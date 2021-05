Στη σκιά της αεροπειρατείας Λουκασένκο το τετ α τετ Λαβρόφ -Δένδια

Στη σκιά του περιστατικού με την κρατική αεροπειρατεία του αεροσκάφους της Ryanair από τον λευκορώσο πρόεδρο Αλεξάντερ Λουκασένκο (προστατευόμενου της Μόσχας), πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα η προγραμματισμένη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ.

Παρά τη σοβαρότητα του επεισοδίου που προκάλεσε από τη μία την οργισμένη αντίδραση της Αθήνας («Αρκετά», είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ζήτησε κυρώσεις για τη Λευκορωσία) και μία μάλλον ειρωνική αντίδραση από την πλευρά της Μόσχας (εδώ), η συνάντηση Δένδια – Λαβρόφ έγινε σύμφωνα με την ανταπόκριση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε καλό κλίμα.

— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 24, 2021

Στις διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών 🇬🇷🇷🇺. Συζητήσαμε για τη διμερή & την πολυμερή συνεργασία, καθώς και για τις περιφερειακές εξελίξεις. Εxpanded talks between 🇬🇷🇷🇺 delegations. Βilateral & multilateral cooperation, regional developments in focus. pic.twitter.com/lbUGfM2E89

Υποδεχόμενος τον την ελληνική αντιπροσωπεία, ο κ. Λαβρόφ αναφέρθηκε στην ιστορική ιδιαιτερότητα των σχέσεων Ελλάδας – Ρωσίας, η οποία, όπως σημείωσε, αποτυπώνεται στη νότια Ρωσία. Εδώ, είπε απευθυνόμενος στον έλληνα ομόλογό του, «υπάρχουν μνημεία της ελληνικής αρχαιότητας και της κοινής μας ιστορίας, εδώ ζει μια δραστήρια ελληνική κοινότητα περίπου τριάντα χιλιάδων ατόμων, ελπίζω ότι θα αισθανθείτε εδώ σαν στο σπίτι σας».

Σήμερα, επίσης, σημείωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ, γιορτάζεται στη Ρωσία η Ημέρα της Σλαβικής Γραφής και του Πολιτισμού, και όλοι «θυμόμαστε ότι Αγιοι Ισαπόστολοι, οι αδελφοί Κύριλλος και Μεθόδιος, οι οποίοι συνέταξαν το κυριλλικό αλφάβητο τον 9ο αιώνα και μετέφρασαν στη σλαβική γλώσσα τα πρώτα εκκλησιαστικά βιβλία, κατάγονταν από τη βυζαντινή πόλη της Θεσσαλονίκης».

Ετσι λοιπόν, κατέληξε στην εισαγωγική του τοποθέτηση, «ο τόπος και η ημέρα της συνάντησής μας έχουν σημαντική συμβολική σημασία από την άποψη της επιβεβαίωσης των στενών μας ιστορικών δεσμών».

Στις φιλοφρονήσεις του κ. Λαβρόφ απάντησε ο Νίκος Δένδιας ευχαριστώντας τον για τη χαρά και την τιμή να γίνει δεκτή η πρότασή του να επισκεφθεί την περιοχή, όπου υπάρχουν πληθυσμοί ελληνικής καταγωγής (η εν λόγω πρόταση είχε γίνει κατά την επίσκεψη του ρώσου ΥΠΕΞ στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2020).

«Το ελληνικό στοιχείο εμφανίστηκε σ’ αυτήν την περιοχή εδώ και 2.500 χρόνια και νομίζω», ανέφερε, «ότι είχε μια πολύ σημαντική συμμετοχή στη δημιουργία αυτού που είναι η μεγάλη σημερινή Ρωσία».

«Η αναφορά στην Ιστορία δείχνει το βάθος της σχέσης μας και είναι μεγάλη η ευκαιρία για μένα να συζητήσω μαζί σας και τα διμερή και τα περιφερειακά θέματα με την ελπίδα να δημιουργήσουμε μια ακόμη πιο δυνατή σχέση και να κατανοήσουμε τα ευρύτερα ζητήματα», κατέληξε στην αρχική του τοποθέτηση ο κ. Δένδιας, ο οποίος είχε αρχικώς μια ημίωρη κατ᾽ ιδίαν συνομιλία με τον ρώσο υπουργό Εξωτερικών.

Συναντήθηκα με τον ΥΠΕΞ της Ρωσίας S.Lavrov στο Σότσι, με τον οποίο συζητήσαμε για τις διμερείς σχέσεις & τις περιφερειακές εξελίξεις – I met with #Russia FM S. #Lavrov in Sochi. Talks focusing on bilateral relations & regional developments. pic.twitter.com/Q5KHXd8sgh

— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 24, 2021