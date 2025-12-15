Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις Ενοπλες Δυνάμεις με τις αυξήσεις στις απολαβές των στελεχών

Στη Βουλή κατατέθηκε τη Δευτέρα το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Αμυνας με το νέο μισθολόγιο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (πλήρης τίτλος: «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή» / σταδιοδρομία και εξέλιξη Αξιωματικών, μονίμων Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογία των Ελλήνων, εθελοντική στράτευση γυναικών και άλλες διατάξεις»).

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η αναδιάρθρωση των βασικών μισθών και των μισθολογικών κλιμακίων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία συνδέονται με τα έτη υπηρεσίας και την κατηγορία προέλευσης, καθώς και η δημιουργία μισθολογικών βαθμίδων ανά κατηγορία προέλευσης, στις οποίες αποτυπώνεται η σταδιακή μισθολογική τους εξέλιξη σύμφωνα με τους νέους βαθμούς,

Οπως αναφέρεται, σκοπός του νομοσχεδίου, το οποίο συμπληρώνει τη δέσμη πολιτικών που υλοποιούνται στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», είναι:

α) ο εξορθολογισμός και η βελτίωση του πλαισίου σταδιοδρομίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και η ενίσχυση της αξιοκρατίας στην εξέλιξή τους,

β) η εισαγωγή νέων μισθολογικών ρυθμίσεων για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων,

γ) ο εκσυγχρονισμός και η ενοποίηση των ρυθμίσεων για την κατάσταση των στελεχών,

δ) η αναβάθμιση της λειτουργίας των στρατιωτικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων,

ε) η παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στους οπλίτες για τη βέλτιστη δυνατότητα υπεράσπισης της πατρίδας, την παροχή πιστοποιημένης επιμόρφωσης για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας, καθώς και την αύξηση της στελέχωσης των υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικότερα αυτών που εδρεύουν σε παραμεθόριες περιοχές και

στ) η αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των εφέδρων.

Αντικείμενο του Σχεδίου Νόμου είναι:

α) η θεσμοθέτηση οργανικών θέσεων των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) κατά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων, προέλευση, βαθμό και κατηγορία,

β) η αναδιαμόρφωση της συγκρότησης των Συμβουλίων Κρίσεων των Αξιωματικών,

γ) η αναδιαμόρφωση των προϋποθέσεων παραμονής των Αξιωματικών ανά βαθμό,

δ) η θέσπιση νέων βαθμών των μόνιμων Υπαξιωματικών των Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων (ΚΣ) των ΕΔ,

ε) η διενέργεια προαγωγών αποκλειστικά για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων ανωτέρων βαθμών,

στ) η θέσπιση νέων βαθμών των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) ως Υπαξιωματικών Ειδικής Προέλευσης (ΥΕΠ),

ζ) η ρύθμιση των προϋποθέσεων και της διαδικασίας μετάταξης των μόνιμων Υπαξιωματικών, αποφοίτων των Ανωτάτων Σχολών Μόνιμων Υπαξιωματικών (ΑΣΜΥ), στο σώμα Αξιωματικών,

η) η αναδιάρθρωση των βασικών μισθών και των μισθολογικών κλιμακίων των στελεχών των ΕΔ, τα οποία συνδέονται με τα έτη υπηρεσίας και την κατηγορία προέλευσης,

θ) η δημιουργία μισθολογικών βαθμίδων ανά κατηγορία προέλευσης, στις οποίες αποτυπώνεται η σταδιακή μισθολογική τους εξέλιξη σύμφωνα με τους νέους βαθμούς,

ι) η ενιαία ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν στις καταστάσεις των Αξιωματικών και μόνιμων Υπαξιωματικών και ο σαφής διαχωρισμός των καταστάσεων σε κύριες και πρόσθετες,

ια) η σύσταση της Διακλαδικής Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης (ΔΙΔΑΕ), ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων και των οργάνων της,

ιβ) η σύμπραξη της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) και της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) για την εκπόνηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ),

ιγ) η ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στην υποχρέωση στράτευσης,

ιδ) η αναμόρφωση της στρατολογικής νομοθεσίας και ιδίως των ρυθμίσεων που αφορούν στη χορήγηση αναβολής σε σπουδαστές δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στη χορήγηση αναβολής σε μόνιμους κατοίκους εξωτερικού και στην κρίση της δυνατότητας στράτευσης όσων πάσχουν από ψυχικές παθήσεις,

