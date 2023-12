Σοκ στις ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο του Κολοράντο θέτει τον Τραμπ εκτός υποψηφιοτήτων για την προεδρία

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Κολοράντο αποφάνθηκε την Τρίτη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία, εξαιτίας των πράξεών του όταν έγινε η επίθεση οπαδών του στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Η απόφαση προκαλεί πολιτικό σοκ στις ΗΠΑ εν μέσω της προεκλογικής εκστρατείας ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου του 2024.

Τα βλέμματα στρέφονται πλέον στο ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, στο οποίο θα προσφύγει ο πρώην πρόεδρος, όπως ξεκαθάρισε εκπρόσωπός του.

Με πλειοψηφία τεσσάρων δικαστών στους επτά, το Ανώτατο Δικαστήριο του Κολοράντο επιβεβαίωσε πρωτόδικη απόφαση που αποφαινόταν πως ο Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε «ανταρσία» την 6η Ιανουαρίου 2021, ενώ έκρινε επίσης —ανατρέποντας την αρχική απόφαση— πως το άρθρο 3 της 14ης τροπολογίας του Συντάγματος των ΗΠΑ, δυνάμει του οποίου αποφάσισε πως δεν έχει δικαίωμα να είναι υποψήφιος, είναι πράγματι εφαρμοστέο, παρότι ήταν πρόεδρος της χώρας όταν εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.

Εκείνη την ημέρα, εκατοντάδες οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ εισέβαλαν στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο για να προσπαθήσουν να εμποδίσουν την επικύρωση του εκλογικού αποτελέσματος του Νοεμβρίου του 2020, δηλαδή της νίκης του Τζο Μπάιντεν.

Η ιστορική απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του πρώην προέδρου την 1η Αυγούστου σε ομοσπονδιακό επίπεδο και κατόπιν στις 14 Αυγούστου στην Τζόρτζια για τις φερόμενες παράνομες ενέργειές του, άνοιξαν νομικές συζητήσεις για το εάν έχει δικαίωμα να είναι εκ νέου υποψήφιος και οδήγησαν σε προσφυγές στη Δικαιοσύνη αρκετών πολιτειών.

Από τις περίπου 15 τέτοιες διαδικασίες σε διάφορες πολιτείες, δύο απορρίφθηκαν ήδη σε Μινεσότα και Μίσιγκαν. Το Κολοράντο έγινε η πρώτη πολιτεία που αποφάνθηκε πως ο Τραμπ δεν μπορεί να είναι υποψήφιος.

Στην ετυμηγορία τους, με την οποία δίνουν εντολή στις εκλογικές αρχές της πολιτείας, όπου παραδοσιακά κερδίζουν οι Δημοκρατικοί, να αποσύρουν το όνομά του από τα ψηφοδέλτια, οι δικαστές σημειώνουν πως έχουν «επίγνωση» ότι η απόφαση δυνητικά οδηγεί τη χώρα σε «αχαρτογράφητο έδαφος».

Εξάλλου, δίνουν αναστολή στην εφαρμογή της απόφασής τους μέχρι τις 4 Ιανουαρίου, ώστε να δοθεί περιθώριο να γίνει προσφυγή στο ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο έως τότε.

Σε περίπτωση που υπάρξει έγκαιρη προσφυγή στο ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο, η αναστολή θα παραμείνει σε ισχύ και οι υπεύθυνοι για τις εκλογές «θα πρέπει να συμπεριλάβουν το όνομα του Τραμπ στα ψηφοδέλτια των εσωκομματικών εκλογών (των Ρεπουμπλικανών) για το 2024 ωσότου παραληφθεί απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου», αναφέρει η απόφαση.

Σχολιαστές προεξοφλούν πως το όνομα του Τραμπ θα βρίσκεται στα ψηφοδέλτια στο Κολοράντο, όπως και σε αυτά των άλλων πολιτειών, για τις εσωκομματικές εκλογές που θα αποφασίσουν ποιος θα λάβει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών.

Ρεπουμπλικανοί: «Αντιδημοκρατική η απόφαση»

Το Ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο κατήγγειλε την «αντιδημοκρατική» επίθεση εναντίον του πρώην προέδρου.

