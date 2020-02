Θρίαμβος για το «1917» του Σαμ Μεντες στα BAFTA

Ηταν μια λαμπερή βραδιά στα BAFTA, χωρίς όμως εκπλήξεις. Μια βραδιά με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον στις πρώτες θέσεις του επιβλητικού Royal Albert Hall, αλλά με τον Σαμ Μέντες να αναδεικνύεται σε «βασιλιά».

Μία εβδομάδα πριν από τα Οσκαρ, η Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης βράβευσε τους καλύτερους και κατ’ ουσίαν ακολούθησε όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα στα υπόλοιπα βραβεία, στις Χρυσές Σφαίρες, τα SAG κλπ.

Αν αλλάξει κάτι στους βασικούς νικητές την ερχόμενη Κυριακή στο Χόλιγουντ θα είναι έκπληξη.

Το «1917» του 55χρονου Μέντες απέσπασε επτά βραβεία, μεταξύ αυτών το καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας, ο Γιοακίν Φίνιξ τιμήθηκε και στο «Royal Albert Hall» για τη συγκλονιστική ερμηνεία του στο «Τζόκερ» και η Ρενέ Ζελβέγκερ για τον ρόλο της ως Τζούντι Γκάρλαντ στο «Judy».

Δύο BAFTA, για το Πρωτότυπο Σενάριο και καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, πήραν τα «Παράσιτα» του Μπονγκ Τζουν-χο.

Από τις στιγμές με το πιο ενδιαφέρον ήταν ο ευχαριστήριος λόγος του Φίνιξ, καθώς ο ρόλος του, ως «Τζόκερ» προκάλεσε συζητήσεις.

«Είναι υποχρέωση των ανθρώπων που έχουν δημιουργήσει, διαιωνίσει και επωφεληθεί από ένα σύστημα καταπίεσης να είναι αυτοί που θα το εξουδετερώσουν», είπε μεταξύ άλλων.

Μια επίσης καλή στιγμή της βραδιάς, ο λόγος που εκφώνησε η εκθαμβωτική Μάργκο Ρόμπι, εκ μέρους του απόντα Μπραντ Πιτ που τιμήθηκε με το βραβείο β’ ανδρικού ρόλου (για το «Κάποτε στο… Χόλιγουντ»). Η Ρόμπι διάβασε το χαρτί που της είχε δώσει ο συμπρωταγωνιστής της: «Γεια σου Αγγλία, καλωσόρισες στο κλαμπ των singles» — μια παραπομπή στο Brexit και στη δικιά του κατάσταση, καθώς ως γνωστόν έχει πάρει διαζύγιο από την Αντζελίνα Τζολί.

Και η Ρόμπι τελείωσε τον λόγο της/του, λέγοντας: «Θα ονομάσει το βραβείο Χάρι, καθώς ανυπομονεί να το φέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί του» είπε η Ρόμπι, σε μια παραπομπή στη φυγή του πρίγκιπα Χάρι και αδελφού του Γουίλιαμ στις ΗΠΑ!

Τα βραβεία BAFTA για το 2020:

Καλύτερη Ταινία: «1917»

Καλύτερη Βρετανική Ταινία: «1917»

Ντεμπούτο από βρετανό συγγραφέα, σκηνοθέτη ή παραγωγό: «Bait» (Μαρκ Τζένκιν, σεναριογράφος/σκηνοθέτης,

Κέιτ Μπάιερς, Λιν Γουέιτ, Παραγωγοί)

Ξενόγλωσση Ταινία: «Παράσιτα»

Ντοκιμαντέρ: «For Sama»

Animation: «Klaus»

Σκηνοθεσία: Σαμ Μέντες για το «1917»

Πρωτότυπο Σενάριο: Χαν Τζιν Γουόν, Μπονγκ Τζουν-χο για τα «Παράσιτα»

Διασκευασμένο Σενάριο: Τάικα Γουατίτι για το «Jojo Rabbit»

A’ Ανδρικός Ρόλος: Χοακίν Φίνιξ για το «Joker»

Α’ γυναικείος ρόλος, Ρενέ Ζελβέγκερ για το «Judy»

B’ Ανδρικός Ρόλος: Μπραντ Πιτ για το Κάποτε στο… Χόλιγουντ

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Λόρα Ντερν για το «Ιστορία Γάμου»

Μουσική: Χίλντουρ Γκουνταντότιρ για το «Joker»

Φωτογραφία: Ρότζερ Ντίκινς για το «1917»

Μοντάζ: Αντριου Μπάκλαντ και Μάικλ Μακκάσκερ για το «Κόντρα σε Ολα»

Σκηνικά: «1917»

Κοστούμια: «Μικρές Κυρίες»

Μακιγιάζ και Κομμώσεις: «Βόμβα»

Ηχος: «1917»

Κάστινγκ: «Joker»

Ειδικά Οπτικά Εφέ: «1917»

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους Animation: «Grandad Was A Romantic»

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους: «Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)»

Ανερχόμενος Σταρ: Μάικλ Γουόρντ

Bafta Fellowship στην παραγωγό Κάθλιν Κένεντι

Τιμητικό Βραβείο στον Αντι Σέρκις