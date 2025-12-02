Καλά νέα από την Ανταρκτική: Συρρικνώθηκε η τρύπα του όζοντος

Η τρύπα στο στρώμα του όζοντος πάνω από την Ανταρκτική φέτος ήταν η μικρότερη και η βραχύτερη σε διάρκεια από το 2019, σύμφωνα με ευρωπαίους επιστήμονες παρατήρησης του Διαστήματος –εύρημα το οποίο χαρακτηρίζουν ως «καθησυχαστικό σημάδι» στην πορεία ανάκαμψης του στρώματος, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

Το ετήσιο χάσμα του «πλανητικού αντηλιακού», όπως χαρακτηρίζεται, έφθασε για εφέτος σε μέγιστη έκταση 21 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων πάνω από το νότιο ημισφαίριο τον περασμένο Σεπτέμβριο –πολύ κάτω από το μέγιστο των 26 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων που επιτεύχθηκε το 2023– συρρικνούμενο σε μέγεθος μέχρι το πρόωρο κλείσιμό του αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Παρακολούθησης Ατμόσφαιρας Κοπέρνικος της ΕΕ.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά παρατήρησης μικρότερων κενών στο στρώμα του όζοντος, μετά από μια σειρά μεγαλύτερων και μεγαλύτερης διάρκειας τρυπών που εμφανίστηκαν μεταξύ 2020 και 2023. Αντικατοπτρίζει τη «σταθερή πρόοδο που παρατηρείται από έτος σε έτος στην αποκατάσταση του στρώματος, χάρη στην απαγόρευση των ODS, των ουσιών που καταστρέφουν το όζον», σύμφωνα με τον διευθυντή της υπηρεσίας, Λοράνς Ρουίγ.

Το στρώμα του όζοντος, μια στρατοσφαιρική ασπίδα που προστατεύει τη ζωή στη Γη από τις υπεριώδεις ακτίνες (UV) του Ηλιου, έχει φθαρεί από την ανθρώπινη ρύπανση. Ωστόσο, από τότε που οι χημικές ουσίες οι οποίες το καταστρέφουν καταργήθηκαν σταδιακά με το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ του 1987, και μέσω μιας σειράς τροποποιήσεων που ακολούθησαν, το στρώμα έχει αρχίσει να ανακάμπτει.

Μια περσινή μελέτη του περιοδικού Nature Climate Change διαπίστωσε ότι οι δράσεις έχουν περιορίσει με επιτυχία τις εκπομπές αερίων και έχουν οδηγήσει στην κορύφωση των θερμαντικών επιπτώσεών τους πέντε χρόνια νωρίτερα από το αναμενόμενο. Ο Διεθνής Μετεωρολογικός Οργανισμός εκτιμά ότι η αποκατάσταση του στρώματος του όζοντος πάνω από την Ανταρκτική –όπου είναι λεπτότερο– στα επίπεδα του 1980, θα επέλθει έως το 2066.

Οι επιστήμονες προσπαθούν ακόμα να κατανοήσουν γιατί οι τρύπες του όζοντος ήταν τόσο μεγάλες και επίμονες μεταξύ 2020 και 2023. Εικάζουν ότι η έκρηξη του υποθαλάσσιου ηφαιστείου Χούνγκα Τόγκα στον νότιο Ειρηνικό το 2022, που εκτόξευσε τέφρα και υδρατμούς στη στρατόσφαιρα, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αύξηση της τρύπας του όζοντος του 2023.

Η Υπηρεσία του Κοπέρνικου ανακοίνωσε ότι οι μεγάλες τρύπες των τελευταίων ετών δείχνουν πως η μείωση του παγκόσμιου στρατοσφαιρικού όζοντος θα μπορούσε να έχει φτάσει σε «καταστροφικά επίπεδα» χωρίς τις επιτυχημένες συμφωνίες για τη σταδιακή εξάλειψη των ρύπων. «Η πρόοδος που επετεύχθη καταδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας της διεθνούς κοινότητας για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προκλήσεων», λέει ο Ρουίγ στον Guardian.

Η έλλειψη όζοντος στη στρατόσφαιρα επιτρέπει περισσότερη υπεριώδη ακτινοβολία να φτάσει στην επιφάνεια της Γης, καταστρέφοντας τις καλλιέργειες, αυξάνοντας τα κρούσματα καρκίνου του δέρματος και καταρράκτη, και προκαλώντας πολλές άλλες βλάβες στην ανθρώπινη υγεία.

Την περασμένη εβδομάδα, η NASA και η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ κατέταξαν την τρύπα του όζοντος του 2025 ως την πέμπτη μικρότερη από το 1992. Σύμφωνα με τη NASA η αλλαγή στο μέγεθος των τρυπών του όζοντος ακολουθεί τις προβλέψεις της, καθώς πλέον σχηματίζονται κάθε χρόνο αργότερα μέσα στη «σεζόν» και διασπώνται νωρίτερα – αν και υπάρχει αρκετός δρόμος ακόμα μέχρι να ανακάμψουν στα επίπεδα της δεκαετίας του 1980.

