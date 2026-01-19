Ολη η Γαλλία μιλάει για το «ειδύλλιο» του Μπαρντελά με μια ιταλίδα πριγκίπισσα

Ο Ζορντάν Μπαρντελά, ο 30χρονος πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού και φαβορί για τις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν του χρόνου στη Γαλλία, εφόσον θέσει υποψηφιότητα αντί της Μαρίν Λεπέν, έφυγε από ένα γκαλά στο Παρίσι την περασμένη εβδομάδα συνοδεύοντας τη Μαρία Καρολίνα των Βουρβόνων – Δύο Σικελιών.

Και οι ενδείξεις για την ύπαρξη ειδυλλίου μεταξύ του γάλλου λαϊκιστή πολιτικού και της ιταλίδας πριγκίπισσας έχουν προκαλέσει πολιτικές διαμάχες και πυρετώδεις εικασίες για μια νέα «υπεραλπική»… δυναστεία, γράφει στους Times ο ανταποκριτής της βρετανικής εφημερίδας στη γαλλική πρωτεύουσα Τσαρλς Μπρέμνερ.

Η 22χρονη πριγκίπισσα, μια κοσμική και influencer την οποία λέγεται ότι ο Μπαρντελά γνώρισε στο Μονακό την περασμένη άνοιξη, είναι το μεγαλύτερο παιδί του πρίγκιπα Κάρλο, ενός από τα δύο μέλη της οικογένειας των Βουρβόνων που διεκδικούν τον θρόνο της Νάπολης.

Ο Μπαρντελά –ο οποίος χειρίζεται επιδέξια τα Mέσα ελέγχοντας δυναμικά το όνομά του–, θεωρήθηκε ότι ακονίζει την απήχησή του εμφανιζόμενος μπροστά στις κάμερες με την ιταλίδα πριγκίπισσα στο σουαρέ, την ώρα που η Λεπέν –την οποία έχει αρχίσει να επισκιάζει–, υπερασπιζόταν τον εαυτό της κατά την έναρξη της εκδίκασης μιας έφεσης κατά της περσινής καταδικαστικής απόφασης για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Μερίδα του γαλλικού Τύπου έγραψε ότι ήταν ένας ακόμη τρόπος να υπηρετήσει το ηγετικό προφίλ του. Η ιταλική εφημερίδα La Repubblica θεώρησε την εμφάνιση της πριγκίπισσας μέρος της προσπάθειας του Εθνικού Συναγερμού να προσελκύσει παραδοσιακούς, συντηρητικούς ψηφοφόρους. «Μια ιταλίδα πριγκίπισσα θα είναι η επόμενη Πρώτη Κυρία της Γαλλίας;» αναρωτήθηκε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Adnkronos.

Και η εχθρικά διακείμενη προς τον Εθνικό Συναγερμό, Le Monde, ρώτησε: «Τι παιχνίδι παίζει ο Μπαρντελά; Γιατί εμφανίστηκε δίπλα στην ιταλίδα κληρονόμο μιας βασιλικής οικογένειας, ανάμεσα στις πλουσιότερες του διεθνούς τζετ σετ, κατά τη διάρκεια ενός πάρτι που συγκέντρωσε την ελίτ του Παρισιού;».

Η εμφάνιση του Μπαρντελά, γιου ιταλών μεταναστών που εκμεταλλεύεται την ταπεινή του ανατροφή σε συγκροτήματα κατοικιών στο Παρίσι, με την πριγκίπισσα «είναι ένα χαστούκι στην ιστορία», έγραψε η Le Monde, προσθέτοντας: «Ο Μπαρντελά ισχυρίζεται ότι είναι η φωνή ενός “ξεχασμένου λαού” και ο “αυθεντικός εκπρόσωπος μιας Γαλλίας που περιφρονείται από τις ελίτ”, εμφανιζόμενος όμως δημόσια με την κληρονόμο μιας περιουσίας αξίας αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ… η επιλογή του δεν πέρασε απαρατήρητη».

Ο Εθνικός Συναγερμός απάντησε στην Le Monde ότι το σχόλιο «αποπνέει κοινωνική περιφρόνηση κατά του Ζορντάν Μπαρντελά και καταλήγει σε κουτσομπολιά τύπου ταμπλόιντ, καταπατώντας την ιδιωτική του ζωή», όπως έγραψε στο Twitter ο βουλευτής του ακροδεξιού κόμματος Αλεξάντρ Λουμπέ. Και ο ευρωβουλευτής του κόμματος, Πιέρ-Ρομέν Τιονέ, χαρακτήρισε το σχόλιο της Le Monde «επαίσχυντο και εμμονικό».

Με την καλά μελετημένη ανάρτηση στα social media με ένα «video-opp» (βίντεο που δείχνει αντιπαλότητα), ο Μπαρντελά σπάει τώρα τη μυστικότητα που έχει καλλιεργήσει γύρω από την ιδιωτική του ζωή, σχολιάζει ο Μπρέμνερ στους Times. Από το 2023, δηλαδή από τότε που τερμάτισε τη σχέση του με την ανιψιά της Μαρίν Λεπέν, Νολουέν Ολιβιέ (κόρη της μεγαλύτερης αδελφής της Μαρί, Καρολίν Λεπέν), δεν έχει εμφανιστεί δημόσια με καμιά άλλη γυναίκα. Τον περασμένο Ιούνιο, δε, δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη –στην εκπομπή «Une Ambition Intime» της Καρίν Λε Μαρσάν στο κανάλι M6– ότι δεν είναι ομοφυλόφιλος και ότι η γυναίκα των ονείρων του είναι έξυπνη και μελαχρινή.

Το ενδιαφέρον για τον Μπαρντελά είναι έντονο με δεδομένη την προοπτική το εφετείο να επικυρώσει την καταδίκη της Λεπέν, διατηρώντας την πενταετή απαγόρευση εκλογής της, και αποκλείοντάς την έτσι από τις εκλογές του Απριλίου 2027, επισημαίνει ο Μπρέμνερ στους Times. Η Λεπέν έχει ορίσει αντικαταστάτη της τον Μπαρντελά. Οι δημοσκοπήσεις, εξάλλου, δείχνουν ότι είναι ο πιο δημοφιλής πολιτικός στη Γαλλία και εύκολο φαβορί για τη νίκη, αν και πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι η νεαρή ηλικία και η απειρία του θα αποτρέψουν τελικά τους ψηφοφόρους μόλις ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία.

