Εφυγε από τη ζωή ο Ιβιτσα Οσιμ

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο Ιβιτσα Όσιμ, πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν μέσα της Βόσνιας, ο Όσιμ άφησε την τελευταία του πνοή στην πόλη Γκρατς της Αυστρίας όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια.

Αποτέλεσε μία από τις εμβληματικές μορφές στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αφήνοντας το στίγμα του και στην Ελλάδα όπου πέρασε από τον πάγκο του Παναθηναϊκού τη διετία 1992-1994 πανηγυρίζοντας μάλιστα δύο τρόπαια. Το Κύπελλο Ελλάδος το 1993, αλλά και το Σούπερ Καπ την ίδια χρονιά.

Today is a sad day. Ivica Osim has left us.

Pocivaj u miru legendo! pic.twitter.com/2aPKU36WBX

