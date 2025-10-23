Συμπόρευση με Τσίπρα θέλει ο Φάμελλος – Νέα διάσπαση «βλέπει» ο Πολάκης

Ενταση, εκ διαμέτρου διαφορετικές απόψεις και «κόντρες» περιλάμβανε η πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη θέση του βουλευτή του κόμματος.

Βασική αιτία της σύγκρουσης η εισήγηση του προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της συμπόρευσης -εν ελθέτω χρόνω- με τον Αλέξη Τσίπρα, ένα ενδεχόμενο που δεν ήταν διόλου αρεστό στον Παύλο Πολάκη, ο οποίος έκανε λόγο ακόμη και για το ενδεχόμενο μίας ακόμη διάσπασης.

Στην εισήγησή του ο κ. Φάμελλος, μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι:

«Σε αυτό το περιβάλλον, η παραίτηση του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα, από τη θέση του βουλευτή αποτελεί ένα σημαντικό και κρίσιμο γεγονός που αντικειμενικά παράγει ισχυρά πολιτικά αποτελέσματα και δημιουργεί νέα δεδομένα και ερωτήματα που κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει. Με Πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ δόμησε χαρακτηριστικά και θέσεις κυβερνώσας παράταξης, κυβέρνησε τη χώρα και ανέτρεψε τους πολιτικούς συσχετισμούς τεσσάρων δεκαετιών που είχαν διαμορφωθεί μετά τη Μεταπολίτευση. Ακόμη και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική. Οι παράλληλες πορείες μας οφείλουν να συγκλίνουν στον κοινό στόχο ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου, με συγκρότηση προγραμματικής πρότασης και υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών συνολικά στον προοδευτικό χώρο, με γνώμονα τα συμφέροντα της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας και στη βάση των Αριστερών ιδεών και αξιών.

» Στις επόμενες εκλογές είναι αναγκαίο οι πολίτες να έχουν ισχυρή εναλλακτική επιλογή απέναντι στη ΝΔ. Σε αυτή την μεγάλη υπόθεση ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι και οφείλει να συνεχίσει να είναι δημιουργικός, συνθετικός και ρόλος επιταχυντή εξελίξεων σε όλα τα πεδία άσκησης πολιτικής και κοινωνικής διεκδίκησης. Στη Βουλή, στην αυτοδιοίκηση, στους μαζικούς χώρους, στις τοπικές κοινωνίες, στα κινήματα. Με κοινές πρωτοβουλίες, δράσεις, παρεμβάσεις, που θα ενισχύουν τις προοδευτικές θέσεις απέναντι στις δεξιές πολιτικές και θα τις καθιστούν πλειοψηφικό ρεύμα στην κοινωνία. Για να γυρίσει επιτέλους η χώρα σελίδα με μια προοδευτική κυβέρνηση μακράς πνοής και πλατιάς λαϊκής νομιμοποίησης».

Η παραπάνω αποστροφή του λόγου του έδειξε, ξεκάθαρα, ότι επιθυμεί να υπάρξει συνεργασία με τον κ. Τσίπρα σε περίπτωση που ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος. Δεν υπολόγισε, όμως, τον κ. Πολάκη, ο οποίος – σύμφωνα με πληροφορίες- έσπευσε να εκραγεί, με τον γνωστό του τρόπο και να χαρακτηρίσει τη γραμμή που προτείνει ο κ. Φάμελλος ως «διάσπαση».

Ο πρόεδρος του κόμματος απάντησε ότι «είμαι κάθετα αντίθετος με αυτή την άποψη», υπερασπιζόμενος την ανάγκη για ενότητα και προγραμματική σύγκλιση του προοδευτικού χώρου.

