».

Οποια και αν είναι τα κίνητρά της, κατέληξε η Corriere, η Γκριν δεν έχει αλλάξει γνώμη σε πολλά ζητήματα. Απλώς πιστεύει ότι το κόμμα της δεν τηρεί τις προεκλογικές υποσχέσεις του. Και δεν αποκλείεται την απογοήτευσή της να συμμερίζονται πολλοί MAGA ψηφοφόροι.

