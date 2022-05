«Τεντ Κρουζ έχεις αίμα στα χέρια σου» – Πώς… εξέθεσαν και έκαναν viral τον τραμπικό γερουσιαστή

Αντιμέτωπος με έναν ακτιβιστή που αρχικά προσποιήθηκε ότι θέλει να φωτογραφηθεί μαζί του βρέθηκε ο περιβόητος γερουσιαστής Τεντ Κρουζ την Παρασκευή λίγη ώρα μετά την ομιλία του στο συνέδριο της NRA (Εθνική Ενωση Οπλων), με τον πρώτο να εγκαλεί τον Ρεπουμπλικανό πολιτικό για τη στάση του στο ζήτημα της οπλοκατοχής, στη σκιά του αιματοκυλίσματος στο δημοτικό σχολείο Ρομπ, στο Τέξας.

Η ακτιβιστική οργάνωση Indivisible Houston δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Μπέντζαμιν Ερνάντεθ διακρίνεται να αιφνιδιάζει τον ρεπουμπλικανό γερουσιαστή κάνοντας του ερωτήσεις για τη νομοθεσία περί όπλων και ρωτώντας τον «γιατί συνεχίζει να συμβαίνει αυτό;» – πλέον είναι σαφές ότι δεν τον προσέγγισε για να βγουν φωτογραφία μαζί. Το βίντεο τράβηξε μία κοπέλα που συνόδευε τον Ερνάντεζ και η οποία επίσης προσποιήθηκε, προφανώς, πως έβγαζε φωτογραφίες, ενώ κατέγραφε εξ αρχής το συμβάν.

Ο Κρουζ επιχείρησε να τερματίσει την αντιπαράθεση λέγοντας, μεταξύ άλλων, πως η νομοθεσία που εισήγαγαν οι Δημοκρατικοί δεν θα εμπόδιζε τον ένοπλο στο Ουβάλντε, ο οποίος σκότωσε 21 ανθρώπους – 19 παιδιά και δύο δασκάλες – στις 24 Μαΐου (περισσότερα εδώ).

Ο Ερνάντεθ ακούγεται να απαντά ότι είναι «δυσκολότερο να σταματήσει η ένοπλη βία με περισσότερα όπλα» για να του αντιγυρίσει ο πολιτικός, ο οποίος είναι υποστηρικτής του δικαιώματος στην οπλοκατοχή και αντιτίθεται στην επέκταση του ρυθμιστικού πλαισίου για τα όπλα: «Συνδυάζεις άγνοια και μίσος – δεν ξέρεις για τι πράγμα μιλάς».

«Γιατί συνεχίζει να συμβαίνει αυτό;», ζήτησε να μάθει ο Ερνάντεθ. «Γιατί ήρθατε σε αυτή το συνέδριο; Για να πάρετε χρήμα βαμμένο με αίμα;»

Σε μερικά δευτερόλεπτα άνδρες της ασφάλειας του Κρουζ έσπευσαν να απομακρύνουν τους ακτιβιστές, με τον Ερνάντεζ να απωθείται βίαια. Ενόσω τον απομάκρυναν, εκείνος φώναζε: «Γιατί συμβαίνει αυτό ενώ πέθαναν 19 παιδιά; Δεκαεννέα παιδιά πέθαναν. Η ευθύνη είναι στα χέρια σου».

Η ομάδα «Indivisible Houston» εργάζεται για την οικοδόμηση «μιας χωρίς αποκλεισμούς συμμαχίας για την καταπολέμηση της ανόδου της τυραννίας στην Αμερική» στο Χιούστον, όπως αναφέρεται στη στη σελίδα της στο Facebook, όπου και αναρτήθηκε το βίντεο από την αντιπαράθεση του Ερνάντεθ με τον Κρουζ.

Το βίντεο αναρτήθηκε επίσης στο Twitter της οργάνωσης, με τη λεζάντα να αναφέρει πως το μέλος της κάλεσε τον γερουσιαστή, ο οποίος εξελέγη στο Τέξας, να υποστηρίξει μέτρα για τον περιορισμό και τον έλεγχο της οπλοκατοχής στις ΗΠΑ, και hashtags όπως #TedCruzHasBloodOnHisHands (σ.σ. «Ο Τεντ Κρουζ έχει έχει αίμα στα χέρια του»).

#BREAKING : Several hours after #NRAconvention , Indivisible Houston board member @TheBenjaminHdz challenges Ted Cruz to support background checks & other measures during a dinner break at Uptown Sushi. #TedCruzHasBloodOnHisHands #TedCruzChildMassacre #TedCruzLovesDeadKids pic.twitter.com/NL5GAkKZ80

Νωρίτερα την Παρασκευή ο Μπέντζαμιν Ερνάντεθ είχε δώσει το «παρών» στη διαμαρτυρία που έλαβε χώρα έξω από το συνέδριο της NRA. Στη σχετική ανάρτησή του στο Twitter, ο ίδιος έγραψε: «Εδώ στο Χιούστον του Τέξας, παρευρίσκομαι στη συγκέντρωση “Απαιτούμε Δικαιοσύνη” έξω από το συνέδριο της NRA. Ηρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση για την προστασία των πολιτών πάνω από τα πυροβόλα όπλα».

Here in Houston, TX, attending the We Demand Justice Rally outside of the NRA convention. It's time to take action on protecting citizens over firearms. pic.twitter.com/1e070bEV1F

— Benjamin Hernandez (@TheBenjaminHdz) May 27, 2022