Τέλος η δημοσιονομική σταθερότητα στην ΕΕ

Ηταν επί δεκαετίες ο δημοσιονομικός βραχνάς, ή το θεμέλιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης — είναι θέμα οπτικής γωνίας. Ο,τι και αν ήταν το αφάνισε σε λίγες ημέρες ο κορονοϊός: την αναστολή των κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχίας στην Ευρωπαϊκή Eνωση, ένα μέτρο άνευ προηγουμένου που θα επιτρέψει στις χώρες μέλη να δαπανήσουν όσα χρήματα χρειαστεί για να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές συνέπειες της επιδημίας του νέου κορονοϊού, ανακοίνωσε την Παρασκευή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Σήμερα, και αυτό είναι καινούριο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν, ενεργοποιούμε τη γενική ρήτρα διαφυγής», που επιτρέπει να παρακαμφθούν προσωρινά οι κανόνες, ανέφερε σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά της στο Twitter.

«Αυτό σημαίνει ότι οι εθνικές κυβερνήσεις μπορούν να χορηγήσουν στην οικονομία τους όσους (πόρους) θα χρειαστούν. Χαλαρώνουμε τους δημοσιονομικούς κανόνες για να τους επιτρέψουμε να το κάνουν», πρόσθεσε.

Οι 27 υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ (Ecofin) θα πρέπει να επικυρώσουν αυτήν την απόφαση στην τηλεδιάσκεψη που θα έχουν την Δευτέρα.

Η ρήτρα αυτή επιτρέπει να παρακαμφθεί προσωρινά το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης που καθορίζει τους δημοσιονομικούς κανόνες στις χώρες μέλη οι οποίες έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα. Η συγκεκριμένη ρήτρα προστέθηκε το 2011, εν μέσω της κρίσης στην ευρωζώνη, αλλά δεν είχε ενεργοποιηθεί ποτέ μέχρι σήμερα. Μία από τις υποχρεώσεις που δεν θα οφείλουν πλέον να τηρούν οι χώρες είναι να μην ξεπερνά το δημόσιο έλλειμμα το 3% του ΑΕΠ τους.

We promised we'll do everything to support Europeans & 🇪🇺companies through the crisis. We deliver. Yesterday we put in place the most flexible ever #StateAid rules to help people+companies. Today we trigger the clause to relax budget rules, enabling govs to pump💶into the economy pic.twitter.com/a7IuuOSQWz

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 20, 2020