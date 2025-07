Στην Πόλη ο (επιτελάρχης) γιος του Χαφτάρ – στην Αθήνα αξιωματικοί του για εκπαίδευση

Την ώρα που ο εκ των υιών του στρατάρχη Χαφτάρ –και αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA)– Σαντάμ Χαφτάρ, είχε συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη με τον τούρκο υπουργό Αμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ (δείτε τη σχετική ανάρτηση κάτω), στην Αθήνα ετοιμάζονταν να έρθουν για… εκπαίδευση οι πρώτοι άνδρες των ενόπλων δυνάμεων της ανατολικής Λιβύης –σε μία εξέλιξη που έρχεται ως απότοκο της πρόσφατης επίσκεψης στη Βεγγάζη του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και τη συνάντηση που είχε με τον Χαλίφα Χαφτάρ και τους γιους του.

#BREAKING

Turkish Defense Minister Yaşar Güler holds talks with Libyan Ground Forces Chief of Staff Lieutenant General Saddam Haftar in Istanbul. pic.twitter.com/S6t9QjwKYI

— Libya Review (@LibyaReview) July 22, 2025