Συνομιλία Πούτιν – Σολτς και ελπίδες για αποκλιμάκωση

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς για την κατάσταση στην Ουκρανία είχε την Τετάρτη ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ειδήσεων, NEXTA, που εδρεύει στην Πολωνία, το Κίεβο ζήτησε τη μεσολάβηση του γερμανού καγκελαρίου για τη διοργάνωση μιας συνάντησης μεταξύ του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Πούτιν.

⚡️#Kyiv turned to the #German Chancellor for help in organizing a meeting between #Putin and #Zelenskyy, the deputy head of Zelenskyy’s office reports.