ιε) ο καθορισμός του πλαισίου εκπαίδευσης των οπλιτών,

ιστ) ο καθορισμός διαδικασίας για την επιμόρφωση των οπλιτών στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) των ΕΔ,

ιζ) ο καθορισμός πλαισίου για τις τοποθετήσεις και μεταθέσεις των οπλιτών,

ιη) η ρύθμιση θεμάτων μετεκπαίδευσης εφεδρείας και η θέσπιση του θεσμού του ενεργού εθελοντή έφεδρου,

ιθ) η θεσμοθέτηση εθελοντικής στράτευσης γυναικών,

κ) η παροχή κινήτρου σε ανυπότακτους για κατάταξη στις ΕΔ έως την 31η.12.2027,

κα) η ρύθμιση θεμάτων υγειονομικής εξέτασης και απόλυσης των ΕΠΟΠ και

κβ) η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη Στρατιωτική Δικαιοσύνη.

Στη σκιά των αντιδράσεων που εκφράστηκαν από μερίδα στρατιωτικών για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, πηγές του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, που επικαλείται η «Απογευματινή», παραθέτουν συγκεκριμένα παραδείγματα ενδεικτικών αυξήσεων, δίνοντας έμφαση κυρίως στους υπαξιωματικούς που προέρχονται από τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ). Σημειώνεται μάλιστα, ότι τα παραδείγματα αφορούν άγαμα στελέχη, χωρίς τέκνα και χωρίς πρόσθετα επιδόματα, όπως είναι αυτά του στόλου ή κινδύνου, και αποτυπώνουν ετήσιες μεικτές αποδοχές.

Ανθυπασπιστής από ΑΣΣΥ, που εξήλθε από τη σχολή το 2009, με βάση το ισχύον βαθμολόγιο και μισθολόγιο θα λάμβανε το 2026 ποσό 21.140 ευρώ. Με το νέο πλαίσιο, οι αποδοχές του για το 2026 θα ανέλθουν σε 24.209 ευρώ, δηλαδή περισσότερα από όσα θα λάμβανε ύστερα από τέσσερα έτη. Το 2029, ενώ με το υφιστάμενο σύστημα θα είχε προαχθεί σε ανθυπολοχαγό με αποδοχές 23.220 ευρώ, με το νέο σύστημα θα λαμβάνει 26.557 ευρώ ως ανθυπασπιστής διοικήσεως. Η συνολική διαφορά στη διάρκεια 35ετίας υπολογίζεται σε 101.746 ευρώ υπέρ του νέου μισθολογίου.

Αντίστοιχα, λοχαγός από ΑΣΣΥ, που αποφοίτησε το 1999, με το ισχύον καθεστώς θα λάμβανε το 2026 περίπου 28.740 ευρώ, ενώ το 2031 -έχοντας προαχθεί σε ταγματάρχη- θα έφτανε τις 31.316 ευρώ. Με το νέο σύστημα, θα λαμβάνει 32.499 ευρώ ήδη από το 2026 και 38.997 ευρώ το 2031, παραμένοντας στον ίδιο βαθμό. Όπως επισημαίνεται, η μισθολογική εξέλιξη δεν εξαρτάται άμεσα από τη διοικητική βαθμολογική πρόοδο, ιδίως κατά τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής. Με τη συμπλήρωση της 35ετίας θα έχει λάβει 46.015 ευρώ περισσότερα σε σχέση με το υφιστάμενο μισθολόγιο και βαθμολόγιο.

Λοχίας που εισέρχεται στο στράτευμα το 2025 θα λάμβανε 14.040 ευρώ το 2026 και 20.340 ευρώ το 2040 ως ανθυπασπιστής. Με το νέο μισθολόγιο και βαθμολόγιο, οι αποδοχές του θα ανέλθουν σε 16.800 ευρώ και 23.431 ευρώ αντίστοιχα, με τον βαθμό του αρχιλοχία Α΄ Τάξης. Μέχρι το 2046, πριν καν συμπληρωθεί η 35ετία, θα έχει λάβει 56.765 ευρώ περισσότερα σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.

