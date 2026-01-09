Κύπρος: Αποκάλυψη τώρα για μίζες στο Προεδρικό ή ρωσικός δάκτυλος;

Λίγες ημέρες πριν η Κύπρος αναλάβει την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ και ενώ η ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ έχει προκαλέσει νέο… συγκλονισμό στην Αγκυρα (και όχι μόνο) , στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο το οποίο συνδέει τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, με επιχειρηματικά και ενεργειακά συμφέροντα, αφήνοντας σκιές για μίζες.

Με τίτλο, «Βίντεο – Βόμβα αποκαλύπτει τα σκιώδη ταμεία του Πρόεδρου της Κύπρου». το επίμαχο βίντεο (δείτε το κάτω) «ανέβηκε» το απόγευμα της Πέμπτης (08.01.2026) στον λογαριασμό Emily Thompson στο Χ και παρουσιάζει αποσπάσματα συνομιλιών με τον διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Χαράλαμπο Χαραλάμπους, τον πρώην υπουργό Ενέργειας της Κύπρου, Γιώργο Λακκοτρύπη και τον CEO της εταιρείας Cyfield Γιώργο Χρυσοχό.

Οι δημιουργοί-υποικλοπείς του βίντεο φέρονται να εμφανίστηκαν ως επενδυτές. Αυτό που παρουσιάζεται, είναι αφενός ότι το επιτελείο Χριστοδουλίδη εξασφάλισε χορηγίες-ενισχύσεις σε μετρητά για την προεκλογική εκστρατεία του κύπριου προέδρου, υπερβαίνοντας το όριο του €1 εκατ. που προβλέπει ο σχετικός νομος και αφετέρου η ύπαρξη μηχανισμού για την εισροή χρημάτων στο Προεδρικό, υπό διάφορες μορφές, προκειμένου οι «επενδυτές-χορηγοί» να τυγχάνουν ειδικών εξυπηρετήσεων.

Μεταξύ άλλων, εμφανίζεται ο κ. Χαραλάμπους να λέει σε έναν εκ των συνομιλητών του του ότι «μπορείς να προσφέρεις για σκοπούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» και πως «ένας Αμερικανός ήθελε να κάνει εισφορά στην χώρα 500.000 δολάρια».

Σε άλλο χαρακτηριστικό απόσπασμα, ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης ακούγεται να λέει, σε γενικό πλαίσιο αναφοράς στις προεδρικές εκλογές, ότι το όριο χρηματοδότησης βρίσκεται περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ και ότι για να υπάρξει υπέρβαση, «κάποιες φορές πρέπει να βασιστούν σε μετρητά».

Οπως ήταν επόμενο, η δημοσιοποίηση του βίντεο προκάλεσε σάλο στην Κύπρο, με τα κόμματα -αν και στη συντριπτική τους πλειονότητα δεν αναγνωρίζουν εκ προοιμίου ως αυθεντικό το σχετικό υλικό- να ζητούν εξηγήσεις από τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Δεν είναι λίγοι πάντως αυτοί που σημειώνουν τη συγκυρία κατά την οποία βγήκε «στον αέρα» το επίμαχο βίντεο, ενώ η Λευκωσία αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης και ενώ, εν μέσω της ενισχυόμενης αμυντικής συνεργασίας Κύπρου-ΗΠΑ, ενισχύεται και επεκτείνεται και το σχήμα 3+1 (Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ και ΗΠΑ). Στο πλαίσιο αυτό, υπήρξαν αναφορές ακόμη και περί «ρωσικού δάκτυλου» ή/και υβριδική επίθεση ξένης χώρας σε βάρος των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Προϊόν μοντάζ – υβριδική επίθεση»

Η ίδια η κυπριακή κυβέρνηση μιλά για «λάσπη» και «στοχευμένη επίθεση» με σκοπό την υπονόμευση του προέδρου Χριστοδουλίδη σε μια κρίσιμη συγκυρία, εν αναμονή των εξελίξεων στο Κυπριακό εντός του 2026 και λίγες ημέρες πριν αναλάβει την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Σε γραπτή του δήλωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ,τονίζει πως «τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί βίντεο, το οποίο στη βάση της πρώτης αξιολόγησης της αρμόδιας Yπηρεσίας του κράτους χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ. […] Το εν λόγω βίντεο επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων, την εικόνα της Κυβέρνησης και της χώρας».

Επιπλέον, με νέα του δήλωση και έπειτα -όπως αναφέρεται- από περαιτέρω διερεύνηση και στοιχεία που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία της Κύπρου, ο εκπρόσωπος ενημέρωσε ότι «εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας», προσθέτοντας ότι έχουν ενημερωθεί τόσο ο Γενικός Εισαγγελέας όσο και ο Αρχηγός της Αστυνομίας.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λακκοτρύπης αφού προχώρησε σε καταγγελία Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Λευκωσίας, ανέφερε σχετικα:

«Με αφορμή βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα από ψεύτικο προφίλ στη πλατφόρμα X, και στο οποίο παρουσιάζομαι να συζητώ με φερόμενους επενδυτές τρόπους χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, θα ήθελα να δηλώσω τα εξής: Είναι πασιφανές από το βίντεο ότι οι δηλώσεις που μου αποδίδονται έχουν μονταριστεί για να διαστρεβλωθεί το πλαίσιο των συζητήσεων, με απώτερο στόχο να πληγεί η χώρα μας, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εγώ προσωπικά. Δεν είναι τυχαίο που η διαρροή του βίντεο έγινε μία μέρα μετά την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Έχω ήδη προβεί σε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας, στο οποίο θα παραδώσω όλα τα στοιχεία που έχω στη διάθεση μου».

Ακολούθησε σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία υπό τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, στην οποία συμμετείχαν ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης και ο προϊστάμενος της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τάσος Τζιωνής.

Οι τελευταίες διαρροές έκαναν λόγο για πληροφορίες ότι ο λογαριασμός μέσω του οποίου δημοσιεύτηκε το επίμαχο βίντεο, σχετίζεται με ξένα συμφέροντα και υπηρεσίες χώρας, η οποία επωφελείται από πλήγμα στην Κυπριακή Δημοκρατία ιδιαίτερα τώρα που αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

