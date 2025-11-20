Στον Λευκό Οίκο ο «κομμουνιστής» Μαμντάνι

Εκανε ό,τι μπορούσε για να του κλείσει τον δρόμο και να τον υπονομεύσει, τώρα όμως θα τον δεχτεί στον Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ έριξε όλο το πολιτικό βάρος του για να εμποδίσει την εκλογή του Ζοράν Μαμντάνι στη δημαρχία της Νέας Υόρκης, αλλά ο 34χρονος νέος αστέρας του Δημοκρατικού Κόμματος, τον οποίο ο πρόεδρος χαρακτήριζε και συνεχίζει να χαρακτηρίζει «κομμουνιστή», θριάμβευσε.

Ετσι, ο Τραμπ ανακοίνωσε, την Τετάρτη (19.11), ότι θα δεχθεί την Παρασκευή (21.11), στον Λευκό Οίκο, τον εκλεγμένο δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοράν Μαμντάνι.

Ο επόμενος δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε έτοιμος, μετά την εκλογή του στις αρχές Νοεμβρίου, να κάνει διάλογο με τον Τραμπ σχετικά με «το κόστος ζωής», ένα ζήτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας των Αμερικανών.

«Ο κομμουνιστής δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοράν “Κουάμε” Μαμντάνι ζήτησε να συναντηθούμε. Αποφασίσαμε ότι η συνάντηση αυτή θα λάβει χώρα την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στο Οβάλ Γραφείο», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social, με εμφανή την ειρωνεία.

«Κουάμε» είναι το δεύτερο όνομα του Ζοράν Μαμντάνι, φόρος τιμής στη σπουδαία προσωπικότητα του αγώνα για την ανεξαρτησία στην Γκάνα, του Κουάμε Νκρούμαχ.

«Οπως συνηθίζεται σε μια νέα δημοτική αρχή, ο εκλεγμένος δήμαρχος πρόκειται να συναντήσει τον πρόεδρο στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν τα ζητήματα της δημόσιας ασφάλειας, της οικονομικής ασφάλειας και το πρόγραμμα για τη χρηματοοικονομική προσβασιμότητα», επιβεβαίωσε η Ντόρα Πέρεκ, εκπρόσωπος του Μαμντάνι.

Πρώτος από το 1969 υποψήφιος για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης που ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο ψήφους, ο Ζοράν Μαμντάνι έκανε προεκλογική εκστρατεία υποσχόμενος φθηνές κατοικίες και υπηρεσίες φύλαξης των παιδιών.

Εμφανίζεται ως μια προσωπικότητα που αντιστέκεται στον πρόεδρο και επέκρινε ευρέως τον Ντόναλντ Τραμπ σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, κατηγορώντας τον για «φασισμό».

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ έλεγε στους Αμερικανούς ότι βρίσκονται πλέον μπροστά σε μια «επιλογή ανάμεσα στον κομμουνισμό και την κοινή λογική». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε μάλιστα απειλήσει να μειώσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση που χορηγείται στην πόλη της Νέας Υόρκης, αν εκλεγεί ο Μαμντάνι.

Το βράδυ της περασμένη Κυριακής, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Μαμντάνι, προσθέτοντας ότι «κάτι θα κανονιστεί». Τη Δευτέρα, ο νεοεκλεγείς δήμαρχος, που θα αναλάβει τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, εξέφρασε την ελπίδα να πραγματοποιηθεί, τελικά, η συνάντηση και επιβεβαίωσε ότι η ομάδα του είχε ήδη επικοινωνήσει με τον Λευκό Οίκο για να κανονίσει τις λεπτομέρειες.

Στην ομιλία της νίκης του, υπενθύμισε ο Guardian, ο 34χρονος Μαμντάνι, που μέσα σε λίγους μήνες αναδείχθηκε από άγνωστος δημοτικός σύμβουλος του Κουίνς σε Δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ, δήλωσε ότι θέλει η Νέα Υόρκη να δείξει στη χώρα πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ο πρόεδρος. Εχει επίσης μιλήσει για την ανάγκη να «θωρακιστεί η πόλη απέναντι στον Τραμπ» όταν αναλάβει τα καθήκοντά του, ενώ ταυτόχρονα δεσμεύτηκε ότι θα συνεργαστεί με οποιονδήποτε, ακόμη και με τον Τραμπ, εφόσον αυτό είναι προς όφελος των Νεοϋορκέζων.

