Θρίλερ στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία: δολοφόνησε η Ομάδα Βάγκνερ εννέα Κινέζους;

Εννιά κινέζοι υπήκοοι δολοφονήθηκαν την Κυριακή σε μεταλλείο στην περιοχή της Μπαμπαρί, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, όπου μαίνεται εμφύλιος πόλεμος εδώ και χρόνια.

«Καταμετρήσαμε εννιά πτώματα και δυο τραυματίες», είπε ο Αμπέλ Ματσιπατά, ο δήμαρχος της Μπαμπαρί. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα θύματα ήταν κινέζοι πολίτες που εργάζονταν σε μεταλλείο της «εταιρείας Gold Coast Group», περίπου 25 χιλιόμετρα από την κοινότητα, και δέχθηκαν επίθεση από «ενόπλους» γύρω στις 5 το πρωί της Κυριακής.

Πηγή προσκείμενη στις δυνάμεις ασφαλείας της περιοχής, επιβεβαίωσε την επίθεση, η οποία προκάλεσε την παρέμβαση του Σι Τζινπίνγκ, λίγες ώρες πριν ταξιδέψει στη Μόσχα.

Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της επίθεσης, για την οποία δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης σε αυτό το στάδιο.

Τα πτώματα των θυμάτων μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αμιτιέ, στην πρωτεύουσα Μπανγκί, όπου μετέβησαν ο πρεσβευτής της Κίνας, Λι Τσινφένγκ, και η υπουργός Εξωτερικών της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, Σιλβί Μπαϊπό Τεμόν, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Με ανακοίνωσή του την Κυριακή, ο Συνασπισμός Πατριωτών για την Αλλαγή (Coalition des patriotes pour le changement, CPC), συμμαχία οργανώσεων ανταρτών που σχηματίστηκε το 2020 κι έχει σκοπό να ανατρέψει τον πρόεδρο Φοστάν Αρκάνζ Τουαντερά, διέψευσε πως είχε οποιαδήποτε ανάμιξη στην επίθεση, κατήγγειλε αυτή την «ειδεχθή και βάρβαρη» ενέργεια και κατηγόρησε «ρώσους μισθοφόρους της Βάγκνερ» πως την διέπραξαν.

Η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία -η δεύτερη λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα στον πλανήτη, σύμφωνα με τον ΟΗΕ- έχει μετατραπεί από το 2013 σε θέατρο εμφυλίου πολέμου, εξαιρετικά φονικού τα πρώτα χρόνια, η ένταση του οποίου μειώθηκε από το 2018 και μετά.

Στα τέλη του 2020, οι ισχυρότερες από τις διάφορες ένοπλες οργανώσεις που μοιράζονταν τότε τα δυο τρίτα της επικράτειας, εξαπέλυσαν, λίγο προτού διεξαχθούν εκλογές, επίθεση εναντίον της Μπανγκί και ο Τουαντερά κάλεσε τη Μόσχα να σώσει τον στρατό του, που αντιμετώπιζε τεράστιες ελλείψεις.

