Στην Καγκελαρία ο Μητσοτάκης – ο πρώτος που υποδέχεται ο Μερτς

Στην έδρα της Καγκελαρίας για τη συνάντησή του με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, έφθασε λίγο μετά τις 13.00 την Τρίτη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο δεύτερο διαδοχικό τετ α τετ με ευρωπαίο ηγέτη το τελευταίο 48ωρο μετά από εκείνο της Ρώμης, με την ιταλίδα ομόλογό του, Τζόρτζια Μελόνι (περισσότερα εδώ).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος ηγέτης που υποδέχεται ο νέος καγκελάριος στη Γερμανία από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ο Πρωθυπουργός έγινε δεκτός με στρατιωτικές τιμές και την ανάκρουση του εθνικού μας ύμνου, για ακολουθήοουν οι διμερείς συνομιλίες με τον καγκελάριο Μερτς.

🇬🇷🇩🇪With military honors, Chancellor #Merz welcomed PM #Mitsotakis in Berlin. From migration and closed borders to Turkey relations and Ukraine support—new challenges dominate despite improved Greek-German ties @dw_greek @dw_politics @dwnews pic.twitter.com/lWrCYRFOuX

— Dimitra Kyranoudi (@KyranoudiD) May 13, 2025