«Το Ανώτατο Δικαστήριο του Κολοράντο εξέδωσε εντελώς προβληματική απόφαση και θα προσφύγουμε γρήγορα στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ και θα ζητήσουμε να ανασταλεί αυτή η βαθιά αντιδημοκρατική απόφαση», τόνισε ο Στίβεν Τσανγκ, ο εκπρόσωπος της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, είπε πως η απόφαση είναι «ανεύθυνη» και τίποτα λιγότερο από «ελάχιστα συγκαλυμμένη παραταξιακή επίθεση».

«Νικήσαμε!» πανηγύρισε αντίθετα η οργάνωση Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW, «Πολίτες υπέρ της Υπευθυνότητας και της Δεοντολογίας στην Ουάσινγκτον»), που υποστήριξε την ομαδική προσφυγή ψηφοφόρων στη Δικαιοσύνη του Κολοράντο.

Η απόφαση αυτή είναι «όχι μόνο ιστορική και δικαιολογημένη, αλλά αναγκαία για να προστατευθεί το μέλλον της δημοκρατίας στη χώρα μας», τόνισε ο πρόεδρος της CREW, Νόα Μπουκμπάιντερ.

«Ο κ. Τραμπ έδρασε με τη συγκεκριμένη πρόθεση να υποκινήσει πολιτική βία και να την κατευθύνει στο Καπιτώλιο, με σκοπό να εμποδίσει την επικύρωση» του εκλογικού αποτελέσματος, της νίκης του Μπάιντεν τον Νοέμβριο του 2020, αποφαινόταν στην πρωτόδικη απόφασή της, στις 17 Νοεμβρίου, η δικαστής Σάρα Γουάλας.

Αντίθετα, έκρινε πως η 14η τροπολογία του Συντάγματος, που επικαλέστηκαν οι προσφεύγοντες, δεν ήταν εφαρμοστέα για τον πρώην πρόεδρο, αναγνωρίζοντας μολαταύτα πως υπάρχουν αμφιβολίες για αυτό.

Η 14η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος υιοθετήθηκε το 1868. Στο στόχαστρο την εποχή βρίσκονταν οι οπαδοί της Συνομοσπονδίας, οι Νότιοι που ηττήθηκαν στον εμφύλιο πόλεμο της απόσχισης (1861-1865), ώστε να αποκλείονται από κάθε δημόσιο αξίωμα όσοι, ενώ είχαν ορκιστεί να υπερασπίζονται το Σύνταγμα, προέβησαν σε «ανταρσία».

Σε μία ακόμα αρνητική «πρωτιά» για αμερικανό πρόεδρο, ο Τραμπ έγινε έτσι ο πρώτος διεκδικητής της προεδρίας στην αμερικανική ιστορία που κρίνεται από τη Δικαιοσύνη πως δεν έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα.

Ο συνήγορός του επιχειρηματολόγησε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Κολοράντο πως τα γεγονότα στο Καπιτώλιο δεν ήταν αρκετά σοβαρά για να χαρακτηριστούν ανταρσία ή στάση, ότι η ομιλία του πρώην προέδρου ενώπιον υποστηρικτών του στην Ουάσινγκτον πριν από την επίθεση, προστατευόταν από το δικαίωμά του στην ελευθερία του λόγου, που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, και ότι το δικαστήριο δεν είχε τη δικαιοδοσία να στερήσει από τον Τραμπ το δικαίωμα να είναι υποψήφιος.

Ο Κάρλος Σαμούρ, μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Κολοράντο που μειοψήφησε, επιχειρηματολόγησε σε μακροσκελή γνωμοδότησή του πως η διαδικασία δεν αποτελούσε «δίκαιο» μηχανισμό για να κριθεί αν έπρεπε να στερηθεί ο Τραμπ το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, αφού δεν έχει καταδικαστεί για ανταρσία από τη Δικαιοσύνη, και έτσι του στερείται επίσης το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη για τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου.

«Ακόμη κι αν είμαστε πεπεισμένοι πως κάποιος υποψήφιος διέπραξε φρικτές πράξεις στο παρελθόν —ακόμη κι αν ενεχόταν σε ανταρσία, θα τολμούσα να πω— πρέπει να υπάρξει τήρηση της νόμιμης διαδικασίας προτού να είμαστε σε θέση να αποφανθούμε πως το πρόσωπο αυτό δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι», εξήγησε ο δικαστής Σαμούρ.

Στο ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο οι συντηρητικοί δικαστές έχουν καθαρή πλειοψηφία (6-3), καθώς τρία μέλη του διορίστηκαν από τον ίδιο τον Τραμπ.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News