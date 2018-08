Αποκλεισμός για ΠΑΟΚ – Η Μπενφίκα κέρδισε (1-4) μέσα στην Τούμπα

Μέχρι το φετινό καλοκαίρι δεν είχε καταφέρει να πανηγυρίσει μία νίκη στα προκριματικά του Champions League και φυσικά δεν είχε μπορέσει ποτέ να δει… τεντωμένο το σεντόνι φθινόπωρο.

Αυτός ο ΠΑΟΚ όμως μέτρησε πέντε σερί αγώνες αήττητος, έχοντας τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες κι απείχε 90 λεπτά από την υλοποίηση ενός μεγάλου ονείρου – την παρουσία του, για πρώτη φορά, σε ομίλους της κορυφαίας ποδοσφαιρικής γιορτής.

Είχε προηγηθεί και το ελπιδοφόρο 1-1 στη Λισαβόνα, την περασμένη εβδομάδα, και αυτό του έδινε -στα χαρτιά- το προβάδισμα για την πρόκριση. Αλλά, δυστυχώς, δεν τα κατάφερε…

Ετσι, ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την ΑΕΚ στους ομίλους του Champions League.

Πιο συγκεκριμένα, απέναντι στην κατά κράτος ανώτερη Μπενφίκα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» γνώρισε βαριά ήττα στην Τούμπα (4-1), στη ρεβάνς των play off, έμεινε εκτός συνέχειας, αλλά θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του περιπέτεια στα γκρουπ του Europa League.

Η ελληνική ομάδα προηγήθηκε νωρίς με τον Πρίγιοβιτς (13΄), αλλά οι «Λουζιτανοί» απάντησαν με τρία γκολ μέχρι το τέλος του ημιχρόνου (20΄ Ζαρντέλ, 26΄πεν. Σάλβιο και 39΄ Πίζι), ενώ στο 49΄ ο Σάλβιο με νέο πέναλτι ανέβασε κι άλλο τον δείκτη του σκορ.

