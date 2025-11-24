Στόχος επετεύχθη στις εσωκομματικές της ΝΔ: Μεγάλη συμμετοχή, βαθιά ανανέωση

Η Νέα Δημοκρατία εξέλεξε την Κυριακή τις διοικήσεις στις τοπικές και τις (πάλαι ποτέ) νομαρχιακές της οργανώσεις και σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Πειραιώς, στις εσωκομματικές εκλογές του κυβερνώντος κόμματος έδωσε το παρών ο διόλου ευκαταφρόνητος, για τα δεδομένα της εποχής, αριθμός των 122.000 και πλέον (ενεργών) μελών (που πλήρωσαν και την ετήσια συνδρομή των 12 ευρώ).

Οπως αναφέρεται, πάνω από 122.000 ενεργά μέλη της Νέας Δημοκρατίας κλήθηκαν να εκλέξουν τους 2.500 εκπροσώπους τους που διεκδίκησαν τις θέσεις των προέδρων και των Συμβουλίων των 59 Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και των 330 Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ).

Εξελέγησαν επίσης 1.000 σύνεδροι που θα συμμετάσχουν στο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος την άνοιξη του 2026.

Ο στόχος της ανανέωσης του στελεχιακού του δυναμικού σε όλη την επικράτεια, επετεύχθη, καθώς όπως επισημαίνεται, το 70,2% των Συμβουλίων που εξελέγησαν, αποτελείται από νέα πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται, το ποσοστό ανανέωσης των προέδρων ΔΗΜΤΟ ανέρχεται σε 73,8% και των προέδρων ΔΕΕΠ σε 76,3%, καθώς 45 εκ των 59 εκλέγονται για πρώτη φορά.

Για πρώτη φορά επίσης στην ιστορία του κόμματος, εξελέγησαν 14 γυναίκες πρόεδροι ΔΕΕΠ (όταν στις εσωκομματικές εκλογές του 2021 είχαν εκλεγεί τέσσερις).

Δείτε τα ονόματα των εκλεγέντων προέδρων ΔΕΕΠ εδώ.

