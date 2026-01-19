Νταβός 2026: Τελευταία ευκαιρία για την παγκόσμια τάξη;

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός το 2026 διεξάγεται σε μια στιγμή βαθιάς αβεβαιότητας για τη διεθνή τάξη. Το φετινό του σύνθημα, «Πνεύμα Διαλόγου», μοιάζει σχεδόν ειρωνικό, καθώς ο κεντρικός προσκεκλημένος, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έχει αφιερώσει τον τελευταίο χρόνο στη συστηματική αποδόμηση των κανόνων και των ισορροπιών που στήριξαν τον μεταπολεμικό κόσμο. Η άφιξή του στο χιονισμένο ελβετικό θέρετρο συνοδεύεται από τη μεγαλύτερη αμερικανική αποστολή που έχει δει ποτέ το Φόρουμ.

Ανάμεσά τους βρίσκονται ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ. Εναν χρόνο νωρίτερα, μόλις λίγες ημέρες μετά τη δεύτερη ορκωμοσία του, ο Τραμπ είχε απευθυνθεί στο Νταβός μέσω βιντεοσύνδεσης, γράφει ο Guardian, προαναγγέλλοντας καθολικούς δασμούς, απαιτώντας από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ αύξηση των αμυντικών δαπανών και καλώντας την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να μειώσει άμεσα τα επιτόκια. Η ομιλία εκείνη αποδείχθηκε προάγγελος ενός χαοτικού έτους.

Σήμερα, ό,τι είχε απομείνει από τη διεθνή τάξη και τους κανόνες της μοιάζει να καταρρέει. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η αυξανόμενη ισχύς του καθεστώτος του Πεκίνου είχαν ήδη κλονίσει το σύστημα, όμως η αμερικανική πολιτική υπό τον Τραμπ φαίνεται να επιταχύνει τη διάλυση. Το «πνεύμα διαλόγου» απουσιάζει εμφανώς, καθώς ο κόσμος βυθίζεται σε μια περίοδο πρωτοφανούς γεωπολιτικής έντασης.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ταξιδεύει στο Νταβός για να διατηρήσει ζωντανή τη διεθνή στήριξη. Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Φόρουμ, ο Τραμπ αιφνιδίασε τους ευρωπαίους ηγέτες απειλώντας με βαρείς δασμούς ακόμη και συμμάχους του, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, εάν δεν στηρίξουν το σχέδιό του για την προσάρτηση της Γροιλανδίας. Οι πρεσβευτές της ΕΕ συγκάλεσαν έκτακτες συσκέψεις, καθώς οι Ευρωπαίοι ετοιμάζονταν να βρεθούν πρόσωπο με πρόσωπο με τον αμερικανό πρόεδρο στις Αλπεις.

Μια έρευνα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) σε περισσότερους από 1.300 πολιτικούς, επιχειρηματίες και ακαδημαϊκούς έδειξε, σύμφωνα με τον Guardian, ότι ο μεγαλύτερος φόβος για τα επόμενα δύο χρόνια είναι η «γεωοικονομική αντιπαράθεση», δηλαδή η σύγκρουση μεγάλων δυνάμεων για οικονομική κυριαρχία. Ακολουθεί, σε απόσταση αναπνοής, ο κίνδυνος άμεσων πολεμικών συγκρούσεων μεταξύ κρατών.

Μέσα σε λίγες εβδομάδες, ο Τραμπ έστειλε στρατεύματα για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, υποστήριξε ότι η Ουκρανία δεν δείχνει τόσο μεγάλη διάθεση για ειρήνη όσο η Ρωσία και απείλησε το Ιράν με επίθεση, αν συνεχιστεί η καταστολή των διαδηλώσεων. Ωστόσο, σημειώνει ο Guardian, παρά τη φαινομενική κατάρρευση της πολυμερούς συνεργασίας, διαμορφώνεται και μια αντίδραση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ασυνήθιστη δημόσια παρέμβαση κεντρικών τραπεζιτών, οι οποίοι υπερασπίστηκαν την ανεξαρτησία του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, με κοινή επιστολή. Παράλληλα, αρκετοί ηγέτες που θα παρευρεθούν στο Νταβός σκοπεύουν να υπερασπιστούν το ελεύθερο εμπόριο, τη διατλαντική συνεργασία και τη στήριξη της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Μεταξύ αυτών είναι ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Εκεί θα είναι και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος έχει προειδοποιήσει ότι η επιλεκτική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου από τους ισχυρούς υπονομεύει την παγκόσμια τάξη και δημιουργεί επικίνδυνα προηγούμενα. Αν και η Ρωσία εγκαινίασε αυτήν την πορεία, με την εισβολή στην Ουκρανία, και η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει ανησυχίες για εγκλήματα πολέμου, η συμπεριφορά των ΗΠΑ, σχολιάζει ο Guradian, έχει φέρει το σύστημα πιο κοντά στο χείλος της κατάρρευσης.

Οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες έχουν φτάσει τα 2,7 τρισ. δολάρια, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Κράτη σε όλο τον κόσμο εξοπλίζονται, φοβούμενα απειλές από τη Ρωσία, την Κίνα αλλά και τις ίδιες τις ΗΠΑ. Παράλληλα, διπλωμάτες εκτιμούν ότι η επίδειξη αμερικανικής ισχύος μπορεί να ενισχύσει την παγκόσμια αντίσταση, καθώς η οικονομική βαρύτητα των ΗΠΑ μειώνεται μακροπρόθεσμα σε σχέση με την Κίνα και τον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Παρά τις αποτυχίες του Τραμπ να επιβάλει μια φιλορωσική ειρήνη στην Ουκρανία και την υποχώρησή του από στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, η πολυμερής συνεργασία συνεχίζεται. Ο ΟΗΕ, για παράδειγμα, ετοιμάζεται να δημιουργήσει ανεξάρτητη επιστημονική επιτροπή για την Τεχνητή Νοημοσύνη, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την ανεξέλεγκτη εμπορική εκμετάλλευσή της.

Περισσότερα από 50 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Φόρουμ του Νταβός εξακολουθεί να προσελκύει την παγκόσμια ελίτ: δεκάδες αρχηγούς κρατών, υπουργούς Οικονομικών και εκατοντάδες διευθύνοντες συμβούλους. Το κόστος συμμετοχής είναι υψηλό, ενώ η εικόνα των ιδιωτικών τζετ και των πολυτελών δεξιώσεων έρχεται σε αντίθεση με τις διακηρύξεις περί βιωσιμότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ο πρόεδρος του WEF, Μπόργκε Μπρέντε, δηλώνει αισιόδοξος ότι ο Τραμπ μπορεί να πειστεί μέσω διαλόγου, αν και αναγνωρίζει ότι το γεωπολιτικό περιβάλλον είναι το πιο περίπλοκο από την ίδρυση του Φόρουμ. Αλλοι, όπως η Γουίνι Μπιανίμα της UNAids (Κοινό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το HIV/AIDS), βλέπουν βαθιά αντίφαση ανάμεσα στις αρχές του WEF και την παρουσία του Τραμπ, τον οποίο θεωρούν εκφραστή της λογικής «ο ισχυρός έχει δίκιο».

Το φετινό Νταβός, γράφει ο Guardian, σηματοδοτεί και μια νέα εποχή χωρίς τον ιδρυτή του, Κλάους Σβαμπ, ο οποίος αποχώρησε εν μέσω καταγγελιών για οικονομική κακοδιαχείρηση, αν και τελικά απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες. Πολλοί αναρωτιούνται αν το Φόρουμ εξακολουθεί να έχει ρόλο σε έναν κόσμο όπου η έννοια της παγκόσμιας τάξης μοιάζει να ξεθωριάζει.

Για ορισμένους το Νταβός είναι πλέον ένα απολίθωμα του παρελθόντος, καταλήγει ο Guardian. Για άλλους, παραμένει ένας χώρος όπου, έστω και με μειωμένη επιρροή, μπορούν ακόμη να γεννηθούν πρωτοβουλίες. Το ερώτημα παραμένει ανοιχτό: είναι το Νταβός του 2026 η τελευταία ευκαιρία να σωθεί η παλιά παγκόσμια τάξη ή απλώς το σκηνικό της οριστικής της παρακμής;

