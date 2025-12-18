O ευρωβουλευτής Παππάς κρύβεται για να γλιτώσει το αυτόφωρο – Αλλες δύο αιτήσεις άρσης ασυλίας σε βάρος του

Αφαντος παραμένει ο Νίκος Παππάς –ο (διαγραφείς πλέον από τον ΣΥΡΙΖΑ) ευρωβουλευτής του «Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;»– σε μια προσπάθεια προφανώς να αποφύγει το αυτόφωρο για την επίθεση στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο.

Ο νευρικός ευρωβουλευτής Παππάς –που κάποιοι, ανάμεσά τους και συνάδελφοι του θύματος, εκθείαζαν «για την προσφορά του» και επιμένουν να το κάνουν ακόμη και σήμερα– φέρεται να έχει εγκαταλείψει το Στρασβούργο όπου σημειώθηκε το επεισόδιο του ξυλοδαρμού του δημοσιογράφου, χωρίς να αποκλείεται να βρίσκεται ήδη στην Αθήνα.

Πληροφορίες θέλουν τον Νίκο Παππά να πέρασε τα γαλλογερμανικά σύνορα και από το Κελ να βρήκε την πτήση διαφυγής για την πάντα πιο «φιλόξενη» –λόγω των οπαδών του– πατρίδα.

Πέρα από τη μήνυση που κατατέθηκε στο Στρασβούργο από τον Νίκο Γιαννόπουλο, βάσει της οποίας ο Νίκος Παππάς καταζητείται με τη διαδικασία του Αυτοφώρου, η υπόθεση είναι βέβαιο πως θα έχει συνέχεια στις δικαστικές αίθουσες.

Και αυτό όταν σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, σε βάρος του πρώην καλαθοσφαιριστή που κάποιοι επέλεξαν να τον στείλουν να εκπροσωπεί τη χώρα μας ως μέλος της Ευρωβουλής, εκκρεμούν άλλες δύο αιτήσεις άρσης ασυλίας…

Σε κάθε περίπτωση δράστης και θύμα δίνουν «ραντεβού» στα δικαστήρια, την ώρα που στον ΣΥΡΙΖΑ (σε ό,τι έχει απομείνει τουλάχιστον) «μαλώνουν» για τη διαφοροποίηση Πολάκη και τις ενστάσεις που εξέφρασε σε σχέση με την απόφαση διαγραφής του Νίκου Παππά.

Καθότι οι «αψείς» και οι «βαρείς» έχουν κοινό τρόπο σκέψης και θεώρησης των πραγμάτων…

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News