Στην Prada η Versace έναντι $1,4 δισ. – Ενας νέος κολοσσός για τον χώρο της μόδας

Η μητρική εταιρεία του ιταλικού οίκου πολυτελείας Prada ολοκλήρωσε την εξαγορά του μεγαλύτερου ανταγωνιστή της, της Versace, για το ποσό των 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Τζάνι Βερσάτσε ίδρυσε τον ομώνυμο οίκο το 1978 και, όταν πέθανε το 1997, η αδελφή του, Ντονατέλα, ανέλαβε τη διεύθυνσή του. Τον Μάρτιο, η Ντονατέλα αντικαταστάθηκε από τον Ντάριο Βιτάλε, πρώην στέλεχος της Miu Miu — η οποία αποτελεί θυγατρική της Prada — και διορίστηκε επικεφαλής πρεσβευτής της μάρκας Versace. Επειτα, τον Απρίλιο, ο ομιλος Prada ανακοίνωσε ότι προχωρά στην αγορά της Versace, σημειώνει σε δημοσίευμά της η Washington Post.

Οπως είχε γράψει τον περασμένο Απρίλιο η κριτικός μόδας της Washington Post, Ρέιτσελ Τάστζιαν, η κίνηση αυτή έθεσε δύο από τις πιο εξέχουσες γυναίκες της μόδας — που δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικές — σε άμεση αντιπαραβολή: «Η Μιούτσα Πράντα, η διανοούμενη μητριαρχική φιγούρα ενός κολοσσού παλιάς αριστοκρατίας από τον ψυχρό, κομψό βορρά, έρχεται σε συνάντηση με τη Ντονατέλα Βερσάτσε, την αυτοδημιούργητη, λίγο προκλητική καλλονή από τον τραχύ, επαρχιακό νότο της χώρας.»

Σε πλήρη εναρμόνιση με άλλους οίκους μόδας έτσι και η Versace έχει «δει» τις πωλήσεις της να υποχωρούν. Την ίδια ώρα, κατά την Washington Post, η νέα τάση που ονομάζεται “quiet luxury”, πιθανότατα έβλαψε τη ζήτηση για τις έντονες και υπερβολικά σέξι δημιουργίες της Versace. Υπενθυμίζεται ότι η Versace τέθηκε προς πώληση από την εταιρεία Capri Holdings τον Φεβρουάριο του 2025

Αντίθετα, η Prada κατάφερε να αντιμετωπίσει την αλλαγή στη ζήτηση με μεγαλύτερη επιτυχία, στηριζόμενη στις πωλήσεις των νεανικών σχεδίων της Miu Miu.

Η Versace προστίθεται πλέον σε μια ισχυρή σειρά οίκων πολυτελείας που υπάγονται στον όμιλο Prada, ο οποίος διαθέτει επίσης τα brands υποδημάτων Church’s και Car Shoe, καθώς και την ιστιοπλοϊκή ομάδα Luna Rossa.

