Συνέδριο ΚΚ Κίνας: O προκάτοχος του Σι έφυγε σηκωτός από την αίθουσα

Πολλές συζητήσεις έχει προκαλέσει το βίντεο που κυκλοφόρησε το Σάββατο από την τελετή του 20ου Συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας.

Σε ένα συνέδριο αυστηρά οργανωμένο ακόμα και στην μικρή του λεπτομέρεια, ο πρώην πρόεδρος Χου Τζιντάο οδηγήθηκε, εμφανώς παρά τη θέλησή του, στην έξοδο της αίθουσας συνοδευόμενος από δύο άνδρες.

Ο 79χρονος πρώην πρόεδρος της Κίνας (2003-2013) κλήθηκε από υπαλλήλους να σηκωθεί από τη θέση του, πλάι σε αυτή του Σι Τζινπίνγκ. Προηγουμένως, σύμφωνα με τον Guardian, είχε ανταλλάξει μερικές κουβέντες τόσο με τον Σι Τζινπίνγκ όσο και και τον πρωθυπουργό της χώρας, Λι Κετσιάνγκ.

Το πρακτορείο NEXTA δημοσίευσε το βίντεο αποδίδοντας το συμβάν στις πολιτικές διαφορές του 79χρονου Τζιντάο με τον Σι Τζινπίνγκ.

At the Congress of the Communist Party of #China there was an unpleasant incident: The former leader of China, 79-year-old #HuJintao was escorted out of the hall by men in civilian clothes.

The cause of the scandal could be political differences between Hu Jintao and Xi Jinping. pic.twitter.com/55n7JnHtYU

— NEXTA (@nexta_tv) October 22, 2022