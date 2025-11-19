Ρομπότ χορεύει με τη χρήση TN για χάρη του Πούτιν

Eνα ρομπότ που λειτουργεί με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης χόρεψε για τον πρόεδρο Πούτιν σε έκθεση που διοργάνωσε η Sberbank, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας, με στόχο να παρουσιάσει τα τεχνολογικά επιτεύγματα της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της επίδειξης, την οποία πρόβαλε η κρατική τηλεόραση, ο επικεφαλής του Κρεμλίνου εμφανίζεται να στέκεται απέναντι από το ανθρωποειδές ρομπότ, το οποίο του λέει, προτού αρχίσει να χορεύει, ότι είναι το αγαπημένο του τραγούδι.

«Το όνομά μου είναι Γκριν. Είμαι το πρώτο ρωσικό ανθρωποειδές ρομπότ με ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη. Αυτό σημαίνει πως δεν είμαι μόνο ένα πρόγραμμα σε μια οθόνη, αλλά μια φυσική ενσάρκωση της τεχνολογίας», ανέφερε το ρομπότ απευθυνόμενο στον Πούτιν.

Η Sberbank εξήγησε πως το λογισμικό του ρομπότ θα αναβαθμίζεται διαρκώς, ότι έχει τη δυνατότητα να εκτελεί εργασίες και ότι στο πλαίσιο ενός πιλοτικού προγράμματος θα ενσωματωθεί σε τμήματα της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Το ασυνήθιστο θέαμα παρακολουθούσαν από κοντά σωματοφύλακες του Πούτιν, ένας εκ των οποίων στάθηκε στη συνέχεια μεταξύ του ρομπότ και του ρώσου προέδρου, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι το ρομπότ απομακρύνθηκε και δεν πλησίασε πολύ τον Πούτιν.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε την επίδειξη του ρομπότ «πολύ όμορφη» και το ευχαρίστησε προτού συνεχίσει την ξενάγησή του.

Αυτή η παρουσίαση έλαβε χώρα λίγες ημέρες μετά την επίδειξη ενός άλλου ρωσικού ρομπότ που δημιουργήθηκε με την Τεχνητή Νοημοσύνη και ονομαζόταν Αϊντολ, η οποία απέτυχε παταγωδώς, καθώς το ρομπότ σωριάστηκε στο πάτωμα μόλις εμφανίστηκε στη σκηνή.

