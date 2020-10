Σε αυτή την προεδρική σουίτα νοσηλεύεται ο Τραμπ

Στις εγκαταστάσεις του – 88 κτίρια συνολικά – εργάζονται περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι, γιατροί και νοσηλευτές και ερευνητές, οι οποίοι αποτελούν το προσωπικό ενός ιατρικού κέντρου όπου κάθε χρόνο, στις εκατό κλινικές του, νοσηλεύονται και έχουν φροντίδα περί τους 40.000 ασθενείς. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της βρετανικής Telegraph ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοξενείται στην προεδρική σουίτα του νοσοκομείου, τον αποκαλούμενο Θάλαμο 71, κάτι σαν μίνι Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου.



Η προσαρμοσμένη στις ανάγκες ενός νοσούντος προέδρου σουίτα, πέρα από ξεχωριστή μονάδα εντατικής θεραπείας, διαθέτει επίσης κρεβατοκάμαρα, μία αίθουσα συνεδριάσεων υψίστης ασφαλείας αλλά και μια τραπεζαρία στο κέντρο της οποίας δεσπόζει ένας εντυπωσιακός πολυέλαιος.

U.S president Trump isn’t staying in any old hospital room. Walter Reed Hospital has a six-room presidential suite just for the commander in chief that includes an intensive care unit, a kitchen, a living room, a bedroom, & a dining room with a crystal chandelier. pic.twitter.com/QQVhFYjzLJ

— Richard Southern (@richard680news) October 3, 2020