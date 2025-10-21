Τα κουνούπια έφτασαν για πρώτη φορά στην Ισλανδία!

Κουνούπια εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στην Ισλανδία, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη καθιστά τη χώρα πιο φιλόξενη για τα ενοχλητικά έντομα.

Μέχρι αυτόν το μήνα, η χώρα ήταν ένα από τα μοναδικά μέρη στον κόσμο, μαζί με την Ανταρκτική, που δεν είχε πληθυσμό κουνουπιών.

Οι επιστήμονες έχουν προβλέψει εδώ και καιρό ότι τα κουνούπια θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στην Ισλανδία, καθώς υπάρχουν άφθονα μέρη κατάλληλα για αναπαραγωγή, όπως έλη και λίμνες. Ωστόσο, τονίζουν ότι πολλά είδη δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν στο σκληρό κλίμα.

Ομως, η Ισλανδία θερμαίνεται με ρυθμό τέσσερις φορές μεγαλύτερο από το υπόλοιπο βόρειο ημισφαίριο. Παγετώνες έχουν καταρρεύσει και ψάρια από θερμότερα, νότια κλίματα, όπως το σκουμπρί, έχουν βρεθεί στα νερά της χώρας.

Ο Ματίας Αλφρεντσον, εντομολόγος στο Ινστιτούτο Φυσικών Επιστημών της Ισλανδίας, επιβεβαίωσε τα ευρήματα. Ο ίδιος αναγνώρισε τα έντομα, αφού του τα έστειλε ένας πολίτης.

«Τρία δείγματα Culiseta annulata βρέθηκαν στο Κινταφέλ Κιος, δύο θηλυκά και ένα αρσενικό» πάνω σε σπάγγο που προσελκύει τους σκώρους, είπε στον Guardian.

Το είδος είναι ανθεκτικό στο κρύο και μπορεί να επιβιώσει στις συνθήκες της Ισλανδίας, καταφεύγοντας τον χειμώνα σε υπόγεια και αχυρώνες.

Ο Μπιορν Χάλτασον βρήκε τα κουνούπια και δημοσίευσε σχετική ανάρτηση στην ομάδα Insects in Iceland στο Facebook.

«Tο σούρουπο της 16ης Οκτωβρίου, είδα μια παράξενη μύγα σε μία κορδέλα», είπε ο Björn, αναφερόμενος στην παγίδα που χρησιμοποιεί για να προσελκύσει έντομα. «Αμέσως υποψιάστηκα τι συνέβαινε και γρήγορα τη συνέλεξα. Ηταν θηλυκό».

Ο ίδιος έπιασε δύο ακόμη και τις έστειλε στο επιστημονικό ινστιτούτο όπου ταυτοποιήθηκαν.

Καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται, όλο και περισσότερα είδη κουνουπιών έχουν βρεθεί σε όλο τον κόσμο.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, εντοπίστηκαν το αιγυπτιακό κουνούπι (Aedes aegypti) και το ασιατικό κουνούπι της τίγρης (Aedes albopictus). Πρόκειται για είδη που μπορούν να μεταδώσουν τροπικές ασθένειες όπως ο δάγκειος πυρετός και ο ιός Ζίκα.

