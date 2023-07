Tέταρτη νύχτα ταραχών στη Γαλλία: Σχεδόν 1.000 νέες συλλήψεις – Εντός ημέρας η κηδεία του 17χρονου

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης προχώρησαν σε 994 συλλήψεις σε όλη τη Γαλλία, αριθμός ρεκόρ, κατά την τέταρτη συναπτή νύκτα επεισοδίων, «μικρότερης» έντασης, μετά τον θάνατο την Τρίτη 17χρονου από τα πυρά αστυνομικού στη διάρκεια τροχαίου ελέγχου.

Η κηδεία του 17χρονου Ναέλ Μ. , με καταγωγή από την Αλγερία, θα πραγματοποιηθεί αργότερα το Σάββατο, ενώ ο θάνατός του εξακολουθεί να βάζει φωτιά σε πολλές λαϊκές συνοικίες της χώρας.

Ισχυρές δυνάμεις, τουλάχιστον 45.000 αστυνομικοί, επέτρεψαν να περιοριστούν τα επεισόδια αυτή την τέταρτη νύκτα ταραχών. Ομως «79 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν», περίπου 1.350 οχήματα πυρπολήθηκαν, 234 κτίρια πυρπολήθηκαν ή υπέστησαν ζημιές και περίπου 2.560 πυρκαγιές σημειώθηκαν σε δημόσιους χώρους, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών.

#FranceRiots is happening since 3 days.

500: Buildings damaged

2000: Vehicles burnt

3,880: Fire incidents

France arrested over 1,000 people,

France deployed over 45,000 officers and armoured vehicles.

Responsible for #franceViolence ?

-Underage Rioters

